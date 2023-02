Erria Container Services får øget strategisk fokus med ny ledelse

ERRIA A/S

Investor nyhed nr. 02 | Køge den 01. februar 2023





Bestyrelsen i Erria har udpeget Erria’s CEO Henrik N. Andersen som General Director af Erria Container Services (ECS) pr. den 1. februar 2023.

Erria har med købene af de to asiatiske selskaber ”Mermaid Maritime Vietnam” & ”Cathay Seal” i 2022 skabt et robust fundament til at øge vækstmulighederne i Asien. Med udpegelsen af Henrik N. Andersen ønsker bestyrelsen at fremrykke implementeringen af det strategiske samarbejde.

Vietnam har oplevet en enorm økonomisk vækst på grund af stigninger i eksporten de seneste år. I august 2022 ramte nationen en rekordstor eksportmængde på 34,9 milliarder USD (væksten udgjorde 8% i 2022), og opsvinget forventes at fortsætte med vækstrater på 7,2 % i 2023 og 6,7 % i 2024.

Henrik N. Andersen har tidligere boet og arbejdet i Vietnam i 20 år, og har dermed en indgående viden om kultur, befolkning og forretning i Asien. Henrik N. Andersen har været bestyrelsesformand for ECS siden 2013, og bestyrelsen mener, at Henrik med sin evne til forretningsudvikling, og sit fremragende lederskab, kan føre ECS til nye højder, og ikke mindst tilbyde den bedst mulige service til vores kunder.

Overleveringen har fundet sted, og Henrik N. Andersen har dags dato overtaget ledelsen af ECS med base i Ho Chi Minh City Vietnam. ECS beskæftiger ca. 170 medarbejdere på selskabets 7 container depoter, som håndterer mere end 150.000 containere om året med Maersk Line som største kunde.





Henrik N. Andersen forbliver CEO i Erria A/S.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400.

Søren Storgaard

Bestyrelsesformand Erria A/S

Tlf: + 45 20618681









Certified adviser

Norden CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365

Dk-2840 Holte

Tel: +45 20720200