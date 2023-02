Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso anuncia expansión de servicio para Medio Oriente y África del Norte

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), (“Grupo”), parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de anunciar una expansión más de su capacidad de fabricación y servicios para los mercados de Medio Oriente y Norte de África. Con esta expansión, el Grupo ofrecerá reparaciones postventa de bombas y turboexpansores de su línea completa, incluyendo las bombas J.C. Carter. Su nuevo centro de servicios de vanguardia permitirá que las reparaciones se realicen localmente, sin necesidad de enviarlas a otro lugar.



La nueva instalación, con sede en la Zona Franca de Sharjah, fue establecida para ofrecer soporte ampliado para los mercados de Oriente Medio y Norte de África. El grupo añadió soporte de servicio de campo y técnicos de servicio específicamente capacitados para dar soporte a las Bombas Marítimas J.C. Carter, Nikkiso Cryogenic (ACD y Nikkiso Cryo) y Turboexpansores. Además de las reparaciones en el taller de servicio y en el local, ofrecerán servicios postventa.

Con esta instalación, podremos responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soporte individual y expansión de soluciones. Nikkiso CE&IG ahora podrá brindar un mayor servicio y soporte a nuestros clientes con nuestra presencia local”, según Jim Estes, presidente de Nikkiso Cryogenic Services.

Esta expansión representa su compromiso y apoyo al crecimiento del mercado de Medio Oriente y Norte de África.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd.) fabrica y da servicio a equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno (LH2) y ciclo orgánico Rankine para recuperación de calor residual. Cryogenic Industries, fundada hace más de medio siglo, es la empresa matriz de ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Una foto adjunta a este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a782646f-6550-4069-9f74-4f531a3eae7d