CoinShares réduit les frais de gestion à 0% sur l'ETP CoinShares Physical Ethereum

CoinShares suit la transition de l'Ethereum et est heureux d'annoncer que, dans le cadre de son engagement consistant à mettre l’investisseur au centre de son approche, il réduira ses frais de gestion à 0 % par an sur l'ETP CoinShares Physical Ethereum dès le 1er février 2023.

1er Février 2023 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) la plus importante société d'investissement en actifs numériques d’Europe, annonce aujourd'hui que CoinShares Digital Securities Limited ("CSDS" ou "l'émetteur"), sa filiale à 100 % émettrice de la gamme de produits négociables en bourse (ETP) CoinShares Physical, a accepté d'offrir une exonération de frais sur CoinShares Physical Ethereum, en réduisant les frais de gestion de de 1,25 % à 0 % par an à partir du 1er février 2023.

CoinShares s'engage à fournir aux investisseurs des moyens innovants, rentables et fiables pour augmenter leur exposition à l'Ethereum lors de la transition de protocole en Proof of Work à Proof of Stake. L'offre de porter les frais de gestion à 0% par an sur l'ETP CoinShares Physical Ethereum reflète cet engagement de confiance, de transparence et d'équité envers les investisseurs.

Réduire les frais de gestion à 0% permet aux investisseurs de l’ETP CoinShares Physical Ethereum de tirer parti du Shanghai Hard Fork, officiellement prévu par la Fondation Ethereum pour mars 2023. Cette mise à jour permettra aux stakers ETH de débloquer leurs ETH stakés et de recevoir les récompenses de staking qu'ils ont accumulées. Le Shanghai Hard Fork apportera de la liquidité à Ethereum, en libérant les unités de crypto-monnaies actuellement placées sur la chaîne Beacon pour être échangées. CoinShares sera alors en mesure de fournir à la fois des liquidités et des récompenses de staking à ses investisseurs de l'ETP CoinShares Physical Ethereum. La réduction des frais de gestion à 0% est un choix stratégique qui permet aux investisseurs de CoinShares d'anticiper ce moment charnière pour la blockchain Ethereum.

Contrairement à la plupart de ses concurrents, CoinShares partage déjà les revenus des récompenses de staking de ses ETP stakés (Polygon, Tezos, Polkadot, Cosmos, etc.) avec ses investisseurs et ne facture aucun frais de gestion. Cette nouvelle offre constitue pour les investisseurs une occasion de s'exposer à l'Ethereum sans encourir de frais supplémentaires, et leur permet de se préparer au déblocage des récompenses de staking en 2023.

Jean-Marie Mognetti, Directeur général de CoinShares, a déclaré :

« Chez CoinShares, nous nous attachons à offrir à nos investisseurs un accès à des opportunités d'investissement transparentes, équitables et fiables dans les actifs numériques. L'offre de 0% de frais de gestion sur l'ETP CoinShares Physical Ethereum est le reflet de notre engagement en faveur de l'accessibilité et de la transparence, nécessaires à une adoption massive des actifs numériques. Nous sommes heureux d'offrir à nos investisseurs la possibilité de s'exposer à l'Ethereum sans encourir de frais supplémentaires en prévision de l'importante mise à jour de Shanghai sur la blockchain Ethereum. »

Le titre concerné, CoinShares Physical Ethereum, est coté sur le SIX Swiss Exchange, sur Xetra en Allemagne et sur Euronext en France et aux Pays-Bas.

CoinShares Physical Ethereum

Tickers : ETHE / CETH

ISIN : GB00BLD4ZM24

WKN : A3GQ2N

Frais de gestion : Réduits à 0,0% par an jusqu'à ce que l'émetteur, à sa seule discrétion, décide de mettre fin à la suspension des frais, ce qui sera annoncé par un service d'information enregistré.

A PROPOS DE COINSHARES

CoinShares est un groupe leader en matière d'investissement et de trading d'actifs numériques, qui fournit une large gamme de services financiers dans les domaines de la gestion d’actifs et le trading à un large éventail de clients comprenant des sociétés, des institutions financières et des particuliers. Le groupe a son siège social à Jersey et est présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. CoinShares est réglementé à Jersey par la Jersey Financial Services Commission, en France par l'Autorité des marchés financiers et aux États-Unis par la Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market sous le ticker CS et sur l'OTCQX sous le ticker CNSRF.

