Aktia avaa toimipisteen Kuopioon ja investoi uusiin tiloihin Oulussa

Aktia avaa toimipisteen Kuopioon 1.2.2023. Toimipiste on Aktian ensimmäinen itäisessä Suomessa, joten kyseessä on tärkeä askel kohti pankin tavoitetta olla Suomen johtava varainhoitajapankki. Oulussa Aktia panostaa uusiin toimitiloihin.



Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta Aktia katsoo eteenpäin ja uskoo, että vahvalle varainhoitajapankille on Suomen markkinoilla tilausta. Siksi Aktia laajentaa toiminta-aluettaan Itä-Suomeen ja avaa Kuopioon toimipisteen.

”Meillä on kirkas strategia. Haluamme olla Suomen johtava varainhoitajapankki ja siksi teemme avauksen Itä-Suomeen. Haluamme tuoda laajan varainhoidollisen osaamisemme itäsuomalaisten käyttöön ja auttaa heitä vaurastumaan tuellamme”, Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub sanoo.

Kuopio valikoitui sijaintikohteeksi tarkan harkinnan jälkeen.

”Kuopio on kasvukeskus, ja lähellä on myös muita kehittyviä keskuksia, joissa näemme huomattavan potentiaalin. Kuopion seutu on muuttovoittoinen ja siellä on runsaasti vahvoja ja terveitä yrityksiä”, Ayub jatkaa.

Aktia tulee Ayubin mukaan Kuopioon jäädäkseen.

”Aktia on toiminut Suomessa lähes 200 vuotta. Olemme vakaa ja pitkäjänteinen pankki, ja meillä on vahva suomalainen omistus. Asiakkaan näkökulmasta olemme inhimillisen kokoinen ja sulavaliikkeinen organisaatio.”

Oulun vetovoima ei heikkene

Aktia on toiminut Oulussa vuodesta 2007. Oulu on pankille tärkeä toiminta-alue, sillä yli 200 000 asukkaan kasvukeskuksessa on Suomen nuorin väestö ja runsaasti tiede-, teknologia- ja kulttuuriosaamista.

”Seudun yrityksistä moni on listautunut pörssiin ja kansainvälistynyt. Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia syntyy tasaiseen tahtiin. Varallisuus tuo alueelle vakautta. Erinomaista varainhoitajapankkia tarvitaan Oulussa huolehtimaan koko Pohjois-Suomen vaurastumisesta ja mahdollistamaan kasvun jatkuminen”, Aktian Oulun-myyntijohtaja Kari Paloniemi toteaa.

Aktia kehittää toimintaansa Oulussa. Uudet 24.1. avatut flagship-toimitilat Isokadulla tukevat tätä tavoitetta, sillä ne mahdollistavat entistä paremman asiakaspalvelun.

”Tilat ovat viihtyisät, modernit ja uudenaikaisen varainhoitajapankin asiakkaiden palvelemiseen suunnitellut. Tilojen muokkautuvuus mahdollistaa asiakkaille luontevat lähi- ja etäkohtaamiset asiantuntijoidemme kanssa ja henkilöstölle kannustavan ympäristön oman osaamisen jakamiseen ja asiantuntijana kehittymiseen”, Paloniemi sanoo.

Lisätiedot

Anne-Mari Smolander, viestintäpäällikkö, puh. 050 563 9496, anne-mari.smolander(at)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan, Kuopion ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.