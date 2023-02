CGG et 2CRSi lancent une offre commune de HPC-as-a-Service

English French

Paris, France – le 1 février 2023

CGG, leader mondial pour les technologies du calcul à haute performance (HPC) et leader mondial des sciences de la Terre, des sciences de la data, de la détection et de la surveillance, et 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annoncent la signature d’un accord stratégique pour une nouvelle offre conjointe HPC et IA en tant que service (HPCaaS) pour répondre aux besoins des clients HPC et IA.

Cette collaboration s'appuie sur des décennies d'expérience et d'expertise en matière d'infrastructures et de solutions HPC et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire respective des deux entreprises. CGG et 2CRSi développeront conjointement de nouvelles solutions et de nouveaux services HPC, en alliant l'expertise reconnue de CGG dans l'exploitation de centres de calculs HPC optimisés pour des environnements de production et la compétence unique de 2CRSi dans la conception et la construction de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance. Les solutions et services qui en résulteront répondront à tous les besoins en matière de calcul intensif, allant des infrastructures HPC écoénergétiques aux offres HPC en tant que service (HPCaaS).

Cet accord accélère la mise en œuvre de la stratégie de CGG visant à étendre son offre HPCaaS et à tirer parti de son expertise scientifique et technique pour optimiser et gérer des algorithmes complexes et les jeux de données les plus exigeants. Depuis des décennies, CGG propose à ses clients, des solutions de haut de gamme qui s'appuient sur ses centres de calcul parmi les plus puissants au monde. CGG a adopté très tôt les avancées en matière d'architectures et de pratiques HPC à grande échelle en les adaptant aux contraintes industrielles et depuis plus d'une décennie, CGG est le pionnier du refroidissement liquide immersif à l'échelle industrielle.

Pour 2CRSi, cet accord est une opportunité d'ouvrir de nouveaux canaux pour le déploiement de ses serveurs HPC écoénergétiques, notamment en immersion, mais également d'offrir à ses clients les avantages de l'expertise de pointe de CGG en matière de HPC et d'algorithmique avec ses propres systèmes - qui peuvent être hébergés dans n'importe quel centre de calcul de CGG. Grâce à son expertise en matière de serveurs écoénergétiques de haute performance et à son offre éco-responsable, 2CRSi fournit depuis plus de 10 ans, des systèmes de calcul de haute performance pour les services et solutions de pointe de CGG destinées au secteur de l'énergie.

Alain Wilmouth, cofondateur et PDG de 2CRSi, a déclaré : « Je suis fier et heureux de signer cette alliance avec CGG, qui reconnaît la haute qualité et la valeur des produits 2CRSi. Depuis 2013, CGG et 2CRSi sont des pionniers de l'immersion des serveurs haute performance, et cette reconnaissance nous amène à développer des solutions écologiques pour un monde plus vert. »

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG, a déclaré : « Cet accord renforce notre relation de longue date avec 2CRSi et soutient notre stratégie de développement en tant que leader du HPC industriel. Les nouveaux clients ayant tout type de besoin HPCaaS nécessitant un support et une optimisation des algorithmes pourront désormais bénéficier de nos décennies d'expérience dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des serveurs HPC les plus efficaces pour accéder à des solutions de haute qualité qui maximisent le retour sur investissement. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

