CoinShares senkt Managementgebühren auf 0 Prozent für CoinShares Physical Ethereum ETP

Das Unternehmen CoinShares gibt mit sofortiger Wirkung die Absenkung der Verwaltungsgebühr für den CoinShares Physical Ethereum ETP auf jährlich null Prozent bekannt. Damit möchte das Unternehmen der Weiterentwicklung der Ethereum-Blockchain entsprechen und Anlegern eine anlegerorientierte Investmentlösung bieten.



01. Februar 2023 | SAINT HELIER, Jersey – CoinShares ("das Unternehmen") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), Europas führende Full-Service-Investment- und Handelsgruppe für digitale Vermögenswerte, gibt bekannt, dass CoinShares Digital Securities Limited ("CSDS" oder der "Emittent") einer Gebührenaussetzung bei dem CoinShares Physical Ethereum ETP zugestimmt hat. Die jährliche Verwaltungsvergütung reduziert sich damit mit sofortiger Wirkung von jährlich 1,25 auf null Prozent. CSDS ist die hundertprozentige Tochtergesellschaft und Emittentin der CoinShares Physical-Reihe von börsengehandelten Produkten (ETPs).

CoinShares ist bestrebt, Anlegern innovative, kosteneffiziente und verlässliche Anlagemöglichkeiten in Ethereum zu bieten, die den Übergang von Proof -of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS) abbilden. Die Absenkung der jährlichen Verwaltungsgebühren auf null Prozent für den CoinShares Physical Ethereum ETP spiegelt diese Selbstverpflichtung gegenüber Anlegern wider, die auf Vertrauen, Transparenz und Fairness beruht.

Mit der Herabsetzung der Verwaltungsgebühr auf null Prozent schafft CoinShares die Voraussetzungen für Anleger, von der bevorstehenden Shanghai Hard Fork zu profitieren, die von der Ethereum Foundation (ETH) für März 2023 angekündigt ist. Dieses Update ist der nächste Schritt in der ETH-Roadmap, den Übergang von einer energieintensiven Proof-of-Work- zu einem Proof-of-Stake-System zu erreichen. ETH-Anlegern wird es dann möglich sein, ihre eingesetzten Ether (ETHs) freizuschalten und die Belohnungen (Stake) zu erhalten, die sie seit dem Merge-Update im September 2022 angesammelt haben. Der Shanghai Hard Fork wird Liquidität in das Ethereum-Netzwerk bringen, da die Kryptowährungseinheiten, die derzeit auf der Beacon-Kette gestapelt sind, für den Handel freigegeben werden. Somit wird CoinShares in der Lage sein, seinen Anlegern im CoinShares Physical Ethereum ETP sowohl Liquidität als auch Einsatzprämien (Stakes) zu bieten. Die Senkung der Verwaltungsgebühren auf null Prozent ist seitens des Unternehmens eine strategische Entscheidung, die es CoinShares-Anlegern bereits heute ermöglicht, diesen wichtigen Moment für die Ethereum-Blockchain vorwegzunehmen.

Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern teilt CoinShares bereits seit langem die Einnahmen aus den Einsatzbelohnungen (Stakes) seiner eingesetzten ETPs (Polygon, Tezos, Polkadot, Cosmos etc.) mit seinen Anlegern und erhebt keine Verwaltungsgebühren. Dieses neue Angebot bietet Anlegern eine – in der Branche bislang einmalige – Möglichkeit, sich ohne zusätzliche Gebühren an Ethereum zu beteiligen. Darüber hinaus können sie jetzt schon von den Erträgen aus den Stakes profitieren, die im Jahr 2023 freigeschaltet werden.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Anlegern transparente, faire und zuverlässige Anlagemöglichkeiten in digitale Vermögenswerte zu bieten", sagt Jean-Marie Mognetti, CEO von CoinShares. "Das Angebot von null Prozent Verwaltungsgebühren für den CoinShares Physical Ethereum ETP spiegelt unser Selbstverpflichtung für Zugänglichkeit und Transparenz wider, die Schlüsselfaktoren für eine breite Akzeptanz digitaler Vermögenswerte. Wir freuen uns, unseren Anlegern die Möglichkeit zu bieten, ohne zusätzliche Gebühren in Erwartung des bedeutenden Shanghai-Updates auf der Ethereum-Blockchain ein Engagement in Ethereum einzugehen."

Das betroffene Finanzinstrument, CoinShares Physical Ethereum, ist an der SIX Swiss Exchange, Xetra in Deutschland und Euronext in Frankreich und den Niederlanden notiert.

Verwaltungsgebühr: Reduziert auf 0,0 Prozent p.a. für den Zeitraum, bis der Emittent nach eigenem Ermessen beschließt, die Gebührenaussetzung zu beenden, was über einen registrierten Informationsdienst bekannt gegeben wird.



Über die CoinShares-Gruppe

CoinShares ist eine führende Full-Service-Investment- und Handelsgruppe für digitale Vermögenswerte, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Investmentmanagement, Handel, Wertpapiere und Verbraucherprodukte für eine Vielzahl von Kunden anbietet, darunter Unternehmen, Finanzinstitute und Privatpersonen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jersey und ist in Frankreich, Schweden, Großbritannien und den USA vertreten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert. CoinShares ist am Hauptmarkt der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der OTCQX unter dem Kürzel CNSRF notiert.

