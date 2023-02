Overflytning af afdeling Advice Capital Globale fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Advice Capital

På ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2022 blev det besluttet, at afdeling Advice Capital Globale i Investeringsforeningen Investin (afgivende forening) med virkning fra den 3. marts 2023 skulle overflyttes til Investeringsforeningen Advice Capital (modtagende forening).

Finanstilsynet har ved brev af den 21. oktober 2022 givet tilladelse til overflytningen.

Inden afdelingen overflyttes, skal årsrapport for 2022 for Investeringsforeningen Investin, hvor afdeling Advice Capital Globale indgår, endeligt godkendes af generalforsamlingen. Da ordinær generalforsamling er fastlagt til den 21. april 2023, må overflytningsdagen ændres til et senere tidspunkt.

Som følge af ovenstående har bestyrelserne i henholdsvis Investeringsforeningen Investin og Investeringsforeningen Advice Capital vedtaget et tillæg til den tidligere godkendte overflytningsplan og -redegørelse om ændring af tidsplanen for overflytningen.

Tidsplanen for overflytningen ændres således:

Aktivitet Ændres fra Ændres til Transitionsdag 1. marts 2023 10. maj 2023 Transitionsdagen er sidste dag, hvor afdelingen beror i den afgivende forening 1. marts 2023 10. maj 2023 Retsvirkning af overflytningen 3. marts 2023 12. maj 2023 Første handelsdag 3. marts 2023 12. maj 2023 Afdelingens aktiviteter fortsætter uændret i regi af den modtagende forening, og afdelingen fremgår af den modtagende forenings vedtægter 3. marts 2023 12. maj 2023

Finanstilsynet er samtidig hermed orienteret om ændringen af tidsplanen.



Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte Investeringsforeningen Investin på mail info@nykredit.dk .

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil