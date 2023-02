DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Liikevaihto, käyttökate ja liiketulos kasvoivat – yleinen hintojen nousu vaikuttaa tulokseen

English Finnish

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tilinpäätöstiedotteesta 2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa corporate.dna.fi/yleista-taloudesta .

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Heinä–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 514 miljoonaa euroa (480).

Käyttökate kasvoi 3 % ja oli 180 miljoonaa euroa (175).

Liiketulos kasvoi 7 % ja oli 79 miljoonaa euroa (74).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 3 % ja oli 17,5 euroa (17,1). Kiinteän laajakaistan ARPU laski 1 % ja oli 16,3 euroa (16,5). TV-liittymien ARPU kasvoi 15 % ja oli 8,9 euroa (7,8).

Tammi–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 997 miljoonaa euroa (956).

Käyttökate kasvoi 2 % ja oli 364 miljoonaa euroa (359).

Liiketulos kasvoi 4 % ja oli 160 miljoonaa euroa (154).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 2 % ja oli 17,4 euroa (17,1). Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi hieman ja oli 16,4 euroa (16,3). TV-liittymien ARPU kasvoi 14 % ja oli 8,5 euroa (7,5).

: Liittymämäärät: Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 750 000 (2 699 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 642 000 (603 000). TV-liittymien määrä laski ja oli 229 000 (262 000).



Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 7─12/2022 7─12/2021 Muutos, % 1─12/2022 1─12/2021 Muutos, % Liikevaihto 514 480 7 997 956 4 Käyttökate 180 175 3 364 359 2 osuus liikevaihdosta, % 35 37 37 38 Poistot ja arvonalentumiset 102 102 204 204 Liiketulos 79 74 7 160 154 4 osuus liikevaihdosta, % 15 15 16 16 Tulos ennen veroja 72 70 4 151 147 3 Tilikauden tulos 58 58 1 120 118 2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 12 12 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 18 15 17 17 Investoinnit 96 119 -19 167 191 -12 Rahavirta investointien jälkeen 51 102 -50 99 174 -43 Nettovelka 634 492 29 634 492 29 Nettovelka/käyttökate 1,8 1,4 1,7 1,4 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 96 64 96 64 Omavaraisuusaste, % 40 47 40 47 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,44 0,44 0,91 0,89 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 695 1 604 6 1 695 1 604 6

Toimitusjohtajan katsaus

Päättynyt vuosi 2022 jää historiaan epävarmuuden aikana suomalaisessa toimintaympäristössä. Venäjän helmikuussa aloittama sota Ukrainassa johti globaaliin epävarmuuteen, mikä heijastui talousnäkymiin myös Suomessa. Nopea inflaatio koko Euroopassa vähensi kuluttajien ostovoimaa myös Suomessa ja yleisimmät lainojen viitekorot jatkoivat vauhdikasta nousuaan loppuvuotta kohti edettäessä. Suomen Pankki arvioi joulukuussa3), että alkuvuodesta 2022 piristynyt Suomen talous tulee luisumaan vuonna 2023 lievään taantumaan, jonka syynä ovat Venäjän hyökkäyssodan kärjistämä energiakriisi ja elinkustannusten nopea nousu.

DNA:n tammi–joulukuun 2022 talousluvut osoittavat liiketoimintamme kehittyneen vakaasti. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4 % ja oli 997 miljoonaa euroa (956), käyttökate kasvoi 2 % ja oli 364 miljoonaa euroa (359) sekä liiketulos kasvoi 4 % ja oli 160 miljoonaa euroa (154). Poikkeuksellisen nopea inflaatio ja energian hinnan nousu vaikuttivat negatiivisesti DNA:n tulokseen. Energian hinnan ja tukkuhintojen nopeaa kasvua ei voitu täysimääräisesti siirtää DNA:n palveluiden hintoihin. Samaan aikaan DNA on jatkanut merkittäviä investointeja 5G-rakentamiseen, kuituverkkoihin ja siirtojärjestelmiin.

Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi 51 000 liittymällä edellisvuodesta ja liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 17,4 euroon (17,1). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 39 000 liittymällä vertailukaudesta ja liittymäkohtainen liikevaihto nousi 16,4 euroon (16,3). Kasvu kiinteän verkon markkinajohtajana on jatkunut ja 5G-palveluiden kysyntä kiihtyi edelleen. Kaikkiaan myytyjä 5G-liittymiä on jo satojatuhansia. DNA:n kymmenestä myydyimmistä puhelinmallista vuonna 2022 oli 5G-puhelimia jo kahdeksan. Kysyntää kasvatti yhä laajentuva nopea 5G-verkkomme, jonka väestöpeitto oli vuoden päättyessä jo 80 %.

Kirkastimme vuoden 2022 aikana strategiaamme, ja sen osana merkittävintä tehtäväämme yhteiskunnassa; yhdistämme tärkeimmät. Laadukkaat yhteydet, toimivat laitteet, niiden helppo käyttöönotto ja käytettävyys, digiosaaminen ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ovat yksityisasiakkaiden ja yritysten mutkattoman arjen perusedellytyksiä. DNA:lla on vastuu verkkoyhteyksien ja -palveluiden tuottamisesta miljoonille ihmisille, ja haluamme hoitaa tehtävämme hyvin. Silloin asiakaskokemuskin pysyy erinomaisena.

Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyminen alkuvuodesta lisäsi DNA:llakin toimistojen käyttöastetta, joka on kuitenkin pysynyt kaukana pandemiaa edeltävästä ajasta. Henkilöstömme voi pääsääntöisesti valita itselleen mieluisan paikan työskentelylle, sillä työnteon vapaus, vastuu ja luottamus ovat pysyvä osa DNA:laista työkulttuuria. Näiden rinnalle on noussut myös työelämän inhimillisyyden merkitys jaksamiselle, mikä oli DNA:n merkittävimpiä henkilöstöteemoja vuoden 2022 aikana. Yksi konkreettisista toimista inhimillisyyden edistämiseksi oli kesäkuussa julkaistu työnantajalupaus, jossa luvataan auttaa jokaista työntekijää elämään inhimillistä ja omanlaista arkea. Me DNA:lla ymmärrämme, että tyytyväisimmät asiakkaat ja parhaat tulokset syntyvät vain, kun henkilöstö voi hyvin.

Jussi Tolvanen

toimitusjohtaja

ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät. Suomen Pankki 16.12.2022: Suomen talous luisuu taantumaan. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2022/suomen-talous-luisuu-taantumaan/

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

