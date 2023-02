Entité française du groupe Galimmo Real Estate

Ouverture des boutiques Biicou et The Trust Society,

deux lauréats du Prix « Engagé pour demain » de Galimmo

Biicou et The Trust Society sont les deux premiers lauréats du Prix « Engagé pour demain » à ouvrir leurs portes au public, avec le soutien et l’accompagnement de Galimmo, dans des centres commerciaux de la Société en France

Paris, le 1er février 2022 – Galimmo SCA, société foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce les premières ouvertures de boutiques des lauréats de son Prix « Engagé pour demain » lancé en 2022.

Biicou, spécialiste des produits de puériculture reconditionnés, accueille désormais le public dans le Centre Commercial Ermont (Val d’Oise). The Trust Society, qui commercialise des produits d’entretien et de soin sans plastique et Made in France, ouvre sa boutique dans le centre Shop’in Pacé (près de Rennes).

Biicou et The Trust Society font partie des cinq entrepreneurs sociaux porteurs de projets d’innovation responsable sélectionnés par l’opérateur de commerce pour la qualité et l’adéquation de leur projet à ses objectifs environnementaux et sociétaux dans les domaines, de l’économie circulaire et du commerce responsable. Ils ont bénéficié d’un soutien financier et de l’accompagnement de Galimmo pour les aspects administratifs, le merchandising, l’aménagement de leur boutique et la communication.



Marine Ricard, Directrice RSE de Galimmo, a déclaré : « L’ouverture des premières boutiques de lauréats de notre Prix Engagé pour demain marque une nouvelle étape du déploiement de la démarche d’engagement de Galimmo. Nous sommes particulièrement heureux de voir se concrétiser des partenariats qui nous permettent d’ apporter à des entrepreneurs sociaux des moyens et compétences complémentaires pour le succès de l’ouverture de leur boutique tout en étendant l’activité de nos centres avec des types de commerce de plus en plus plébiscités par nos clients . Nous poursuivons activement l’accompagnement de nos trois autres lauréats et nous préparons déjà avec enthousiasme l’édition 2023 de notre Prix destiné aux acteurs soucieux de contribuer aux enjeux actuels de la société. »

Le Prix Engagé pour demain

Pour encourager et soutenir l’innovation responsable, Galimmo a créé, en partenariat avec l’association makesense, le Prix « Engagé pour demain » qui vise à développer des centres commerciaux plus responsables et solidaires en accompagnant en France des entrepreneurs sociaux acteurs dans trois domaines : la mobilité, le recyclage et le commerce responsable. Les lauréats sélectionnés au titre de la 1ère édition en 2022 se sont partagé une dotation globale de 150 000 euros destinée à leur installation sur une surface adaptée à leur concept (boutique ou kiosque) ou au développement de leur solution dans un ou plusieurs centres commerciaux de Galimmo selon le cas. Par ailleurs, en fonction de son projet et de ses besoins, chaque lauréat bénéficie d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 10 000 euros et d’un programme de campagne de communication locale valorisé à 3 000 euros.

Le Prix « Engagé pour demain » s’inscrit dans la démarche globale de Galimmo portant le même nom. Celle-ci vise à développer, avec et pour les territoires et leurs publics, des centres commerciaux engagés, solidaires et respectueux de l’environnement.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres attenants à des hypermarchés Cora en France, est valorisé à 679,4 millions d’euros hors droits au 30 juin 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2022.

