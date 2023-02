Avec TechCare3, Experteam et Nexthink accompagnent les entreprises vers un numérique plus responsable

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, innove et lance TechCare3 [Environment], une offre permettant aux DSI d’avoir un impact positif en matière de sobriété numérique. Bâtie sur la base de la solution Nexthink, TechCare3 se positionne comme une démarche qui a pour objectif de permettre aux Directions informatiques d’évaluer et de réduire la consommation énergétique et l’impact CO 2 liés à l’utilisation des postes de travail.

Pour Sébastien MARCHÉ, Directeur général d’Experteam « La sobriété énergétique et la responsabilité environnementale sont des sujets stratégiques qui amènent les entreprises à faire évoluer leur organisation et leur fonctionnement pour réduire leur consommation énergétique et leurs émissions carbones. L’IT est un pan particulièrement énergivore sur lequel de nombreuses pistes d’amélioration sont possibles. Notre offre TechCare3 répond pragmatiquement aux attentes des grandes entreprises et ETI qui pourront d’abord évaluer, puis sensiblement baisser leur empreinte carbone. »

De manière très concrète, TechCare3 permet de bénéficier de vues en temps réel des consommations énergétiques, d’évaluer l’empreinte carbone globale de l’IT de l’organisation, de définir les champs d’amélioration possibles et de mettre en œuvre des actions pour réduire les consommations (par exemple l’extinction recommandée des postes de travail ou la reconfiguration automatique des environnements les plus énergivores). Grâce à différentes fonctionnalités (comme par exemple l’envoi de notifications sur les postes de travail), la démarche Techcare3 permet aussi de sensibiliser et d’accompagner les collaborateurs à la nécessité d’adopter des bonnes pratiques dans l’utilisation de leur environnement de travail digital et d’évaluer le niveau d’adoption de ces écogestes.

Pour Mathieu REMY, Responsable Partenariat Nexthink chez Experteam « TechCare3 amène la possibilité de benchmarker ses actions par rapport au Référentiel Green IT de l’INR (L’institut du Numérique Responsable), de s’assurer que les mesures prises portent leurs fruits et de communiquer autour des résultats obtenus en interne comme en externe. Cette transparence est un véritable avantage concurrentiel pour les entreprises qui peuvent ainsi démontrer leur engagement en matière de responsabilité environnementale. »

Pour garantir le succès de la démarche, Experteam propose à ses clients un accompagnement de bout en bout : de la mise en place à l’exploitation de la solution en passant par l’intégration continue de nouvelles fonctionnalités et la formation des utilisateurs.

Stéphane ANOUARI, Directeur Stratégie et Innovation chez Experteam complète « TechCare3 nous souhaitons faire connaitre les possibilités offertes par la solution de notre partenaire Nexthink. L’offre traduit également notre volonté d’offrir à des DSI qui seraient déjà utilisatrices de cette application, l’opportunité d’accélérer leur transition vers le numérique responsable, en s’appuyant sur une solution déjà existante et maîtrisée. En ce sens, Experteam continuera d’investir des ressources importantes pour offrir toujours plus de valeur ajoutée autour de la mise en œuvre des solutions Nexthink. »