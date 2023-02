L’Agence du Numérique en Santé référence la solution MSSPro de Wraptor dans le cadre du Ségur Opérateur

Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, annonce le référencement Opérateur Développeur de sa solution de messagerie sécurisée MSSPro par l’Agence du Numérique en Santé.



Dans le cadre du Ségur de la Santé, les professionnels de santé doivent s’appuyer sur des solutions certifiées et référencées pour mener à bien leurs opérations. L’usage de la messagerie sécurisée fait partie de ce dispositif. C’est dans ce contexte que Wraptor propose sa solution MSSPro qui a été développée dans une logique industrielle conforme à la réglementation en vigueur. L’offre est aujourd’hui utilisée par plus de 2000 structures privées et publiques.



Plusieurs mécanismes de financement ont été lancés fin 2021 afin d’équiper les établissements et les professionnels de logiciels permettant de générer des documents de santé structurés et de les transmettre notamment via un service de messagerie sécurisée de santé. Afin de simplifier et d’améliorer l’intégration de la MSSanté dans les outils métiers, l’adoption par les Opérateurs MSSanté du nouveau référentiel MSS 1.5 visant à standardiser l’interface Opérateur MSSanté/éditeur de logiciel professionnel est essentielle. Ce référentiel permet une standardisation des moyens d’authentification des logiciels métiers sur les messageries MSSanté et met à disposition de nouveaux indicateurs d'usage.



Patrick DESOT, Président de Wraptor « Nous sommes fiers d’annoncer ce nouveau référencement qui met clairement en avant notre capacité à proposer des solutions métiers qui intègrent toutes les directives du Ségur de la Santé. Notre référencement est le fruit d’un travail de fond de nos équipes au travers des tests de conformité que nous avons passés avec succès. Nous sommes à ce jour en capacité d’accompagner nos clients dans leur transformation numérique en respect des contraintes législatives existantes. Concernant notre nouveau référencement, il est également une opportunité pour les établissements opérateurs MSS via notre solution de bénéficier de financements. »