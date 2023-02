English French

Quadient lance la machine à affranchir iX-1 aux États-Unis, pour les petites entreprises et le travail à domicile

Paris, le 1er février 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement aux États-Unis de la machine à affranchir Quadient iX-1, un système d'affranchissement compact et puissant qui combine le traitement du courrier et des colis en une solution pratique conçue pour les petits environnements de travail.

Le nouveau modèle iX-1 est entièrement conforme aux réglementations de l'United States Postal Service (USPS) et au système Intelligent Mail Indicia (IMI). Cette annonce finalise la série de lancements dans la famille iX-Series de Quadient, des solutions avancées de traitement du courrier et des expéditions. La série iX offre une gamme complète de solutions intuitives, performantes et économiques pour les entreprises de toutes tailles. La gamme iX-Series aide également les entreprises à se préparer aux nouvelles réglementations postales. Le 31 décembre 2024, l'USPS prévoit de décertifier les machines à affranchir qui ne seront pas conformes à l'IMI.

« Les propriétaires de petites entreprises doivent porter de nombreuses casquettes chaque jour pour gérer les différents aspects de leur activité, mais être un expert en courrier ne devrait pas en faire partie », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient. « La série iX, y compris notre nouvelle iX-1, évite des déplacements au bureau de poste aux entrepreneurs et élimine le stress de devoir constamment estimer le coût d'affranchissement, voire de surpayer, ainsi que de se tenir au courant des nouvelles réglementations de l'USPS ».

Avec le modèle iX-1, il n’est plus nécessaire de faire la queue pour obtenir des timbres au bureau de poste. Les crédits d'affranchissement sont téléchargés en toute simplicité dans le système d'un simple clic. Le modèle iX-1 est équipé d'une balance jusqu’à 4,54 kg qui peut être séparée pour peser des articles plus volumineux. Il calcule automatiquement les valeurs d'affranchissement, assurant le calcul au plus juste à partir de plus de 50 tarifs et services postaux, notamment First Class Mail , Priority Mail ou Certified Mail. L'iX-1 permet enfin d'économiser 3 centimes par lettre de première classe par rapport au coût d'un timbre postal.

La nouvelle iX-1 s'intègre au logiciel d'expédition en ligne de Quadient, NeoShip, une solution également disponible aux Etats-Unis, qui permet de créer et d'imprimer des étiquettes d'expédition directement depuis un ordinateur. NeoShip propose un large choix de transporteurs colis, parmi lesquels USPS, Fedex et UPS, en comparant automatiquement les tarifs d'expédition de chacun pour trouver le meilleur prix ou le délai de livraison le plus rapide. NeoShip répond également aux dernières exigences de l'USPS Intelligent Mail Package Barcode (IMpb).

A travers une gamme complète de solutions intelligentes d’affranchissement et d'expédition pour les entreprises, que leurs volumes de courrier soient faibles, moyens ou élevés, Quadient leur donne les moyens de choisir le système le plus adapté à leurs processus de communication, en fonction du nombre de colis et de lettres envoyés, ce qui contribue à améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts.

