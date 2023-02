Temenos in den Bloomberg Gender-Equality Index 2023 aufgenommen

French German

GENF, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), hat heute bekanntgegeben, dass es als eines von 47 Technologieunternehmen weltweit in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023 aufgenommen wurde. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass Temenos in den Index aufgenommen wurde, was das Engagement des Unternehmens für die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz widerspiegelt, insbesondere die Ermutigung von mehr jungen Frauen, eine Karriere in der IT-Branche zu wählen, sowie die Förderung und Vertretung von Frauen in Führungspositionen.



Das Unternehmen erreichte im Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023 bei der Offenlegungsquote einen perfekten Wert von 100 %, verglichen mit durchschnittlich 96,31 % im Technologiesektor, während der GEI-Gesamtwert von Temenos bei 80,24 % lag, 7,9 % über dem Branchendurchschnitt. Temenos ist eines von 485 Unternehmen weltweit und eines von 11 Unternehmen in der Schweiz, die über alle Branchen hinweg in den GEI 2023 aufgenommen wurden.

Im Jahr 2021 machten Frauen 47 % der Mitarbeitenden von Temenos in der Kategorie der unter 30-Jährigen aus, gegenüber 35 % im Jahr 2014. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Frauen in leitenden Führungspositionen von 22 % auf 40 %, während der Anteil der Frauen in MINT-Positionen auf 35 % anstieg. 35 % der weltweiten Belegschaft von Temenos identifizierten sich als Frauen.

Um die Repräsentation zu beschleunigen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden zu verbessern, hat Temenos seine Richtlinien, Sozialleistungen und Urlaubsprogramme neu gestaltet. Diese tragen zu einem integrativen Arbeitsumfeld bei, in dem sich alle Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen und gleiche Chancen haben.

Kalliopi Chioti, Chief Marketing and ESG Officer bei Temenos, kommentierte dies wie folgt: „Temenos ist stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge in den Bloomberg Gender-Equality Index aufgenommen worden zu sein. Als globales Unternehmen, das in vielen Ländern vertreten ist, haben wir uns verpflichtet, die Geschlechtervielfalt in unseren Betrieben, in der Wertschöpfungskette und in unseren Investitionsprogrammen für die Gemeinschaft zu fördern. Die Aufnahme in diesen globalen Benchmark-Index unterstreicht unser starkes Engagement für geschlechtsspezifische Datentransparenz und Berichterstattung. Sie zeigt auch, wie wir zu einer globalen, vielfältigen, integrativen und nachhaltigen Bankenwelt beitragen, die Chancen für alle schafft.“

Peter T. Grauer, Chairman von Bloomberg und Founding Chairman des U.S. 30% Club, erklärte: „Herzlichen Glückwunsch an die Unternehmen, die in den GEI 2023 aufgenommen wurden. Das Interesse und die Zahl der Mitglieder nehmen weltweit weiter zu, was auf das gemeinsame Ziel der Transparenz bei geschlechtsspezifischen Kennzahlen zurückzuführen ist. Die Unternehmen, die in diesem Jahr in den Index aufgenommen wurden, erreichten oder übertrafen einen von Bloomberg festgelegten Schwellenwert, der die Offenlegung und die Erreichung oder Einführung von Best-in-Class-Statistiken und -Richtlinien widerspiegelt.“

Der Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) ist ein modifizierter, nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der entwickelt wurde, um die Leistung von öffentlichen Unternehmen zu messen, die sich der Berichterstattung über geschlechtsspezifische Daten verschrieben haben. Dieser Referenzindex misst die Gleichstellung der Geschlechter anhand von fünf Säulen: Führung und Talentförderung, Lohngleichheit und Lohnparität, integrative Kultur, Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung und Außenwirkung.

Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren eine Vielzahl von Sektoren, darunter Finanz-, Technologie- und Versorgungsunternehmen, die auch im Jahr 2022 den höchsten Anteil an Unternehmen im Index hatten.

Weitere Informationen über die nachhaltigen Finanzlösungen von Bloomberg, einschließlich des GEI, finden Sie unter: https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/ .

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen über 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.