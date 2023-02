Novartis poursuit sa croissance avec une nouvelle expansion de sa marge core et franchit des étapes importantes dans l’innovation

English French German

Chiffre d’affaires net en hausse de +4% (tcc 1 , -2% USD) et résultat opérationnel core croissant de +8% (tcc, 0% USD) Innovative Medicines (IM): hausse de +4% (tcc, -2% USD) du chiffre d’affaires et de +8% (tcc 0% USD) du résultat opérationnel core 1 , alors que la marge core d’IM core atteignait 36,9% (+130 pb tcc) Sandoz: augmentation de +4% (tcc, -4% USD) du chiffre d’affaires et diminution de -1% tcc (-8% USD) du résultat opérationnel core

Résultat opérationnel en baisse de -13% (tcc, -21% USD) , principalement en raison de la hausse des coûts de restructuration et des dépréciations d’actifs. Résultat net en baisse de -67% (tcc, - 71% USD) ou de -9% (tcc) hors impact du résultat de Roche 2 . Le free cash-flow s’est inscrit à USD 11,9 milliards (-10% USD)

Le BPA core s'est élevé à USD 6,12 +6% (tcc, -3% USD); hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a progressé de +14% (tcc)

Chiffre d’affaires net en hausse de 3% (tcc, -4%USD) avec une croissance du résultat opérationnel core de +15% (tcc, +6% USD), stimulé principalement par un accroissement du chiffre d’affaires et de la productivité Innovative Medicines (IM): hausse du chiffre d’affaires de +3% (tcc, -3% USD), ses moteurs de croissance comprennent: Entresto (+44% tcc), Kesimpta (+157% tcc), Pluvicto (atteignant USD 179 millions) et Kisqali (+33% tcc) Sandoz: chiffre d’affaires en ligne avec l’exercice précédent (0% tcc, -8% USD) avec une croissance continue des produits biopharmaceutiques

Étapes sélectionnées de l'innovation au T4: Pluvicto: résultats positifs de l'étude de phase III PSMAfore dans le cancer métastasique de la prostate (CRPCm); il a obtenu l'homologation de la CE pour le traitement du CRPCm progressif à PSMA+ Iptacopan: l'étude de phase III APPLY-PNH a démontré la supériorité d'iptacopan sur le traitement anti-C5 de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) Iptacopan: l'étude de phase III APPOINT-PNH a satisfait à son critère principal comme complément inhibiteur chez les patients naïfs souffrant de HPN



Le rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé précédemment se poursuit, USD 4,9 milliards restant à exécuter 3

Dividende de CHF 3,20 par action, en augmentation de 3,2% , proposé pour l’exercice 2022

, proposé pour l’exercice 2022 Prévisions de l’exercice 20234 – Groupe: croissance attendue du chiffre d’affaires à un chiffre bas à moyen et du résultat opérationnel core à un chiffre moyen. IM: croissance attendue du chiffre d’affaires à un chiffre bas à moyen et du résultat opérationnel core à un chiffre moyen à élevé.

Bâle, le 1er février 2023 - Commentant les résultats de 2022, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré: «Novartis a franchi cette année des étapes importantes pour devenir une société innovante «pure-play» axée uniquement sur les médicaments et se trouve désormais en position unique pour tirer parti de sa taille à l’échelle mondiale et de ses plateformes en R&D. Nos six marques générant plusieurs milliards d’USD5 représentent maintenant 32% du chiffre d’affaires d’Innovative Medicines, en croissance de 26%. Pluvicto et Scemblix ont réalisé d’excellentes performances lors de leur lancement et le lancement de Leqvio poursuit sa progression. Les résultats de deux études pivots de phase III d’iptacopan et de Pluvicto dans des lignes de thérapies antérieures nous rendent très confiants s’agissant de notre croissance à court et à moyen terme. Tournés vers l’avenir, nous possédons un pipeline riche en catalyseurs avec 15 résultats pivots à moyen terme Nous prévoyons de continuer d’améliorer nos résultats financiers et de renforcer les fondations de Novartis en matière d’ESG dans notre trajectoire pour devenir l’entreprise des médicaments la plus digne de confiance et produisant le plus de valeur au monde.»

Chiffres clés6

T4 2022 T4 2021 Variation en % Ex. 2022 Ex. 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 690 13 229 -4 3 50 545 51 626 -2 4 Résultat opérationnel 1 949 2 562 -24 -14 9 197 11 689 -21 -13 Résultat net 1 466 16 306 -91 -90 6 955 24 018 -71 -67 BPA (USD) 0,69 7,29 -91 -89 3,19 10,71 -70 -66 Free cash-flow 3 552 3 027 17 11 945 13 282 -10 Résultat opérationnel core 4 030 3 819 6 15 16 665 16 588 0 8 Résultat net core 3 251 3 135 4 14 13 352 14 094 -5 3 BPA core (USD) 1,52 1,40 9 19 6,12 6,29 -3 6

Le point sur la stratégie

Notre focus

En 2022, Novartis a dévoilé une nouvelle stratégie visant à se transformer en une entreprise «pure-play» axée sur les médicaments innovants. Nous sommes clairement focalisés sur cinq domaines thérapeutiques clés (système cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie); dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et disposent d’un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires: Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance: attention renouvelée à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires), à se focaliser sur l’excellence des lancements, grâce à un pipeline riche dans nos domaines thérapeutiques de base. Réaliser des rendements: continuer à intégrer l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et centré sur l’actionnaire lorsqu’il s’agit d’allouer ses capitaux, en engendrant des flux de trésorerie substantiels et en créant une structure de capitaux forte tout en restant souple. Renforcer nos fondations: libérer le pouvoir de nos salariés, accroître les flux de données provenant des sciences et de la technologie et continuer à gagner la confiance de la société.

Sandoz: spin-off prévu

Le spin-off demeure en voie de réalisation au deuxième semestre 2023. L’achèvement de la transaction est soumis à certaines conditions, notamment la consultation des comités d’entreprise et des représentants du personnel (en fonction des exigences), les conditions générales du marché, les décisions et avis des autorités fiscales, l’accord final du Conseil d’administration et l’approbation des actionnaires, en conformité avec le droit suisse des sociétés. Sur le plan fiscal, cette opération devrait être neutre pour Novartis.





Résultats financiers

Quatrième trimestre

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires net s’est élevé à USD 12,7 milliards (-4%, +3% tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 10 points de pourcentage, en partie impacté par l’érosion des prix atteignant 3 points de pourcentage et par la concurrence des génériques se montant à 4 points de pourcentage.

Le résultat opérationnel s’est inscrit à USD 1,9 milliard (-24%, -14% tcc), principalement à cause d’une hausse des coûts de restructuration (USD 0,6 milliard), essentiellement en lien avec l’implémentation annoncée précédemment du nouveau modèle organisationnel simplifié.

Le résultat net s’est chiffré à USD 1,5 milliard (--91%, -90% tcc), essentiellement à cause de l’impact du résultat de Roche au trimestre correspondant de l’exercice précédent se chiffrant à USD 14,6 milliards. Hors impact du résultat de Roche, le résultat net a progressé de +2% (tcc). Le BPA s’est inscrit à USD 0,69 (-91%, -89% tcc). Hors impact du résultat de Roche, le BPA a crû de +7% (tcc).

Le résultat opérationnel core s’est élevé à USD 4,0 milliards (+6%, +15% tcc), soutenu principalement par la hausse du chiffre d’affaires et de la productivité, qui comprend les premières économies réalisées grâce à l’implémentation annoncée précédemment du nouveau modèle organisationnel simplifié. La marge du résultat opérationnel core a atteint 31,8% du chiffre d’affaires net, augmentant de 2,9 points de pourcentage (+3,5 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core a atteint USD 3,3 milliards (+4%, +14% tcc), stimulé principalement par la croissance du résultat opérationnel core, en partie contrebalancée par la perte du résultat core de Roche. Hors impact du résultat core de Roche, le résultat net core a progressé de +17% (tcc). Le BPA core s’est élevé à USD 1,52 (+9%, +19% tcc), bénéficiant de la baisse du nombre moyen pondéré d’actions en circulation. Hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a augmenté de +23% (tcc).

Le free cash-flow s’est monté à USD 3,6 milliards (+17% USD), soutenu essentiellement par l’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et par une diminution des achats d’actifs incorporels.

Innovative Medicines a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 10,4 milliards (-3%, +3% tcc) avec une contribution à la croissance se chiffrant à 11 points de pourcentage. Cette croissance a été soutenue principalement par la performance toujours forte de Entresto, Kesimpta, Pluvicto et Kisqali. La concurrence des génériques a eu un effet négatif de 5 points de pourcentage, dû essentiellement à Gilenya, Exjade et Afinitor. Quant aux prix, ils ont eu un impact de 3 points de pourcentage, dont environ 1 point résulte de l’effet d’un ajustement des retenues sur les revenus concernant Cosentyx aux Etats-Unis, en lien avec les trimestres précédents de 2022. La croissance du chiffre d’affaires au cours du trimestre a aussi été impactée par la reclassification un an auparavant du contrat de manufacture de autres revenus à chiffre d’affaires. En faisant abstraction de l’impact de cette reclassification, la croissance du chiffre d’affaires aurait atteint +4% (tcc). Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 4,2 milliards (+7%) et à USD 6,2 milliards (-9%, +1% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 2,3 milliards (-8%, 0% tcc), le volume des ventes contribuant pour 5 points de pourcentage à la croissance. Les prix ont eu un effet négatif de 5 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 1,3 milliard (-7%, +3% tcc) en Europe, USD 429 millions (-10%) aux Etats-Unis et USD 612 millions (+8%, +1% tcc) dans le reste du monde. Le chiffre d’affaires a été impacté par la reclassification, un an auparavant, des revenus d’un contrat de fabrication de produits biopharmaceutiques. Hors cet impact, le chiffre d’affaires global de Sandoz aurait crû de +1% (tcc). Le chiffre d’affaires mondial de Biopharmaceuticals a augmenté à USD 517 millions (-7%, +3% tcc), enregistrant une croissance en Europe, au Canada et en Amérique latine.

Exercice entier

Le chiffre d’affaires s’est monté à USD 50,5 milliards (-2%, +4% tcc) dans l’exercice entier, stimulé par la croissance en volume de 11 points de pourcentage, en partie contrebalancée par l’érosion des prix atteignant 4 points de pourcentage et par la concurrence des génériques se chiffrant à 3 points de pourcentage.

Le résultat opérationnel s’est inscrit à USD 9,2 milliards (-21%, -13% tcc), en raison principalement d’une hausse des frais de restructuration (USD 1,2 milliard) essentiellement en lien avec l’implémentation annoncée précédemment du nouveau modèle organisationnel simplifié, une augmentation des dépréciations d’actifs (USD 1,0 milliard) et avec une diminution des gains de cession (USD 0,6 milliard).

Le résultat net s’est inscrit à USD 7,0 milliards (-71%, -67% tcc), à cause de l’impact du résultat de Roche dans l’exercice précédent. Hors impact du résultat de Roche, le résultat net a baissé de -9% (tcc). Le BPA s’est chiffré à USD 3,19 (-70%, -66% tcc). Hors impact du résultat de Roche, le BPA a reculé de -7% (tcc).

Le résultat opérationnel core s’est élevé à USD 16,7 milliards (0%, +8% tcc), bénéficiant d’une hausse du chiffre d’affaires, en partie contrebalancée par une augmentation des investissements en R&D. La marge opérationnelle core a atteint 33,0% du chiffre d’affaires net, soit une augmentation de 0,9 point de pourcentage (+1,3 point de pourcentage tcc).

Le résultat net core s’est monté à USD 13,4 milliards (-5%, +3% tcc) car la croissance du résultat opérationnel core a été en partie contrebalancée par la perte du résultat core de Roche. Hors impact du résultat core de Roche, le résultat net core a progressé de +11% (tcc). Le BPA core s’est inscrit à USD 6,12 (-3%, +6% tcc), bénéficiant de la baisse du nombre moyen pondéré d’actions en circulation. Hors impact du résultat core de Roche, le BPA core a grimpé de +14% (tcc).

Le free cash-flow a diminué à USD 11,9 milliards (-10% USD), principalement en raison d’une diminution des flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles ainsi que du produit des cessions, en partie compensée par une baisse des achats d’immobilisations corporelles.

Innovative Medicines a réalisé un chiffre d’affaires net d’USD 41,3 milliards (-2%, +4% tcc), avec une contribution des volumes à la croissance se chiffrant à 12 points de pourcentage. Cette croissance a été soutenue principalement par la poursuite de la forte performance de Entresto, Kesimpta, Kisqali, Pluvicto et Cosentyx. La concurrence des génériques a eu un effet négatif de 4 points de pourcentage, dû essentiellement à Gilenya, Afinitor/Votubia et Gleevec/Glivec. Quant aux prix, ils ont eu un impact de 4 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 15,9 milliards (+6%) aux Etats-Unis et à USD 25,4 milliards (-6%, +3% tcc) dans le reste du monde.

Sandoz a enregistré un chiffre d’affaires net d’USD 9,2 milliards (-4%, +4% tcc) le volume des ventes ayant contribué pour 10 points de pourcentage à la croissance. Les prix ont eu un effet négatif de 6 points de pourcentage. Le chiffre d’affaires s’est élevé à USD 4,9 milliards (-7%, +4% tcc) en Europe, à USD 1,8 milliard (-4%) aux Etats-Unis et à USD 2,6 milliards (+2%, +9% tcc) dans le reste du monde. Le chiffre d’affaires mondial de Biopharmaceuticals a progressé à USD 2,1 milliards (-1%, +9% tcc) dans toutes les régions.

Moteurs de croissance clés au quatrième trimestre

Nos résultats financiers du quatrième trimestre sont soutenus par une concentration constante sur les moteurs de croissance clés (classés par ordre de contribution en tcc à la croissance du T4) comprenant:

Entresto (USD 1 291 millions, +44% tcc) une demande soutenue a stimulé la croissance, avec une part accrue de patients dans toutes les régions Kesimpta (USD 369 millions, 157% tcc) soutenu par la vigueur de son acceptation lors de son lancement et par son accessibilité ainsi que par une hausse de la demande; homologué dans 80 pays Pluvicto (USD 179 millions, ns tcc) a affiché une excellente performance lors de son lancement aux Etats-Unis, plus de 160 centres actifs Kisqali (USD 357 millions, +33% tcc) forte croissance dans tous les pays, fondée sur la reconnaissance grandissante du taux de survie globale et des avantages de qualité de vie constatés dans le cancer du sein avancé HR+/HER2- Promacta/Revolade (USD 540 millions, +11% tcc) croissance dans la plupart des régions en raison de son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et comme traitement de première et/ou de seconde intention dans l’anémie aplasique sévère Scemblix (USD 52 millions, ns tcc) a poursuivi sa forte croissance dans le sillage de son lancement, faisant la démonstration de l’ampleur du besoin non satisfait dans la leucémie myéloïde chronique (LMC), en particulier chez les patients traités auparavant avec 2 ou plusieurs inhibiteurs de la tyrosine kinase ou présentant la mutation T315I Leqvio (USD 42 millions, ns tcc), lancement en cours centré sur le recrutement de malades, la suppression des obstacles à l’accès et la formation des médecins Ilaris (USD 301 millions, +14% tcc) continue de croître dans toutes les régions Tafinlar + Mekinist (USD 465 millions, +8% tcc) croissance dans toutes les régions, stimulée par la demande comme adjuvant dans le mélanome à BRAF+ et pour ses indications dans le CPNPC (cancer du poumon non à petites cellules) Jakavi (USD 388 millions, +8% tcc) progression du chiffre d’affaires en tcc, principalement en Europe, dans les marchés de croissance émergents et au Japon, soutenue par la forte demande dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Piqray (USD 112 millions, +30% tcc) croissance du chiffre d’affaires principalement aux Etats-Unis, bénéficiant de l’extension de son indication dans le spectre de surcroissance lié à PIK3CA (PROS) Mayzent (USD 99 millions, +28% tcc) accroissement du chiffre d’affaires dans la SEP chez les patients montrant des signes de progression de la maladie malgré d’autres traitements Lutathera (USD 128 millions, +15% tcc) forte croissance dans tous les pays, avec quelque 500 centres de traitement actifs dans le monde entier Cosentyx (USD 1 080 millions, -9% tcc), croissance de +5% (tcc) hors Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires a été impacté par un ajustement des retenues sur les revenus (principalement en raison d’un mélange de patients sous Medicaid plus élevé qu’attendu) en lien avec les trimestres précédents de 2022. Sur l’exercice entier, Cosentyx a progressé de +5% (tcc) Sandoz Biophar-maceuticals (USD 517 millions, +3% tcc) avec une croissance enregistrée en Europe, au Canada et en Amérique latine Marchés émergents de croissance*



ns = non significatif Croissance globale de +5% (tcc). Recul de la Chine (-2% tcc) à USD 581 millions, le chiffre d’affaires ayant été affecté par les confinements dus au Covid-19. Cependant, la Chine a progressé de +6% (tcc) sur l’exercice entier

* Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des produits de Innovative Medicines en 2022

T4 2022 Variation en % Ex. 2022 Variation en % M USD USD tcc M USD USD tcc Cosentyx / hors ajustement des déductions* 1 080 -13 / - 6* -9 / -2* 4 788 1 5 Entresto 1 291 36 44 4 644 31 37 Promacta/Revolade 540 4 11 2 088 4 9 Gilenya 346 -47 -44 2 013 -28 -24 Tasigna 475 -6 0 1 923 -7 -1 Lucentis 398 -22 -12 1 874 -13 -4 Tafinlar + Mekinist 465 2 8 1 770 5 11 Jakavi 388 -5 8 1 561 -2 9 Zolgensma 309 -10 -5 1 370 1 5 Xolair 323 -13 -3 1 365 -4 6 Sandostatin 305 -12 -8 1 238 -12 -10 Kisqali 357 25 33 1 231 31 38 Ilaris 301 6 14 1 133 7 15 Kesimpta 369 151 157 1 092 194 200 Groupe Galvus 209 -25 -16 859 -21 -12 Gleevec/Glivec 175 -25 -18 745 -27 -22 Groupe Exforge 159 -19 -12 743 -18 -12 Groupe Diovan 142 -25 -16 652 -16 -9 Kymriah 139 -3 5 536 -9 -2 Afinitor/Votubia 106 -39 -32 512 -45 -41 Total du top 20 des produits 7 877 -4 2 32 137 -1 5

* Croissance du chiffre d’affaires avec/sans ajustement: la croissance du chiffre d’affaires de Cosentyx aux USA a été impactée par un ajustement des retenues sur les revenus (principalement en raison d’un mélange de patients sous Medicaid plus élevé qu’attendu) en lien avec les trimestres précédents de 2022.





Le point sur la R&D: développements clés au 4e trimestre

Nouvelles homologations

Pluvicto La CE a homologué le traitement de patients souffrant d’un cancer de la prostate progressif métastasique à mutation PSMA et résistant à la castration, traités précédemment par un inhibiteur de la voie du récepteur androgénique et avec une chimiothérapie basée sur le taxane

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Pluvicto L’essai de phase III PSMAfore a satisfait à son critère principal prouvant une amélioration importante sur les plans statistique et clinique sans progression de la maladie visible à la radiographie chez les patients souffrant d’un cancer de la prostate métastasique de 1re ligne à PSMA, traités par un inhibiteur de la voie du récepteur androgénique. Concernant l’innocuité, il n’y a eu aucune observation inattendue. Le détail des résultats sera présenté lors d’un prochain congrès médical et une demande d’homologation est prévue en 2023 Iptacopan L’étude de phase III APPLY-PNH a satisfait à son critère principal et à la plupart de ses critères secondaires démontrant la supériorité d’iptacopan par rapport à un traitement anti-C5 chez l’adulte atteint d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) et présentant une anémie résiduelle malgré le traitement précédent avec l’anti-C5. Iptacopan a démontré une différence de 80% sur l’anti-C5 dans la proportion estimée de patients obtenant une augmentation des niveaux se chiffrant à ≥12 g/dL de Hb par rapport à la base, sans nécessiter de transfusion de globules rouges. Iptacopan a également rendu la plupart des patients indépendants de transfusions sanguines sans aucun cas sérieux d’hémolyse. Les patients ont en outre montré une amélioration cliniquement significative de leur fatigue. Ces résultats ont été présentés au congrès de l’ASH en 2022



L’étude de phase III APPOINT-PNH évaluant iptacopan chez les patients HPN n’ayant jamais reçu d’inhibiteur en complément, a satisfait à son critère principal. A la semaine 24, un pourcentage important de patients ont obtenu des augmentations cliniquement significatives du niveau d’hb se chiffrant à ≥2 g/dl à partir de la base sans avoir besoin de transfusions sanguines. Les résultats détaillés de cette étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical et seront compris dans les demandes d’homologation d’iptacopan dans la HPN prévues en 2023 dans le monde entier Kisqali L’essai de phase II RIGHT Choice a démontré l’avantage de SSP s’élevant à près d’une année avec l’administration de Kisqali plus ET par rapport à une chimiothérapie combinée (soit de 24 mois contre to 12,3 mois; HR=0,54; p=.0007) comme traitement de 1re ligne chez les patientes pré- et péri-ménopausées souffrant d’une forme agressive de cancer du sein HR+/HER2, y compris les patientes avec des métastases viscérales. RIGHT Choice est la première étude dans ce cas comparant la molécule CDK4/6i plus ET par rapport à une chimiothérapie combinée. Ces résultats ont été présentés lors du congrès SABCS 2022 Leqvio Les résultats de l’étude ouvert de long terme ORION-3 ont montré des réductions effectives et durables de cholestérol LDL sur quatre ans de traitement. Quel que soit le moment de l’essai, environ 80% des patients sont descendus à des niveaux de cholestérol LDL de <70mg/dl. Ces résultats ont été présentés à l’AHA 2022 Association ganaplacide/ luméfantrine Novartis et Medicines for Malaria Venture ont annoncé que ganaplacide et luméfantrine devrait passer à une étude de phase III chez les patients atteint de paludisme aigu sans complication dû au Plasmodium falciparum Branaplam Novartis a mis fin au développement de branaplam dans la maladie de Huntington en se fondant sur l’évaluation globale du bénéfice-risque potentiel à la suite de l’étude de phase IIb VIBRANT-HD



Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

En 2022, Novartis a racheté au total 126,2 millions d’actions pour un montant d’USD 10,8 milliards sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) comprenant 115,3 millions d’actions (USD 9,9 milliards) dans le cadre du programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en décembre 2021 et 10,9 millions d’actions (USD 0,9 milliard) afin de compenser l’effet dilutif des plans de participation des collaborateurs. En outre, 1,4 million d’actions (représentant une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard), ont été rachetées aux collaborateurs. Au cours de la même période, 12,3 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,9 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaborateurs. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 115,3 millions par rapport au 31 décembre 2021. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 10,0 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 10,6 milliards.

Au 31 décembre 2022, l’endettement net a augmenté à USD 7,2 milliards, contre USD 0,9 milliard au 31 décembre 2021. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel d’USD 7,5 milliards et à la sortie nette de trésorerie pour transactions sur actions propres s’élevant à USD 10,6 milliards, augmentation en partie compensée par le free cash-flow d’USD 11,9 milliards au cours de l’exercice 2022.

Au quatrième trimestre 2022, la note de crédit à long terme de Novartis est de A1 pour Moody’s Investors Service et de AA- pour S&P Global Ratings.





Perspectives pour 2023

Sauf événements imprévus; croissance en tcc par rapport à l’exercice précédent

Innovative Medicines Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre bas à moyen

Résultat opérationnel core: croissance attendue à un chiffre moyen à élevé Novartis s. Sandoz

(IM + Corporate) Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre bas à moyen

Résultat opérationnel core: à croissance attendue à un chiffre moyen à élevé

Nos prévisions

Novartis av. Sandoz

(IM + Sandoz + Corporate)* Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre bas à moyen

Résultat opérationnel core: croissance attendue à un chiffre moyen

*Prévision pour le Groupe Novartis, si Sandoz restait dans le Groupe dans l’exercice 2023 entier

Sauf événements imprévus; croissance en tcc par rapport à l’exercice précédent

Sandoz Chiffre d’affaires: croissance attendue à un chiffre bas à moyen

Résultat opérationnel core: recul attendu à deux chiffres bas, compte tenu des investissements nécessaires pour assurer la transition de Sandoz devenant une société autonome et des pressions inflationnistes continues

Ces prévisions assument que les systèmes de santé mondiaux poursuivront leur retour à la normale, s’agissant notamment de la dynamique des ordonnances, et qu’il n’y aura aucun générique de Sandostatine® LAR aux Etats-Unis en 2023. Nous prévoyons toujours que le spin-off de Sandoz soit achevé comme prévu au second semestre 2023

Impact des taux de change

Si les taux de change moyens enregistrés à fin janvier perdurent sur le reste de l’année 2023, les effets de change sur l’exercice en cours auraient un effet positif de zéro à 1 point de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et négatif de 1 point de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’effet estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web.





Assemblée Générale ordinaire

Proposition de dividende

Le Conseil d’administration de Novartis propose de verser un dividende de CHF 3,20 par action pour 2022, en hausse de 3,2%, par rapport à CHF 3,10 par action dans l’exercice précédent. Il s’agit de la 26e augmentation consécutive depuis la création de Novartis en décembre 1996. Les actionnaires voteront cette proposition lors de l’Assemblée générale qui aura lieu le 7 mars 2023.

Réduction du capital-actions

Le Conseil d‘administration de Novartis propose d’annuler 126 243 500 actions (rachetées en vertu des autorisations du 2 mars 2021 et du 4 mars 2022) et par conséquent de réduire le capital de CHF 63,1 millions, soit de CHF 1 201 860 626 à CHF 1 138 738 876.

Autres rachats potentiels d’action

Au 31 décembre 2022, le montant disponible restant accordé par les autorités actionnariales lors des Assemblées générales de 2021 et de 2022 s’élevait à CHF 8,3 milliards. Pour permettre l’exécution complète du rachat d’actions déjà annoncé à concurrence d’USD 15 milliards, le Conseil d’administration propose que, outre l’autorisation restante de CHF 8,3 milliards, les actionnaires autorisent le Conseil d’administration à racheter des actions, en temps opportun, à concurrence de CHF 10 milliards entre l’Assemblée générale de 2023 et celle de 2026.

Nomination à l’élection au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Novartis a annoncé aujourd’hui la nomination de John D. Young à l’élection au Conseil. John D. Young s’est retiré, en juin 2022 de Pfizer où il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes pendant plus de trente ans et a été membre depuis 2012 du «Executive Leadership Team» de Pfizer. John D. Young a dirigé avec succès et développé des divisions mondiales réalisant un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il apportera au Conseil d’administration son immense expérience du secteur dans les domaines du leadership, de la stratégie, du développement des activités et de la commercialisation de médicaments innovants. John D. Young est actuellement membre des Conseils d’administration de Johnson Controls International, Haleon PLC, Arvinas Inc. et de la firme de biotechnologie Imbria Pharmaceuticals, en mains privées.

Réélections du Président et des membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Novartis propose de réélire au Conseil d’administration M. Joerg Reinhardt, (également comme Président), Mme Nancy C. Andrews, MM. Ton Buechner, Patrice Bula, Mme Elizabeth Doherty, Mme Bridgette Heller, MM. Frans van Houten, Daniel Hochstrasser, Simon Moroney, Charles L. Sawyers et William T. Winters.

M. Andreas von Planta a déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas à la réélection. Le Conseil d’administration et le Comité exécutif de Novartis le remercient de ses nombreuses années d’excellents services au sein du Conseil et de ses contributions majeures à notre entreprise.

Réélections et élections au Comité de rémunération

Le Conseil d’administration de Novartis propose de réélire M. Patrice Bula, Mme Bridgette Heller, MM. Simon Moroney, et William T. Winters au Comité de rémunération. Le Conseil d’administration a l’intention de désigner M. Simon Moroney à nouveau comme Président du Comité de rémunération.





Chiffres clés1

Hors résultat de Roche Publié Groupe T4 2022 T4 2021 Variation en % T4 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 12 690 13 229 -4 3 13 229 -4 3 Résultat opérationnel 1 949 2 562 -24 -14 2 562 -24 -14 en % du chiffre d'affaires net 15,4 19,4 19,4 Résultat opérationnel core 4 030 3 819 6 15 3 819 6 15 en % du chiffre d'affaires net 31,8 28,9 28,9 Résultat net 1 466 1 671 -12 2 16 306 -91 -90 BPA (USD) 0,69 0,75 -8 7 7,29 -91 -89 Résultat net core 3 251 3 044 7 17 3 135 4 14 BPA core (USD) 1,52 1,36 12 23 1,40 9 19 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 4 111 3 884 6 3 884 6 Free cash-flow 3 552 3 027 17 3 027 17 Innovative Medicines T4 2022 T4 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 10 360 10 704 -3 3 Résultat opérationnel 1 945 2 468 -21 -12 en % du chiffre d'affaires net 18,8 23,1 Résultat opérationnel core 3 768 3 596 5 14 en % du chiffre d'affaires net 36,4 33,6 Sandoz T4 2022 T4 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 330 2 525 -8 0 Résultat opérationnel 273 386 -29 -20 en % du chiffre d'affaires net 11,7 15,3 Résultat opérationnel core 391 528 -26 -18 en % du chiffre d'affaires net 16,8 20,9 Corporate T4 2022 T4 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Résultat opérationnel -269 -292 8 2 Résultat opérationnel core -129 -305 58 57





Hors résultat de Roche Publié Groupe Ex. 2022 Ex. 2021 Variation en % Ex. 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 50 545 51 626 -2 4 51 626 -2 4 Résultat opérationnel 9 197 11 689 -21 -13 11 689 -21 -13 en % du chiffre d'affaires net 18,2 22,6 22,6 Résultat opérationnel core 16 665 16 588 0 8 16 588 0 8 en % du chiffre d'affaires net 33,0 32,1 32,1 Résultat net 6 955 8 661 -20 -9 24 018 -71 -67 BPA (USD) 3,19 3,86 -17 -7 10,71 -70 -66 Résultat net core 13 352 13 099 2 11 14 094 -5 3 BPA core (USD) 6,12 5,84 5 14 6,29 -3 6 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 14 236 14 549 -2 15 071 -6 Free cash-flow 11 945 12 760 -6 282 -10





Innovative Medicines Ex. 2022 Ex. 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 41 296 41 995 -2 4 Résultat opérationnel 8 786 10 688 -18 -9 en % du chiffre d'affaires net 21,3 25,5 Résultat opérationnel core 15 237 15 215 0 8 en % du chiffre d'affaires net 36,9 36,2 Sandoz Ex. 2022 Ex. 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 9 249 9 631 -4 4 Résultat opérationnel 1 448 1 600 -10 -2 en % du chiffre d'affaires net 15,7 16,6 Résultat opérationnel core 1 903 2 064 -8 -1 en % du chiffre d'affaires net 20,6 21,4 Corporate Ex. 2022 Ex. 2021 Variation en % M USD M USD USD tcc Résultat opérationnel -1 037 -599 -73 -84 Résultat opérationnel core -475 -691 31 28

1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 50 du Rapport financier simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont inclus dans le rapport financier simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/0651bdfc-55fc-4463-8b19-a498f6d67337/





Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. Nous fournissons des médicaments de grande valeur qui allègent les fardeaux les plus lourds dus aux maladies pesant sur la société, grâce à notre leadership technologique dans la R&D et des approches nouvelles concernant l’accès à ces médicaments. Dans notre recherche de médicaments novateurs, nous sommes systématiquement classés parmi les premières entreprises s’agissant des investissements dans la recherche et le développement Quelque 106 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent ensemble pour apporter des produits de Novartis à près de 800 millions de personnes dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https://www.novartis.com

7 mars 2023 Assemblée générale annuelle 25 avril 2023 Résultats du premier trimestre 2023 18 juillet 2023 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023 24 octobre 2023 Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023

