Ecoslops – Chiffre d'affaires 2022 et faits marquants

English French

Paris, le 31 janvier 2023

TRES FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE, PORTÉE PAR :

• LA PREMIERE ANNÉE D’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE MARSEILLE

• UNE PERFORMANCE HISTORIQUE DE L’UNITÉ DE SINES

Chiffre d'affaires en M€ * 2021 2022 Var M€ Var % Produits raffinés - Sines 6,30 12,33 6,03 96% Produits raffinés - Marseille 0,22 4,31 4,09 1868% Sous-total Produits raffinés 6,52 16,64 10,12 155% Equipements industriels - Scarabox® 3,73 0,27 -3,47 - 93% Services Portuaires & Autres 2,20 2,13 -0,06 - 3% Total 12,45 19,03 +6,59 + 53% * : données non auditées

Ecoslops a réalisé un chiffre d’affaires sur l’exercice 2022 de 19M€ contre 12,5M€ en 2021,



soit une hausse de +53%.

Le chiffre d’affaires du groupe a bénéficié sur l’exercice 2022 du renforcement de son activité Produits raffinés, +155%, avec :

• Une forte progression des ventes en volume, de +51%, représentant 29.500 tonnes (contre

19.500 en 2021)

• Corrélée à une très nette augmentation du prix de vente moyen de +69% liée:

• Aux conditions très favorables sur les marchés de l’énergie (+57% liés à la hausse du Brent et

du $)

• Aux résultats des efforts d’améliorations opérationnelles réalisés sur les unités : +12% liés au

mix produit.

Unité de Sines au Portugal

Le chiffre d’affaires d’Ecoslops Portugal a progressé de 70%, passant de 8,5M€ en 2021 à 14,5M€

en 2022. L’activité Services portuaires est stable, à 2,1M€, tandis que l’activité Produits raffinés

a enregistré un doublement de son chiffre d’affaires, qui s’établi en 2022 à 12,3M€, contre 6,3M€

en 2021. L’unité a produit sur la période 24.509 tonnes de produits raffinés, contre 21.960 tonnes

en 2021, et en a vendu 22.165 tonnes, contre 18.968 l’exercice précédent. En 2023, Ecoslops

Portugal prévoit une production de 25.000 tonnes, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 13M€

(incluant les services portuaires) sur la base des cours actuels (Brent à 85$/bbl).

Unité de Marseille

Ecoslops Provence (détenue à 75% par Ecoslops et 25% par TotalEnergies) a continué sa montée

en charge parallèlement au développement de son portefeuille clients. Il est rappelé que l’unité a

été livrée en juillet 2021 et qu’elle est entrée en production fin 2021. Son chiffre d’affaires est ainsi

passé de 0,2M€ en 2021 (514 tonnes vendues) à 4,3M€ en 2022 (7.319 tonnes vendues). Il convient

de noter que l’activité de fin d’année a été pénalisée par le mouvement social intervenu au sein des

raffineries françaises (d’une durée de 3 semaines sur la plateforme de La Mède). En 2023, Ecoslops

Provence prévoit une production de 15.000 tonnes, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 7M€ sur

la base des cours actuels.

Scarabox®

La construction de la première Scarabox® (à destination de Kribi au Cameroun, pour le compte

de la société Valtech Energy) s’est achevée au premier semestre 2022, permettant de reconnaître

0,3M€ de chiffre d’affaires (100% d’avancement Vs 93% au 31 décembre 2021). Durant la fin des

travaux d’intégration menés par la société Valtech Energy sur son site d’exploitation, l’unité a été

acheminée, en fin d’année, vers son port de destination. Le commissioning de l’unité est prévu au

premier semestre 2023.

Autres projets en cours

Par ailleurs la société continue de travailler sur les projets de développement sur lesquels elle a

déjà communiqué, c’est-à-dire Anvers, le Canal de Suez et le déploiement de la Scarabox® dans

d’autres pays.

Trésorerie

Au 31 décembre 2022, le groupe dispose d’une trésorerie de 6,8M€ contre 6,3M€ au 31 décembre

2021 et d’un endettement net de 23,4M€ (Vs 22,6M€ au 31 décembre 2021).

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

En tant qu’acteur de l’économie circulaire, Ecoslops accorde une importance majeure aux enjeux environnementaux, en sus des enjeux sociétaux et de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe a publié le 30 mai 2022 son troisième rapport de développement durable.

La volonté du Groupe de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue s’illustre à travers la nouvelle progression de la notation ESG issue de la Campagne Gaïa Research 2021. La société confirme ainsi sa performance puisqu’elle est désormais classée 39ème/371 (contre 170ème/390 lors de la campagne précédente) dans le panel général, et 14ème/126 sur le panel des entreprises réalisant moins de 150M€ de chiffre d’affaires.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2022 le 12 avril 2023 après bourse







A PROPOS D’ECOSLOPS



Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris



Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME, et FCPI



Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43



Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante,

permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers et d’huiles de vidange. La solution

proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en

produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires,

aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l’environnement

www.ecoslops.com



Pièce jointe