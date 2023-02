กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ได้ประกาศการขยายบริการสำหรับตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึงการขยายขีดความสามารถด้านการผลิตและการบริการอีกครั้งในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยการขยายขีดความสามารถนี้ บริษัทจะให้บริการซ่อมปั๊มและเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์หลังการขายในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงปั๊มของ J.C. Carter ด้วย ศูนย์บริการที่ล้ำสมัยแห่งใหม่ของบริษัทจะช่วยให้การซ่อมแซมสามารถทำได้ในพื้นที่ท้องถิ่น แทนที่จะต้องมีการจัดส่งไปซ่อมต่อที่อื่น



โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรชาร์จาห์ โดยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายการสนับสนุนสำหรับตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนบริการภาคสนาม รวมถึงช่างเทคนิคของร้านค้าที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับปั๊มไครโอเจนิกและเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ของ Marine, J.C. Carter และ Nikkiso (ACD และ Nikkiso Cryo) นอกเหนือจากการซ่อมภายในร้านและนอกสถานที่แล้ว บริษัทยังให้บริการหลังการขายอีกด้วย

“ด้วยโรงงานนี้ เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้การสนับสนุนแบบรายบุคคลและขยายโซลูชัน Nikkiso CE&IG จะสามารถให้บริการและการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเราด้วยตัวตนในท้องถิ่นของเรา” Jim Estes ประธานของ Nikkiso Cryogenic Services กล่าว

การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนการเติบโตของตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction หรือ LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction หรือ LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

