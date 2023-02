English French

Communiqué de presse

VÉLIZY-VILLACOUBLAY — le 2 février 2023

Dassault Systèmes développe une nouvelle solution data science pour permettre à Renault Group d’optimiser les coûts de ses véhicules

Dassault Systèmes soutient Renault Group pour étend re l ’ utilisation de la plateforme 3D EXPERIENCE Cloud et l ’ expérience de jumeaux numériques à l ’ analyse des coûts et des achats , au-delà des fonctions de conception et d’ingénierie .

Fondée sur l’intelligence artificielle, la solution de « cost intelligence » de Dassault Systèmes permet à Renault Group de simuler les répercussions de la hausse des prix des matières premières et les variations du coût des pièces.

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Renault Group s’appuie sur les capacités en data science de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. La plateforme 3DEXPERIENCE permet au constructeur de comprendre l’impact de la hausse des prix des matières premières, et de modéliser les scénarios d’optimisation les plus pertinents pour réduire les répercussions sur les coûts de production des véhicules.

Le déploiement d’une solution de cost intelligence permet à Renault Group d’étendre l’utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE à des fonctions métier stratégiques telles que l’analyse des coûts et des achats, au-delà des fonctions de conception et d’ingénierie. Ce renforcement permet aux nouveaux utilisateurs de contribuer à la transformation technologique et numérique du constructeur automobile. Par ailleurs, la possibilité d’accéder à des informations exploitables axées sur les données et projetées sur le jumeau numérique d’un véhicule leur procure des moyens innovants d’équilibrer conception du véhicule et compétitivité.

Pour être concurrentiels, les constructeurs automobiles doivent atteindre le point d’équilibre entre la durabilité, le respect des exigences réglementaires et l’inflation. Mais en raison de paramètres imprévisibles tels que les conflits armés, les crises sanitaires, le changement climatique ou les attentes des consommateurs, la forte volatilité du prix des matières premières permettent difficilement de garantir un retour sur investissement lorsque le prix d’un véhicule est aligné sur le coût de ses pièces.

Dans un contexte économique aussi tendu, la plateforme 3DEXPERIENCE met à la disposition de Renault Group une offre qui combine des outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, des processus métier collaboratifs et un modèle de données 3D unique et enrichi du véhicule afin de gérer au mieux les répercussions commerciales de la volatilité du marché. Renault Group peut agréger des conceptions, des configurations, des données historiques et des prévisions concernant les équipements, ainsi que tester différents scénarios de conception sur un jumeau numérique afin de comprendre, d’anticiper, de quantifier et d’optimiser le coût et le tarif d’un véhicule tout en améliorant les négociations d’achat d’équipements en partageant ces informations avec d’autres parties prenantes.

« Lors d’une précédente annonce, nous avions évoqué le jumeau numérique de voitures et de l’entreprise en appui du plan stratégique « Renaulution » de Renault Group », déclare Laurence Montanari, vice-présidente, industrie Transports et Mobilité, Dassault Systèmes. « Notre solution de cost intelligence basée sur l’intelligence artificielle de NETVIBES a permis à Renault de connecter les données d’un bout à l’autre de son organisation en moins de six mois. Aujourd’hui, nous étendons le jumeau numérique du véhicule à la chaîne d’approvisionnement. En cette période d’incertitude, nos solutions donnent aux entreprises les moyens de simuler et d’anticiper l’impact des pénuries de la chaîne d’approvisionnement ou de la hausse du prix des matières premières. En élargissant l’utilisation de la plateforme à de nouveaux utilisateurs métier, ce projet permettra à Renault Group de relever les nouveaux défis de notre décennie, à savoir l’inflation, la volatilité ou le respect des exigences réglementaires. »

Renault Group utilise l’Industry Solution Experience Global Modular Architecture portée par la plateforme 3DEXPERIENCE, qui intègre la solution de cost intelligence. Cette solution est également accessible aux autres secteurs d’activité couverts par Dassault Systèmes.

