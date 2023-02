CRN zeichnet Rackspace Technology als eines der Cloud 100-Unternehmen für 2023 aus

SAN ANTONIO, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass CRN ® , eine Marke von The Channel Company , Rackspace Technology in seine jährliche Cloud 100-Liste aufgenommen hat. Diese Liste ehrt die 100 coolsten Cloud-Unternehmen des Jahres 2023 in fünf Schlüsselkategorien: Infrastruktur, Überwachung und Verwaltung, Speicherung, Software und Sicherheit.



Die Cloud 100-Liste von CRN hebt Technologieanbieter hervor, die sich durch ihr Engagement für Vertriebspartner und ihre nachweisliche Innovation bei der Entwicklung cloudbasierter Technologien auszeichnen. Diese Liste ist die verlässliche Quelle für Lösungsanbieter, die nach Technologieanbietern suchen, die am besten positioniert sind, um die Anforderungen ihrer Cloud-Produkte und -Dienste zu unterstützen.

Rackspace Technology arbeitet mit seinen Partnern zusammen, um zu bestimmen, wie man sie bei der raschen Transformation von Unternehmen mit erstklassigen Lösungen und Fanatical Support® unterstützen kann. Darüber hinaus bietet Rackspace Technology seinen Partnern ein hohes Maß an Unterstützung, einschließlich konsistenter Kommunikation, Analysen zur Produktivitätssteigerung, Tools für Vertriebskampagnen sowie konsistente Strategien und Lösungen im Rackspace-Portfolio zur Unterstützung unserer Vertriebspartner.

„Dank unserer Mitarbeiter, Partner, Expertise und Automatisierung, um Kunden jeder Größe bei der Optimierung ihrer Multicloud-Reise zu helfen, und in Kombination mit unserer großartigen Kundenerfahrung, ist Rackspace Technology auf dem Multicloud-Markt extrem gut positioniert“, so Renee Taylor, Rackspace Technology VP, Global Alliances and Channels. „Wir sind der führende Anbieter von Multicloud-Services und -Lösungen und haben die Voraussetzungen für jahrelanges Umsatzwachstum geschaffen, indem wir unseren Partnern die Infrastruktur, das Monitoring und Management, den Speicher, die Software und die Sicherheit bieten, die sie benötigen.“

„In der heutigen dezentralen Unternehmensumgebung sind Cloud-Services zu der entscheidenden Komponente geworden, die für den Aufbau umfassender und sicherer IT-Lösungen benötigt wird“, so Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. „Die Unternehmen, die für die diesjährige Cloud 100-Liste ausgewählt wurden, haben immer wieder bewiesen, dass sie ihre Partner im sich ständig weiterentwickelnden Cloud-Computing-Geschäft mit hochmodernen Produkten und Dienstleistungen unterstützen. Unser Team lobt die Unternehmen auf der diesjährigen Liste und freut sich darauf, sie dabei zu beobachten, wie sie im Laufe des Jahres positive Veränderungen im Cloud-Bereich vorantreiben.“



Die Cloud 100-Liste von CRN wird in der Februar-Ausgabe 2023 des CRN-Magazins und online unter www.crn.com/cloud100 veröffentlicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende Leistungen im IT-Vertrieb durch unsere dominanten Medien, ansprechende Veranstaltungen, fachkundige Beratung und Schulung sowie innovative Marketingdienste und -plattformen. Als Katalysator des Vertriebskanals verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Mit mehr als 30 Jahren unvergleichlicher Channel-Erfahrung im Rücken schöpfen wir aus unserem umfassenden Wissen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelco.com

© 2023 The Channel Company, LLC. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

