iPROM présente la plateforme de gestion des first party data pour les annonceurs. iPROM Private DMP lance la nouvelle ère de la publicité numérique grâce aux first party data

LJUBLJANA, Slovénie, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPROM est fière d'annoncer le lancement de sa nouvelle solution Ad-Tech, iPROM Private DMP. Cette plateforme révolutionnaire utilise des techniques avancées d'intelligence artificielle pour prédire les intentions d'achat des utilisateurs en combinant des first party data provenant d'entreprises et des audiences de médias numériques propriétaires et toutes les activités publicitaires précédentes dans le but d'identifier des audiences similaires pour un ciblage publicitaire sur d'autres médias. Les entreprises peuvent tirer parti de ce puissant outil pour créer des campagnes hautement personnalisées et sur mesure dans le but de générer un avantage concurrentiel stratégique à long terme. Cela permet un ciblage plus précis de l'audience, une meilleure efficacité des dépenses publicitaires ainsi qu'un avantage concurrentiel renforcé au fil du temps.

Les entreprises peuvent utiliser iPROM Private DMP pour collecter toutes les données avec le consentement explicite des utilisateurs des propriétés numériques détenues par les entreprises, conformément à la dernière législation européenne, y compris le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. Toutes les données sont stockées sur des serveurs de données européens et aucune donnée n'est transférée en dehors de l'Union européenne. iPROM Private DMP assure aux entreprises que leurs données sont protégées contre les tiers. Cela offre aux consommateurs une certaine tranquillité d'esprit en ce qui concerne les problèmes de confidentialité tout en apportant aux entreprises un plus grand contrôle sur l'utilisation des informations clients. Les entreprises ont la possibilité de choisir iPROM Private DMP pour protéger leurs données avec la certitude d'utiliser les solutions technologiques les plus avancées du marché.

« L'indépendance des données, la protection des données et l'utilisation intelligente des données propres constituent les piliers des stratégies numériques d'avenir pour les entreprises et les organisations. Il est prouvé que les données obtenues par les entreprises parallèlement aux campagnes numériques ont plus de valeur que les résultats directs issus des campagnes publicitaires. Les entreprises et les marques qui identifient et capitalisent sur ces opportunités bénéficient déjà aujourd'hui d'un avantage concurrentiel important », a déclaré Simon Cetin, fondateur et partenaire d' iPROM , lors du lancement de la nouvelle plateforme.

iPROM estime que chaque euro investi dans la publicité ne doit pas se limiter simplement aux effets directs de l'affichage publicitaire. Grâce à iPROM Private DMP , les marques peuvent désormais investir pour établir et affiner leur propres audiences de valeur, qu'elles peuvent utiliser efficacement pour planifier et mettre en œuvre leurs futures campagnes publicitaires.

Les grandes marques, dont Volkswagen, BKS Banka, SKB Banka, Assistance Coris, Hofer, Diners Club, Fraport, Erste Card, Amer Sports, Sparkasse, Fox International, Hyundai, UniCredit Banka et Turkish Airlines, ont déjà adopté cette technologie car elle offre des avantages à long terme tout en optimisant le retour sur investissement.

Communiqué de presse complet : https://iprom.eu/iprom-introduce-first-party-data-management-platform-for-advertisers/

Contact presse : Maja Gorjanc, Consultante relations publiques et marketing, maja.gorjanc@iprom.eu

En savoir plus sur iPROM Private DMP : https://privatedmp.eu/