Udbytter for 2022 for Investeringsforeningen Nordea Invest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2023.
Udbytterne fragår kursen den 7. februar 2023 og forventes udbetalt den 9. februar 2023.
Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte for 2022.
|Afdeling
|ISIN-kode
|Udbytte i kr. i alt pr. andel.
|Aconto udbytte i kr. pr. andel 2022
|Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling 9. februar 2023
|Aktier KL 1
|DK0010250158
|13,6
|0,0
|13,6
|Aktier KL 2
|DK0061541828
|14,6
|0,0
|14,6
|Aktier II KL 1
|DK0015357065
|43,1
|0,0
|43,1
|Aktier II KL 2
|DK0061541901
|47,0
|0,0
|47,0
|Basis 3 KL 2
|DK0061542206
|0,2
|0,0
|0,2
|Basis 4 KL 2
|DK0061542396
|0,5
|0,0
|0,5
|Danmark KL 1
|DK0010265859
|24,9
|0,0
|24,9
|Danmark KL 2
|DK0061542636
|26,4
|0,0
|26,4
|Danske aktier fokus KL 1
|DK0060012466
|9,5
|0,0
|9,5
|Danske aktier fokus KL 2
|DK0061542719
|10,9
|0,0
|10,9
|Emerging Markets KL 1
|DK0010308170
|5,0
|0,0
|5,0
|Emerging Markets KL 2
|DK0061542982
|6,1
|0,0
|6,1
|Emerging Markets Enhanced KL 1
|DK0060950111
|0,7
|0,0
|0,7
|Emerging Markets Enhanced KL 2
|DK0061543014
|1,0
|0,0
|1,0
|Emerging Stars KL 1
|DK0060586394
|0,2
|0,0
|0,2
|Emerging Stars KL 2
|DK0061543287
|0,9
|0,0
|0,9
|Emerging Stars KL 3
|DK0061415957
|0,6
|0,0
|0,6
|European Stars KL 1
|DK0010265693
|2,6
|0,0
|2,6
|European Stars KL 2
|DK0061543360
|3,2
|0,0
|3,2
|Europa Small Cap KL 1
|DK0015960983
|19,5
|0,0
|19,5
|Europa Small Cap KL 2
|DK0061543444
|21,0
|0,0
|21,0
|Europe Enhanced KL 1
|DK0060949964
|7,8
|0,0
|7,8
|Europe Enhanced KL 2
|DK0061543527
|8,1
|0,0
|8,1
|Fonde KL 1
|DK0060145183
|3,1
|0,0
|3,1
|Fonde KL 2
|DK0061543790
|3,4
|0,0
|3,4
|Global Enhanced KL 1
|DK0060949881
|7,2
|0,0
|7,2
|Global Enhanced KL 2
|DK0061543873
|7,7
|0,0
|7,7
|Global Small Cap KL 1
|DK0016050974
|1,7
|0,0
|1,7
|Global Small Cap KL 2
|DK0061543956
|2,1
|0,0
|2,1
|Global Small Cap Enhanced KL 1
|DK0061112893
|6,0
|0,0
|6,0
|Global Small Cap Enhanced KL 2
|DK0061544095
|6,3
|0,0
|6,3
|Global Stars KL 1
|DK0010301324
|3,5
|0,0
|3,5
|Global Stars KL 2
|DK0061544178
|4,6
|0,0
|4,6
|Global Stars KL 3
|DK0061416179
|3,5
|0,0
|3,5
|Globale Aktier Indeks KL 1
|DK0060451623
|10,8
|0,0
|10,8
|Globale Aktier Indeks KL 2
|DK0061544335
|11,3
|0,0
|11,3
|Globale UdbytteAktier KL 1
|DK0010265503
|7,3
|0,0
|7,3
|Globale UdbytteAktier KL 2
|DK0061544251
|8,2
|0,0
|8,2
|Japan Enhanced KL 2
|DK0061544764
|0,3
|0,0
|0,3
|Klima og Miljø KL 1
|DK0060192185
|11,3
|0,0
|11,3
|Klima og Miljø KL 2
|DK0061544848
|12,6
|0,0
|12,6
|Korte obligationer KL 1
|DK0060268506
|2,2
|0,0
|2,2
|Korte obligationer KL 2
|DK0061545068
|2,3
|0,0
|2,3
|Mellemlange obligationer KL 1
|DK0015168686
|1,6
|0,0
|1,6
|Mellemlange obligationer KL 2
|DK0061545225
|1,9
|0,0
|1,9
|Nordic Small Cap KL 1
|DK0015974695
|28,5
|0,0
|28,5
|Nordic Small Cap KL 2
|DK0061545498
|30,8
|0,0
|30,8
|Nordic Stars KL 1
|DK0060095735
|3,4
|0,0
|3,4
|Nordic Stars KL 2
|DK0061545308
|4,3
|0,0
|4,3
|North America Enhanced KL 1
|DK0060831451
|11,9
|0,0
|11,9
|North America Enhanced KL 2
|DK0061545571
|12,5
|0,0
|12,5
|Stabile Aktier KL 1
|DK0060048304
|14,9
|0,0
|14,9
|Stabile Aktier KL 2
|DK0061545738
|15,9
|0,0
|15,9
|North American Stars KL 1
|DK0010265776
|2,2
|0,0
|2,2
|North American Stars KL 2
|DK0061546033
|2,5
|0,0
|2,5
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer