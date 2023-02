Wolseley et la division des solutions pour l’air et l’eau de GE Appliances lancent une nouvelle gamme de systèmes CVAC résidentiels au Canada

English French

BURLINGTON, Ontario, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada et la division des solutions pour l’air et l’eau de GE Appliances, une entreprise de Haier, s’associent pour offrir une gamme complète de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation de qualité supérieure sur le marché canadien.



La nouvelle gamme de systèmes CVAC résidentiels sur conduits de la division des solutions pour l’air et l’eau de GE Appliances comprend des appareils de chauffage, des climatiseurs, des appareils de traitement de l’air, des thermopompes, des serpentins d’évaporation et des unités monoblocs qui offrent un confort supérieur dans la maison, quelles que soient les fluctuations du climat canadien. Les nouveaux produits sont maintenant offerts dans les succursales de Wolseley Canada partout au Canada.

« Avec ces nouveaux produits, nous sommes en mesure d’offrir ce qu’il y a de mieux en matière de solutions CVAC résidentielles », déclare Shawn Hulshof, vice-président, Gestion des catégories chez Wolseley Canada. « Chacun des produits proposés dans cette gamme est à la pointe de la technologie, conçu pour offrir des performances optimales, peu importe si un blizzard s’abat sur nous en plein mois de janvier ou si on traverse une canicule écrasante en plein cœur de l’été. »

Assemblés en Amérique du Nord, tous les produits de la gamme sont assortis d’une garantie de dix ans et sont compatibles avec un thermostat conventionnel de 24 V.

« Des thermopompes à inverseur aux fournaises au gaz à haut rendement, nous avons conçu une nouvelle gamme complète de systèmes CVAC résidentiels afin de réduire les temps d’arrêt pour les professionnels et les factures d’énergie pour les consommateurs », déclare Mark Talma, directeur canadien de GE Appliances Air & Water Solutions. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer une nouvelle option en matière de CVAC résidentiel en tirant parti du réseau national de succursales de Wolseley Canada et de ses solides relations dans le secteur de la construction. »

Caractéristiques de la fournaise au gaz :

Technologie de fournaise Insta-Position

Brides de serpentin parfaitement adaptées

Allumage silencieux

Brûleurs plus petits, échangeur de chaleur à mini coque conçu pour un fonctionnement silencieux

Échangeur de chaleur garanti à vie



Caractéristiques du climatiseur et de la thermopompe :

Technologie exclusive de serpentins à tubes et à ailettes en alliage d’aluminium

Tous les modèles sont compatibles avec les VET standard

Pressostats haute et basse pression sur les modèles de toutes les puissances HP

Tous les modèles sont compatibles avec les thermostats conventionnels à 24 V

Caractéristiques de l’unité monobloc :

Prête à être installée horizontalement; convertible en flux descendant

Conception pour service à accès total

Dégagement d’installation de 0 po*

Largeur maximale de 48 po

Pour en savoir plus, adressez-vous au personnel de votre succursale Wolseley Canada locale. Pour en savoir plus sur Wolseley Canada, rendez-vous à wolseleyinc.ca.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays. La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (NYSE: FERG; LSE: FERG) est l’un des principaux distributeurs à valeur ajoutée d’Amérique du Nord. Elle fournit une expertise, des solutions et des produits allant de l’infrastructure, de la plomberie et des appareils ménagers au CVAC, à la protection contre l’incendie, à la fabrication, et plus encore. Pour en savoir plus sur Ferguson plc, rendez-vous au www.corporate.Ferguson.com.

