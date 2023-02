English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE VEUT BÂTIR LA PLATEFORME DE COMMERCE LA PLUS DURABLE D’ICI À 2030

Paris, le 1er février 2023

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, révèle aujourd’hui sa nouvelle stratégie RSE.

Avec Act4Good™, le Groupe se fixe des objectifs encore plus ambitieux et élargis à de nouveaux enjeux. Élaborée avec un comité d’experts indépendants, Act4Good™ se structure en quatre piliers pour permettre à Klépierre de bâtir la plateforme de commerce la plus durable à l’horizon de 2030.

En 2018, Klépierre lançait un plan de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) à 5 ans qui reposait sur 32 objectifs concrets pour agir pour la planète, les territoires, et les femmes et les hommes. Aujourd’hui, les résultats obtenus sont au-delà des attentes puisque le Groupe a atteint ses objectifs avec un taux moyen de 99,8 %. Il a notamment réduit l’intensité énergétique de son portefeuille de plus de 40 % et diminué ses émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes de plus de 80 % depuis 2013.

Avec sa nouvelle stratégie Act4Good™, Klépierre entend désormais aller plus loin en bâtissant la plateforme de commerce la plus durable et ainsi asseoir sa position de leader du secteur en matière de RSE.

La stratégie est fondée sur quatre piliers :

Agir pour le climat en devenant net-zéro carbone dès 2030 ;

Agir au service des communautés et des territoires d’implantation de ses centres commerciaux ;

Agir en développeur de compétences pour ses collaborateurs, ses partenaires et ses visiteurs ;

Agir pour promouvoir des modes de vie durables auprès de tout son écosystème, clients, commerçants, collaborateurs, partenaires et citoyens.

« Historiquement engagée, Klépierre a su se hisser au rang de leader de son secteur en matière de RSE. Ce statut nous rend fiers autant qu’il nous oblige. Car agir en leader, c’est avoir l’audace de s’attaquer au fondement même de notre activité pour en réduire et en améliorer l’impact sur le monde qui nous entoure, précise Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre. Bâtir un commerce qui dure, c’est avant tout opérer des lieux de commerce bas carbone contribuant pleinement à la lutte contre le réchauffement climatique. C’est également offrir des lieux qui rendent véritablement service aux communautés et qui soient des lieux d’accueil, de ralliement. C’est aussi contribuer à développer les compétences de celles et ceux qui nous entourent et qui fréquentent nos centres. C’est enfin être à l’avant-garde du changement, en encourageant des modes de vie plus durables. »

À CHAQUE ENGAGEMENT, UN OBJECTIF D’IMPACT ET UNE FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE POUR 2030

Atteindre le net-zéro carbone

Objectif d’impact : un portefeuille d’actifs net zéro carbone

Atteindre une efficacité énergétique moyenne du portefeuille de 70 kWh/m²

Mesurer les consommations d’énergie privatives des locataires de nos centres commerciaux et les aider à réduire de 20 % leurs consommations d’énergie

Installer des unités de production d’énergie renouvelable sur nos actifs pour atteindre jusqu’à 30 % d’autoconsommation dans nos 40 premiers centres commerciaux

Mobiliser nos visiteurs afin de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux moyens de transport utilisés

Valoriser l’intégralité de nos déchets en mettant l’accent sur la récupération des matières premières (50 % de recyclage/ réutilisation, 100 % de déchets alimentaires compostés/méthanisés)

Intégrer à tous nos nouveaux projets de développement/rénovation des solutions bas carbone et accompagner nos locataires dans la conception de boutiques bas carbone (travaux structurels et aménagements)

S’engager à une zéro artificialisation nette pour tous les projets de développement de centres

Obtenir une certification développement durable opérationnelle pour tous nos centres commerciaux

Agir au service des communautés

Objectif d’impact : tous nos centres au service des communautés

Mettre en place, dans chaque centre, un projet de long terme à fort impact pour les communautés locales (projet « Giving Back »)

Proposer des services responsables aux visiteurs dans tous nos centres commerciaux (stations de recyclage/réparation, points de collecte de vêtements, etc.)

Veiller à ce que tous nos centres respectent un ensemble de normes d’inclusion internes

S’assurer qu’un centre commercial par territoire dispose d’un programme d’aide aux sinistrés destinés aux communautés locales.

Développer les talents

Objectif d’impact : 50 000 personnes développées en Europe

Perfectionner chaque année les compétences de nos collaborateurs en matière de RSE

Créer des Académies Klépierre dans nos 50 premiers centres commerciaux pour renforcer les compétences et améliorer l’employabilité de nos parties prenantes

Atteindre 40 % de femmes dans les équipes de direction et parmi les 100 plus hauts postes à responsabilité, en visant une égalité des rémunérations

Ajouter une clause d’inclusion à tous les contrats passés avec nos prestataires de services (clause portant sur l’emploi de collaborateurs porteurs de handicap, en situation de chômage de longue durée ou provenant de quartiers défavorisés)

Faire participer tous nos collaborateurs à des programmes de mécénat visant à soutenir et développer les communautés locales

Préserver la santé physique et mentale en favorisant l’accès à des programmes de prévention dans tous nos espaces de travail et communautés locales

Intégrer systématiquement au moins un critère RSE dans les évaluations de performance de tous nos collaborateurs.





Promouvoir des modes de vie durables

Objectif d’impact : 50 millions de consommateurs orientés vers des modes de vie durables

Promouvoir un commerce durable dans tous nos centres, en mettant en valeur les produits/services responsables de nos enseignes et en évaluant l’engagement RSE de nos locataires avant la signature des baux

Dédier une unité aux nouveaux concepts locaux et responsables dans nos 50 premiers centres

Sensibiliser nos visiteurs aux modes de vie durables par le biais d’événements responsables (au moins 3 événements/an)

Organiser un concours biennal pour soutenir et promouvoir trois acteurs engagés dans la transition bas carbone (une enseigne, un prestataire de services et un fournisseur de solutions techniques).

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE

Afin d’élaborer sa nouvelle stratégie RSE, Klépierre s’est entourée d’un comité scientifique constitué de 9 experts de premier plan. Ce comité scientifique a travaillé avec le Groupe, une année entière, pour contribuer à la définition de ce plan 2030 :

Michael Shuman, avocat, économiste, professeur à la Bard Business School, consultant au Council Fire, et auteur (The Main Street Journal), spécialiste du développement des économies locales

Jean Jouzel, climatologue, chercheur, ancien vice-président du GIEC, conseiller spécial du Gouvernement français

Nathalie Damery, co-fondatrice de l’ObSoCo

Cédric Borel, directeur d’Action for Market Transformation (A4MT), président de Construction21 France et ancien directeur de l’Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB)

Elisabeth Laville, fondatrice et directrice générale d’UTOPIES

Ludovic Poutrain, fondateur et directeur général chez IMAGO Accompagnement, ancien directeur des ressources humaines de Nhood et de Kiabi

Sonia Lavadinho, conférencière, consultante et business coach, directrice-fondatrice de Bfluid recherche prospective ;

Gilbert Rochecouste, fondateur et directeur général de Village Well et

Eva Hinkers, directrice de la région Europe et membre du comité exécutif du groupe Arup.





« Nous avons souhaité nous entourer d’experts reconnus dans leur domaine. Grâce à ces échanges et avec l’ensemble de nos collaborateurs, qui sont ceux qui feront vivre Act4Good™ sur le terrain, nous avons développé une feuille de route ambitieuse et réaliste. Nous sommes très fiers de ce nouveau chapitre qui s’ouvre et que nous allons écrire avec l’ensemble de notre écosystème », explique Clémentine Pacitti, directrice de la RSE du groupe Klépierre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.klepierre.com/nos-engagements

