DENOUEMENT EN NUMERAIRE PAR GUILLEMOT BROTHERS LIMITED D’UN CONTRAT POUR L’ACQUISITION DE TITRES UBISOFT ENTERTAINMENT SA

Londres, le 1er février 2023 – Guillemot Brothers Limited annonce avoir convenu le 31 janvier 2023 du dénouement en numéraire et par anticipation de l’opération conclue entre Guillemot Brothers Limited et une banque en date du 5 septembre 2016 et portant sur l’acquisition par Guillemot Brothers Limited de 4.000.008 actions Ubisoft Entertainment SA.

Ce dénouement est effectué exclusivement en numéraire.

Il est rappelé que les actions faisant l’objet du contrat d’acquisition ont été nanties au profit de la banque, qui pouvait les emprunter auprès de Guillemot Brothers Limited selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent. Dans le cadre de l’opération, il est mis fin à ce mécanisme d’emprunt. Il est également prévu la mainlevée de ce nantissement à l’occasion du dénouement de l’opération (anticipé autour de mi-2023). Guillemot Brothers Limited aura alors la pleine détention économique de ces actions.

