Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :

419 453 actions

95 620,19 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

421 000 actions

288 481,25 €

Il est également rappelé qu’un retrait en espèces de 200 000 € a été effectué en date du 05/09/2022.

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 31 875 33 422 Nombre de transactions 80 78 Montant en capitaux 26 380,31 € 33 519,25 €

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’informations sur www.cbicorp.io

Annexe : détail des opérations journalières

