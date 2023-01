English French

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

CESSATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ EXISTANT ET MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 31 janvier 2023

CESSATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ EXISTANT

Klépierre SA (ISIN FR0000121964) annonce avoir mis fin, en date du 31 janvier 2023, au contrat de liquidité portant sur ses actions admises aux négociations sur Euronext Paris, confié à Rothschild Martin Maurel depuis le 1er février 2019. Cette cessation fait suite au souhait de Klépierre SA de changer de prestataire de services d’investissement pour l’animation du marché et la gestion de son contrat de liquidité.

Au 31 janvier 2023, date d’effet de la résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions Klépierre SA : 0 action Klépierre SA ;

Solde en espèces du compte de liquidité : 10 738 920,93 euros.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2022 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Moyens disponibles au 31 décembre 2022 : 0 action Klépierre SA et 10 731 679,00 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 4 619 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 363 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 217 464 titres pour 24 881 044,46 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 247 464 titres pour 25 461 380,60 euros.

MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

A compter du 1er février 2023, Klépierre SA annonce avoir confié à Képler-Cheuvreux, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité, conforme aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF ») et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des titres de la société Klépierre SA (ISIN FR0000121964) sur le marché d'Euronext Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

Nombre d’actions Klépierre SA : 0 action Klépierre SA ;

Solde en espèces du compte de liquidité : 15 000 000,00 euros.

Il est précisé, qu’en application du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension sont les suivantes :

dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF ;

à la demande de Klépierre SA pour la période qu’il précise.

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :

par Klépierre SA, à tout moment, sans préavis ;

par Kepler Cheuvreux, avec un préavis de 30 jours.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of IR and Financial Communication

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Officer

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

