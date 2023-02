iPROM führt First-Party-Datenmanagement-Plattform für Werbetreibende ein. iPROM Private DMP läutet die neue Ära der digitalen Werbung mit First-Party-Daten ein

French German

LJUBLJANA, Slowenien, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPROM freut sich, die Einführung seiner neuen Ad-Tech-Lösung iPROM Private DMP bekanntzugeben. Diese bahnbrechende Plattform nutzt fortschrittliche Techniken der künstlichen Intelligenz, um die Kaufabsichten von Nutzern vorherzusagen. Dazu werden Daten von Unternehmen und markeneigenen digitalen Medien sowie alle früheren Werbeaktivitäten kombiniert, um ähnliche Zielgruppen für die Ausrichtung von Anzeigen in anderen Medien zu identifizieren. Unternehmen können dieses leistungsstarke Tool nutzen, um hochgradig maßgeschneiderte und personalisierte Kampagnen zu erstellen, die langfristige strategische Wettbewerbsvorteile bringen. Dies führt zu einer präziseren Zielgruppenansprache, einer verbesserten Effizienz der Werbeausgaben sowie zu einem stärkeren Wettbewerbsvorteil im Laufe der Zeit.

Unternehmen können iPROM Private DMP nutzen, um alle Daten mit der ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer der firmeneigenen digitalen Eigenschaften in Übereinstimmung mit der neuesten europäischen Gesetzgebung, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zu erheben. Alle Daten werden auf europäischen Datenservern gespeichert und es werden keine Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. iPROM Private DMP garantiert Unternehmen, dass ihre Daten vor Dritten geschützt sind. Dies gibt Verbrauchern Sicherheit in Bezug auf den Datenschutz und Unternehmen eine größere Kontrolle über die Verwendung von Kundendaten. Unternehmen können iPROM Private DMP nutzen, um ihre Daten mit der Gewissheit zu schützen, dass sie die fortschrittlichsten Technologielösungen auf dem Markt verwenden.

„Datenunabhängigkeit, Datenschutz und die intelligente Nutzung der eigenen Daten sind die Säulen der zukünftigen digitalen Strategien für Unternehmen und Organisationen. Daten, die Unternehmen parallel zur digitalen Werbung erhalten, sind erwiesenermaßen wertvoller als die direkten Ergebnisse von Werbekampagnen. Unternehmen und Marken, die diese Chancen erkennen und nutzen, haben schon heute einen erheblichen Wettbewerbsvorteil“, so Simon Cetin, Gründer und Partner von iPROM , bei der Vorstellung der neuen Plattform.

iPROM ist der Meinung, dass jeder in Werbung investierte Euro mehr bringen sollte als nur die direkten Effekte von Display-Werbung. Mit Hilfe von iPROM Private DMP können Marken jetzt in den Aufbau und die Verfeinerung ihrer eigenen wertvollen Zielgruppen investieren, die sie effizient für die Planung sowie Umsetzung ihrer zukünftigen Werbekampagnen nutzen können.

Große Marken, darunter Volkswagen, BKS Banka, SKB Banka, Assistance Coris, Hofer, Diners Club, Fraport, Erste Card, Amer Sports, Sparkasse, Fox International, Hyundai, UniCredit Banka und Turkish Airlines, haben sich diese Technologie bereits zu eigen gemacht, da sie langfristige Vorteile bietet und gleichzeitig die Kapitalrendite maximiert.

Vollständige Pressemeldung in englischer Sprache: https://iprom.eu/iprom-introduces-first-party-data-management-platform-for-advertisers/

Pressekontakt: Maja Gorjanc, PR & Marketing Consultant, maja.gorjanc@iprom.eu

Weitere Informationen über iPROM Private DMP: https://privatedmp.eu/