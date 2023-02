Publicis Groupe : Résultats annuels 2022/Full Year 2022 Results

English French

Résultats annuels 2022

-

Croissance organique à deux chiffres en 2022

pour la 2ème année consécutive

Confiance pour l’année 2023

2 février 2023

Revenu net publié 2022 en hausse de +20%

Croissance organique de +10,1% en 2022, après une très bonne fin d’année et un T4 à +9,4%

Epsilon et Publicis Sapient en hausse de +12% et +19% respectivement en organique en 2022

Marge opérationnelle de 18,0% avec un niveau record de bonus, BNPA courant dilué de 6,35€ en hausse de +26% et free cash-flow de 1,7Md€ 1

N°1 des classements New Business en 2022 pour la quatrième fois en cinq ans

Croissance organique 2023 attendue en hausse de +3% à +5% avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%

Proposition d’un dividende de 2,90€ par action au titre de 2022, intégralement versé en numéraire





Résultats annuels 2022

(M€) 2022 2022 vs 2021 Revenu net 12 572 +20% Croissance organique +10,1% EBITDA 2 801 +21% Marge opérationnelle 2 266 +23% Taux de marge opérationnelle 18,0% +50pdb Bénéfice net courant par action, dilué (€) 6,35 +26% Free Cash Flow 1 6971 +19%





Revenu du 4ème trimestre 2022

Revenu net 3 462 Croissance publiée +18,0% Croissance organique +9,4%

__________________________________

1 Free Cash Flow (FCF) avant variation du BFR.

Le FCF publié pour 2022 est de 1 807M€ avant le paiement d’un impôt additionnel de 110M€ réalisé en janvier 2023 relatif à 2022. Ce versement reflète l’application de la nouvelle législation américaine « Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) » sur la capitalisation des dépenses de R&D, confirmée fin décembre 2022.



Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe :

« 2022 a été une nouvelle année record pour le Groupe avec un revenu net publié en hausse de +20%.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons enregistré une croissance organique à deux chiffres et de très bons ratios financiers, avec un 4ème trimestre bien au-dessus des attentes.

La profonde transformation que nous avons opérée nous permet aujourd’hui d’avoir un modèle qui tourne à plein régime, et d’obtenir une fois encore des indicateurs clés supérieurs au marché.

Grâce à notre data et à notre technologie, qui représentent aujourd’hui un tiers de notre revenu, nous avons continué à capturer les dépenses de nos clients vers la first-party data, les activités de commerce ou encore de transformation digitale des entreprises. En témoignent les chiffres d’Epsilon et de Publicis Sapient, avec une croissance organique de +12% et +19% respectivement. Cette dynamique a eu également un impact positif sur nos activités de Média et de Création, et se retrouve dans toutes nos régions, avec +10% aux Etats-Unis, +6,5% en Asie Pacifique et +12,3% en Europe sur l’année 2022.

Le positionnement de notre offre, qui fait de Publicis un partenaire clé dans la transformation de nos clients, nous permet de gagner des parts de marché en termes de « New Business », et d’être en tête des classements pour la quatrième fois sur les cinq dernières années.

Enfin, notre organisation unique en plateforme, avec nos Global Delivery Centers, nos centres de services partagés et notre modèle pays accompagné par Marcel, nous permet d’enregistrer les meilleurs ratios financiers du secteur tout en maintenant l’enveloppe de bonus à un niveau record et en récompensant l’ensemble des collaborateurs au sein du groupe. Notre taux de marge opérationnelle s’est élevé à 18,0%, le free cash-flow a atteint 1,7 milliard d’euros, tandis que notre bénéfice net courant dilué par action a augmenté de 26%, ce qui nous permet de proposer un dividende de 2,90 euros par action.

C’est cette même combinaison d’un mix d’activité unique, du positionnement de notre offre et de notre organisation en plateforme qui nous rend confiants pour l’année à venir, malgré les défis actuels de l’environnement économique mondial. Pour 2023, nous prévoyons de maintenir la dynamique que nous avons connue depuis la pandémie, en enregistrant une croissance organique de 3 à 5%, en ligne avec notre taux moyen des trois dernières années, tout en maintenant une marge opérationnelle parmi les plus élevées du secteur, entre 17,5% et 18%.

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la confiance de nos clients et les remarquables efforts de nos collaborateurs, que je voudrais vivement et sincèrement remercier pour tout ce que nous avons accompli ensemble jusqu’à maintenant. »

* *

*



Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe, réuni le 1er février 2023 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné les résultats annuels 2022 présentés par Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros,

à l’exception des données par action et des % 2022 2021 2022

vs 2021 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie Revenu net 12 572 10 487 +19,9% Revenu des coûts refacturables 1 624 1 251 +29,8% Revenu 14 196 11 738 +20,9% EBITDA 2 801 2 317 +20,9% En % du revenu net 22,3% 22,1% +20pdb Marge opérationnelle 2 266 1 840 +23,1% En % du revenu net 18,0% 17,5% +50pdb Résultat opérationnel 1 767 1 434 +23,2% Résultat net part du Groupe 1 222 1 027 +19,0% Bénéfice par action 4,87 4,13 +17,9% Bénéfice courant par action, dilué1 6,35 5,02 +26,3% Dividende par action2 2,90 2,40 +20,8% Free cash-flow avant variation du BFR 1 6973 1 427 +18,9% Données extraites du bilan 31 12 2022 31 12 2021 Total de l’actif 35 898 32 846 Capitaux propres, part du Groupe 9 635 8 588 Endettement financier net (trésorerie nette) (634) 76

1 Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, des charges de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des earn-outs, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

2 Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2023

3 Voir note 1 en page 1





REVENU NET DE L’ANNÉE 2022

Le revenu net de Publicis Groupe en 2022 est de 12 572 millions d’euros, en hausse de 19,9% par rapport à

10 487 millions d’euros en 2021. Les variations de taux de change sur l’exercice ont eu un effet positif de 864 millions d’euros et les acquisitions (nettes de cession) ont contribué pour 77 millions d’euros au revenu net.

La croissance organique s’élève à +10,1% en 2022 par rapport à 2021. Cela implique une croissance organique de +13% par rapport à 2019, qui s’est accélérée sur le second semestre à +15%, après un premier semestre à +11%.

Avec une croissance organique 2022 une nouvelle fois à deux chiffres, le Groupe continue à démontrer sa capacité à saisir les changements structurels du secteur vers la first-party data, les médias numériques, le commerce et la transformation digitale des entreprises. Ceci est particulièrement visible à travers la hausse de la croissance organique globale d’Epsilon et de Publicis Sapient, respectivement de +12,0% et +18,5%, toutes deux contribuant encore une fois significativement à la croissance du Groupe. Ceci est également démontré par la performance des activités Media et Créative du Groupe, qui ont connu une progression à deux chiffres et mid-single digit respectivement.

Répartition du revenu net 2022 par secteur

Sur la base de 3 620 clients représentant 92% du revenu net total du Groupe.

Répartition du revenu net 2022 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros 2022 2021 publiée organique Amérique du Nord 7 869 6 368 +23,6% +9,9% Europe 2 879 2 534 +13,6% +12,3% Asie Pacifique 1 176 1 038 +13,3% +6,5% Moyen Orient & Afrique 359 304 +18,1% +7,5% Amérique Latine 289 243 +18,9% +10,4% Total 12 572 10 487 +19,9% +10,1%

En Amérique du Nord, la croissance publiée est de +23,6% en 2022, incluant un effet positif significatif du taux de change dollar américain par rapport à l’Euro. La croissance organique de la région est de +9,9%. Les Etats-Unis ont également affiché une croissance organique de +9,9%, soit un chiffre similaire à celui de l’exercice précédent. Epsilon a vu son revenu net croître de +12,2% en 2022, avec une performance particulièrement solide du Digital Media. Bénéficiant de la forte demande en transformation digitale des entreprises, Publicis Sapient a généré une croissance organique de +17,5%, après +20% en 2021. Les activités Créatives ont connu une croissance mid-single digit et celles du Média une croissance à deux chiffres.

En Europe le revenu net a été en hausse de +13,6% en publié et de +12,3% en organique, dont +22,3% au Royaume-Uni, +8,5%5 en France et +4,3% en Allemagne. L’Europe Centrale et de l’Est a enregistré une croissance organique de +10,3% malgré une activité en Ukraine quasiment à l’arrêt. En excluant les activités d’affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique en Europe s’est élevée à +12,8%.

La région Asie-Pacifique a vu son revenu net croître de +13,3% en publié, et de +6,5% en organique. En Chine la croissance organique s’est accélérée au cours de l’année pour atteindre +6,6% à fin 2022, et ce grâce aux gains de nouveaux contrats et en dépit des confinements appliqués dans le pays.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a progressé de +18,1% en publié, et +7,5% en organique.

En Amérique Latine, le revenu net publié a augmenté de +18,9% et la croissance organique s’est établie à +10,4%.

REVENU NET DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le revenu net de Publicis Groupe au 4ème trimestre 2022 est de 3 462 millions d’euros, en hausse de +18,0% par rapport à 2 935 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. Les variations de taux de change ont eu un effet positif de 215 millions d’euros. Les acquisitions, nettes de cessions, ont eu un impact positif de 15 millions d’euros.

La croissance organique est de +9,4% au 4ème trimestre 2022, au-dessus des dernières perspectives communiquées par le Groupe en octobre 2022.

Répartition du revenu net du 4ème trimestre par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros T4 2022 T4 2021 publiée organique Amérique du Nord 2 133 1 734 +23,0% +10,0% Europe 814 720 +13,1% +13,2% Asie Pacifique 323 302 +7,0% +2,9% Moyen-Orient et Afrique 104 94 +10,6% +2,4% Amérique Latine 88 85 +3,5% -4,0% Total 3 462 2 935 +18,0% +9,4%



Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +23,0% en publié, en incluant un effet positif du taux de change dollar américain / Euro. La croissance organique de la région s’élève à +10,0%. Les Etats-Unis réalisent une nouvelle fois un trimestre solide avec une croissance organique à +10,1%. Le Media affiche à nouveau une croissance à deux chiffres sur le trimestre, tandis que les activités Créatives ont enregistré une croissance mid-single digit, notamment grâce aux bonnes performances de la Production. Epsilon enregistre une croissance organique de +13,5%, portée par une progression particulièrement forte du Digital Media. Publicis Sapient est en hausse de +15,4% en organique, par rapport à une base de comparaison très élevée de +22% l’an dernier.

En Europe le revenu net publié est en hausse de +13,1%. Il s’est élevé à +13,2% en organique, dont +17,7% hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore. Le Royaume-Uni a enregistré une performance exceptionnelle avec une croissance organique à +38,0% grâce à Publicis Sapient et au soutien très solide des activités Média et Créatives. La France affiche une croissance organique à +5.3%1, portée par le Média et le Créatif. En Allemagne, la croissance organique a progressé de +7,0%. Le revenu net en Europe Centrale et de l’Est est en hausse de +7,5% en organique malgré quasiment aucune activité en Ukraine.

Le revenu net en Asie-Pacifique a augmenté de +7,0% en publié et de +2,9% en organique. Malgré les confinements en Chine, sa croissance organique a continué à accélérer, passant de +5,9% au 3ème trimestre à +8,1% au 4ème trimestre, grâce à la montée en charge des nouveaux contrats. L’Asie du Sud-Est est restée globalement stable sur le trimestre. Singapour et la Nouvelle Zélande ont enregistré des performances très solides, compensant la Thaïlande en baisse, pénalisée par une base de comparaison très élevée.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique est en hausse de +10,6% en publié et de +2,4% en organique. La croissance organique est portée par le Média, tandis que Publicis Sapient est globalement stable malgré une base de comparaison particulièrement élevée.

En Amérique Latine, le revenu net est en progression de +3,5% en publié, et en baisse de -4,0% en organique, la décroissance au Brésil n’ayant pas été totalement compensée par les autres pays de la région.



_______________________

1 Hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore

ANALYSE DES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2022

Compte de résultat

L’EBITDA s’établit à 2 801 millions d’euros en 2022, contre 2 317 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 20,9%. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 22,3% du revenu net (22,1% en 2021).

Les charges de personnel atteignent 8 211 millions d’euros en 2022, en hausse de 23,7% contre 6 639 millions d’euros en 2021. Elles représentent 65,3% du revenu net sur l’année, contre 63,3% en 2021. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 7 109 millions d’euros et représentent 56,5% du revenu net contre 54,6% en 2021. Par ailleurs, le coût des free-lances a augmenté de 64 millions d’euros en 2022, et représente 456 millions d’euros. Les charges de restructuration atteignent 82 millions d’euros, en augmentation par rapport au point bas de 53 millions d’euros en 2021.





atteignent 8 211 millions d’euros en 2022, en hausse de 23,7% contre 6 639 millions d’euros en 2021. Elles représentent 65,3% du revenu net sur l’année, contre 63,3% en 2021. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 7 109 millions d’euros et représentent 56,5% du revenu net contre 54,6% en 2021. Par ailleurs, le coût des free-lances a augmenté de 64 millions d’euros en 2022, et représente 456 millions d’euros. Les charges de restructuration atteignent 82 millions d’euros, en augmentation par rapport au point bas de 53 millions d’euros en 2021. Les autres charges opérationnelles (hors amortissements) sont de 3 184 millions d’euros et se comparent à 2 782 millions d’euros en 2021. Ce poste représente 25,3% du revenu net à comparer à 26,5% en 2021. La structure agile du Groupe a permis de contenir les frais généraux et administratifs dans un contexte d’augmentation du revenu. Par ailleurs, comme mentionné dans les résultats annuels 2021, le traitement comptable consécutif au renouvellement des deux contrats d’affichage majeurs en France pour 5 et 10 ans a conduit à un impact technique positif de c. 75 points de base, totalement compensé au niveau des dépréciations. En effet, ces contrats étaient comptabilisés en tant que coût des ventes en 2021. Ces derniers sont désormais reconnus en droits d’utilisation relatifs aux contrats de location donnant lieu à dépréciation en 2022.

Les dotations aux amortissements sont de 535 millions d’euros en 2022, en hausse de 58 millions d’euros par rapport à 2021. Cette augmentation provient à la fois des taux de change et de la contrepartie de la comptabilisation des contrats décrite plus haut. Elle est compensée partiellement par les actions mises en place au cours des dernières années pour optimiser notre empreinte immobilière.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 2 266 millions d’euros, en hausse de +23,2% par rapport à 2021. Le taux de marge ressort ainsi à 18,0%, en hausse de 50 points de base par rapport à 17,5% en 2021.

Les taux de marge opérationnelle s’élèvent à 18,8% pour l’Amérique du Nord, 16,1% pour l’Europe, 21,2% pour l’Asie-Pacifique, 8,7% pour l’Amérique Latine et 14,2% pour la région Moyen-Orient et Afrique.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions sont de 287 millions d’euros pour l’année, en hausse par rapport aux 256 millions d’euros de 2021. Les pertes de valeur s’élèvent à 109 millions d’euros (122 millions d’euros en 2021), et concernent essentiellement le plan de consolidation immobilière “All in One”, qui engendre une réduction du nombre de sites, tout en permettant une meilleure collaboration entre les équipes. Par ailleurs, les autres charges et produits non courants représentent une charge de 103 millions d’euros en 2022 (contre une charge de 28 millions d’euros en 2021). Ce poste inclut une perte de 87 millions d’euros sur la cession de la filiale du Groupe en Russie, comme annoncé en mars 2022.

Le résultat opérationnel s’élève à 1 767 millions d’euros en 2022, contre 1 434 millions d’euros en 2021.

Le résultat financier, composé du coût de l’endettement net et d’autres charges et produits financiers, est une charge de 117 millions d’euros en 2022, au niveau de celle de l’an dernier à 118 millions d’euros.

La charge (nette de produits) sur l’endettement financier est de 17 millions d’euros en 2022 (contre une charge de 85 millions d’euros en 2021). Cette charge inclut 102 millions d’euros d’intérêts sur l’endettement brut liés principalement à l’acquisition d’Epsilon, partiellement compensée par des produits financiers pour 85 millions d’euros, soit une hausse de 71 millions d’euros par rapport à 2021 compte tenu, notamment aux Etats-Unis, d’un niveau moyen de trésorerie et de taux d’intérêts plus élevés.

Les autres charges et produits financiers représentent une charge de 100 millions d’euros en 2022, et comprennent notamment 87 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives ainsi qu’un produit de 9 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement. En 2021, les autres charges et produits financiers représentaient une charge de 33 millions d’euros, incluant notamment 70 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 42 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

La charge de réévaluation des earn-outs s’établit à 2 millions d’euros, à comparer à un produit de 27 millions d’euros en 2021.

La charge d’impôt est de 431 millions d’euros, soit un taux effectif d’impôt sur 2022 de 24,8%. En 2021, elle représentait 307 millions d’euros, soit un taux effectif d’impôt de 23,4%.

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est un produit de 5 millions d’euros (non significative en 2021).

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est non significative, contre un produit de 9 millions d’euros en 2021.

Au total, le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 1 222 millions d’euros en 2022, en hausse de 19,0% par rapport à 1 027 millions d’euros en 2021.

Free cash-flow

En millions d’euros 2022 2021 EBITDA 2 801 2 317 Intérêts financiers payés, nets (17) (80) Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (404) (365) Impôt payé (430) (362) Autres 51 53 Flux de trésorerie générés par l’activité avant variation du BFR 2 001 1 563 Investissements en immobilisations (nets) (194) (136) Free cash-flow avant variation du BFR 1 807 1 427 Paiement additionnel en janvier 2023 de l’impôt relatif à 2022 lié à l’application de la réglementation TCJA (110) - Free cash-flow avant variation du BFR, après TCJA payé en 2023 1 697 1 427



Les intérêts financiers payés, incluant principalement les intérêts relatifs à la dette d’Epsilon et des produits financiers plus élevés compte tenu d’un encours moyen de trésorerie et de taux d’intérêts en hausse, s’élèvent à 17 millions d’euros, en amélioration de 63 millions d’euros par rapport à 2021. Les impôts payés s’établissent à 430 millions d’euros, en hausse de 68 millions, par rapport aux 362 millions de 2021. Les investissements nets en immobilisations s’élèvent à 194 millions d’euros et sont en hausse de 58 millions d’euros par rapport aux 136 millions de 2021.

Ainsi, le free cash-flow publié du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement, s’établit à 1 807 millions d’euros, en hausse de 26,6% par rapport à 2021.

En janvier 2023, le Groupe a procédé au versement d’un montant additionnel de 110 millions d’euros au titre de l’exercice fiscal 2022, reflétant la mise en place du « Tax Cuts and Jobs Act » (TCJA) aux Etats-Unis, qui a été confirmé fin Décembre 2022. Ce changement de législation fiscale requiert la capitalisation et l’amortissement des dépenses de R&D aux Etats-Unis sur cinq ans et n’a pas d’impact sur le taux effectif d’impôt.

En tenant compte de ce paiement additionnel, le free cash-flow du Groupe a été de 1 697 millions d’euros en 2022, en hausse de 19% par rapport à 1 427 millions d’euros en 2021.

Endettement financier net

Au 31 décembre 2022, le Groupe présentait une position de trésorerie nette de 634 millions d’euros, à comparer à un endettement financier net de 76 millions d’euros au 31 décembre 2021.

La dette nette moyenne du Groupe sur l’année s’est élevée à 685 millions d’euros contre 1 530 millions d’euros en 2021.

ACQUISITIONS ET CESSIONS

Le 8 mars 2022, Publicis a finalisé l’acquisition de Tremend, société basée à Bucarest (Roumanie), une entreprise technologique spécialisée dans le développement de logiciels. Tremend est un acteur majeur de ce secteur, avec plus de 60 millions d’utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses clients. Publicis Sapient s’appuiera sur l’expertise technologique de Tremend pour développer son nouveau centre de distribution mondial en Europe. Tremend jouit d’une forte expertise développée au cours des 16 dernières années et compte plus de 650 ingénieurs et développeurs de logiciels aux compétences très recherchées.

Le 15 mars 2022, Publicis a annoncé son désengagement de Russie, avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Le Groupe a transféré le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses 1 200 collaborateurs dans le pays. Publicis a ainsi procédé à l’arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie. Cette cession, effective immédiatement, a conduit à une perte de cession exceptionnelle de 87 millions d’euros dans les comptes du premier trimestre. La Russie est déconsolidée depuis le 1er avril 2022.

Le 3 mai 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de Profitero, une plateforme SaaS, leader mondial dans l’e-Commerce intelligence, qui permet aux marques d’analyser et d’optimiser leurs ventes, leur marketing et leurs performances opérationnelles sur 70 millions de produits vendus en ligne au travers de plus de 700 sites de e-commerce dans le monde. Les produits, la technologie et les 300 salariés de Profitero permettront de renforcer les expertises « Commerce » existantes de Publicis Groupe dans le monde entier.

Le 14 juin 2022, Publicis a annoncé l'acquisition de Wiredcraft, une société de conseil en produits numériques et de technologie dont l’activité est axée sur la Chine et l’Asie-Pacifique, avec des bureaux à Shanghai et Singapour. Wiredcraft rassemble plus de 100 experts locaux et internationaux en technologie, design, ingénierie, gestion de produits, conseil et data, pour aider les marques mondiales à créer et lancer des produits numériques. Wiredcraft propose des solutions dans les domaines de la transformation numérique, du e-commerce et des données de fidélisation des clients.

Le 19 septembre 2022, Publicis a finalisé l’acquisition de Changi Consulting, une société de cloud solutions basée à Dubai et fondée en 2010. Changi est un des cinq premiers partenaires Salesforce dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, qui construit et délivre des solutions basées sur le cloud à plus de 120 clients grâce à son expertise dans toutes les principales industries et fonctions des sociétés. En tant que partenaire de choix pour la transformation digitale des entreprises, Changi servira de base à la forte expansion de Publicis Groupe dans la région Moyen-Orient / Afrique du Nord et renforcera le partenariat avec Salesforce à l'échelle mondiale.

Le 3 novembre 2022, Epsilon a annoncé le lancement de ses activités en Amérique latine avec l'acquisition de Retargetly, une société leader dans la data et la technologie. Retargetly travaille avec des distributeurs et des éditeurs pour combiner des first-party data avec des données de partenaires pour un ciblage et une mesure d'audience personnalisés sur les canaux digitaux. Retargetly permet à Epsilon de proposer sa plateforme de données, de technologie et de médias en Amérique latine, en plus de l'Amérique du Nord, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique.

Le 8 novembre 2022, le groupe Carrefour et Publicis Groupe ont annoncé leur intention de créer une joint-venture pour répondre au marché en plein essor du Retail Media en Europe continentale et en Amérique latine. En combinant la technologie " CitrusAd powered by Epsilon " de Publicis avec les connaissances et l'expertise retail media de Carrefour Links, cette nouvelle joint-venture permettra de construire un acteur média complet qui couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur du Retail Media. La plateforme développera la technologie pour la création d’espaces publicitaires et l’accès à la data pour les retailers et ira jusqu’à la commercialisation complète de solutions média et data auprès des annonceurs, s’appuyant directement sur les transactions, en Europe continentale, au Brésil et en Argentine. La joint-venture sera détenue à 51% par Carrefour et à 49% par Publicis Groupe. Elle devrait démarrer ses activités au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions réglementaires habituelles et des consultations juridiques habituelles.

Le 3 janvier 2023, Publicis a annoncé l’acquisition de Yieldify, une société de technologie marketing basée à Londres. Fondée en 2013, la plateforme et le service de premier plan de Yieldify permettent aux entreprises de mieux personnaliser les expériences des consommateurs sur les sites Web, en générant des revenus supplémentaires et d'autres résultats souhaités en délivrant le bon message/la bonne expérience au bon moment en fonction du profil du consommateur et de l'étape de son parcours d'achat. Yieldify sera intégrée à Epsilon, et ses offres de personnalisation sur site, d'optimisation des conversions et de parcours client viendront compléter Epsilon PeopleCloud pour mieux répondre aux besoins du milieu de segment.

Le 10 janvier 2023, Publicis a annoncé l'acquisition d'Advertise BG, l'une des principales agences de performance marketing en Bulgarie. Cette acquisition stratégique renforcera encore les compétences de Publicis Groupe Bulgarie en matière de transformation numérique, en ajoutant de la puissance de feu à son offre existante à travers la stratégie numérique, la data, le social media et la création de contenu digital.

GOUVERNANCE ET NOMINATIONS

Le 14 septembre 2022, le Conseil de surveillance du Groupe a approuvé le renouvellement du mandat d’Arthur Sadoun en tant que Président du Directoire et Directeur Général de Publicis Groupe pour quatre ans.

Les mandats au Directoire d’Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Générale, et de Michel-Alain Proch, Directeur Financier du Groupe, ont également été renouvelés pour quatre ans.

Steve King a été nommé Chairman de Publicis Groupe Europe, prenant ainsi de nouvelles fonctions en dehors du Directoire.

Le Groupe a annoncé la création d’une nouvelle équipe de management, le Directoire +, composée de :

Carla Serrano, Directrice de la Stratégie de Publicis Groupe

Dave Penski, CEO Publicis Media U.S.

Nigel Vaz, CEO Publicis Sapient

Agathe Bousquet, Présidente France de Publicis Groupe

PERSPECTIVES

Dans le contexte d’un environnement macro-économique qui demeure incertain en ce début d’année 2023, le Groupe est confiant dans sa capacité à générer une croissance profitable grâce à son mix d’activités différenciant et son organisation en plateforme qui rendent son modèle unique.

Pour l’année 2023, le Groupe prévoit une croissance organique de +3% à +5%, le milieu de la fourchette correspondant au taux de croissance annualisé moyen sur les trois dernières années. Le Groupe anticipe également une croissance organique comprise entre +3% et +5% pour le premier trimestre 2023.

Le Groupe prévoit de maintenir à nouveau des ratios financiers très solides en 2023 :

La marge opérationnelle est attendue entre 17,5% et 18%, le Groupe continuant à la fois d’investir dans ses talents et d’améliorer sa compétitivité grâce à l’efficacité de ses structures dans un contexte d’inflation.





le Groupe continuant à la fois d’investir dans ses talents et d’améliorer sa compétitivité grâce à l’efficacité de ses structures dans un contexte d’inflation. Le free cash-flow est attendu à environ 1,6 milliard d’euros1 en 2023. Ce montant prend en compte deux paiements additionnels la même année liés à l’impact transitoire de la nouvelle application du TCJA sur la capitalisation des dépenses de R&D aux Etats-Unis, qui a été confirmé fin décembre 2022 : (i) un paiement de 110 millions d’euros relatif à l’année fiscale 2022 et réalisé en janvier 2023 comme détaillé en page 10, et (ii) un montant estimé de 90 millions d’euros au titre de l’année fiscale 2023, qui sera payé par tranches au cours de l’année.

En excluant le paiement de 110 millions d’euros relatif à l’année fiscale 2022, le free cash-flow du Groupe est par conséquent attendu en 2023 à un niveau similaire à celui de 2022, soit environ 1,7 milliard d’euros.



ALLOCATION DU CAPITAL

Sur la base de sa prévision de free cash-flow et de sa solide structure financière, le Groupe a fixé l’allocation suivante pour 2023 :

Dividende pour un total d’environ 740 millions d’euros versé intégralement en numéraire, soit 2,90 euros par action. Ce dividende sera soumis au vote des actionnaires à l’Assemblée Générale du 31 mai 2023. Il correspond à un taux de distribution de 45,7%, et à une augmentation de 21% par rapport à l’année précédente.

versé intégralement en numéraire, soit 2,90 euros par action. Ce dividende sera soumis au vote des actionnaires à l’Assemblée Générale du 31 mai 2023. Il correspond à un taux de distribution de 45,7%, et à une augmentation de 21% par rapport à l’année précédente. Une enveloppe comprise entre 500 et 600 millions d’euros , stable par rapport 2022, dédiée à des acquisitions ciblées pour continuer de renforcer les capacités du Groupe dans les domaines de la data, de la technologie et du commerce.

, stable par rapport 2022, dédiée à des ciblées pour continuer de renforcer les capacités du Groupe dans les domaines de la data, de la technologie et du commerce. Un programme de rachat d’actions estimé à environ 200 millions d’euros et portant sur un total de 3 millions d’actions afin de stabiliser le nombre d’actions en circulation. Ce programme a pour objectif de couvrir les obligations liées aux plans d’actions gratuites au bénéfice des salariés.

et portant sur un total de 3 millions d’actions afin de stabiliser le nombre d’actions en circulation. Ce programme a pour objectif de couvrir les obligations liées aux plans d’actions gratuites au bénéfice des salariés. Poursuite du désendettement pour environ 100 millions d’euros.

_________________________________________________

1 Sur la base d’un taux de change Euro / US dollar de 1,08



POLITIQUE ESG DU GROUPE EN 2022

Les actions engagées par le Groupe en matière ESG se poursuivent comme en témoignent les évaluations externes ESG en progression et l’intégration de Publicis Groupe dans deux nouveaux indices : DJSI Europe et DJSI World.

La santé et la protection des salariés sont restées une préoccupation constante durant toute l’année 2022 au regard de l’évolution sanitaire de chaque pays ; une grande majorité des collaborateurs du Groupe sont restés en télétravail, et un modèle hybride d’organisation s’est également mis en place, alternant télétravail et travail au bureau dans de nombreuses agences. Les services mis en œuvre pendant la pandémie pour aider chacune et chacun à mieux faire face à la fatigue physique et psychique ont été pérennisés et intégrés dans l’offre locale de soins accessible à tous, pour permettre une meilleure santé mentale et physique.

#WorkWithCancer

En janvier 2023, Publicis a lancé le programme #WorkWithCancer, pour mieux accompagner les salariés confrontés à la maladie ou de ceux devenant un aidant pour un proche. Ce programme repose sur la mobilisation de Publicis Groupe et de dirigeants d’autres grandes entreprises à l’occasion du World Economic Forum de Davos, chacun d’eux signant une charte autour de 4 engagements :

Sécuriser le salaire des collaborateurs touchés par la maladie au minimum durant un an ;

Offrir aux salariés concernés un accompagnement individualisé pour les aider à gérer les difficultés professionnelles et personnelles ;

Créer une communauté interne de personnes touchées directement ou indirectement par la maladie au sein de l’entreprise ;

Permettre aux salariés aidants, l’accès à un accompagnement individualisé pour faire face à cette période compliquée.

Diversité, Equité et Inclusion

En Ukraine, la collecte auprès des salariés et son abondement par Publicis Groupe ont permis de récolter 750 000 euros dont la moitié a d’ores et déjà permis de soutenir une trentaine de salariés confrontés à des dommages matériels très importants. Le Groupe a décidé de maintenir en 2023 le paiement des salaires des équipes locales, comme cela a été fait en 2022.

2022 a été une année importante en matière de partage de la valeur avec les salariés, avec pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas de bonus et ayant une certaine ancienneté, l’attribution d’une semaine de salaire supplémentaire à deux reprises : en avril 2022 au titre des résultats exceptionnels de l’année 2021, et en novembre 2022 pour faire face au contexte inflationniste, soit un total de 85 millions d’euros partagés.

L’objectif du Groupe d’avoir 45% de femmes en 2025 aux postes de leadership clefs du Groupe avec le point de passage de 42% en 2022 atteint. Aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en France, en Inde, et dans de nombreux autres pays, les efforts se sont poursuivis autour d’un recrutement plus ouvert et inclusif, notamment à travers les différentes initiatives en faveur des jeunes éloignés de nos métiers avec plusieurs programmes, tels que le MCTP pour la 14ème année aux Etats-Unis et Publicis Track en France.

En matière de formation, la plateforme Marcel Classes a continué de fédérer les programmes permettant aux salariés d’améliorer leurs compétences et de se former à de nouveaux environnements de travail digitaux. Marcel a également mis en place le Growth Dashboard, qui est une approche personnalisée des différents contenus auxquels les salariés peuvent accéder en fonction de leurs intérêts professionnels. Enfin, Marcel a un rôle-clé dans l’accompagnement des salariés à travers ses 120 communautés internes dynamiques.

2022 a été la première année du programme interne #WorkYourWorld, permettant aux salariés de travailler pendant 6 semaines dans un pays ou une ville de leur choix ; 2 340 salariés en ont bénéficié pour une durée moyenne de séjour de 33 jours.

Le Global Meeting du Women’s Forum for the Economy and the Society s’est déroulé en novembre dans un format hybride pendant trois jours, réunissant physiquement plus de 2 300 personnes à Paris dont une centaine de jeunes de 18 à 25 ans, et 30 000 participants en ligne, issus de 115 pays.

Marketing responsable

En matière de marketing responsable, inclusif et durable, les efforts du Groupe se sont poursuivis dans chaque activité avec comme ambition de faire progresser les pratiques et standards professionnels. Le niveau de maturité des agences françaises (Publicis France maintient sa position de premier réseau d’agences labellisées « RSE Actives » de l’interprofession française en partenariat avec l’Afnor, avec 11 agences certifiées) a permis de lancer au plan international le programme NIBI (No Impact For Big Impact). Cette formation est destinée à permettre aux salariés d’intégrer l’eco&socio-conception dans leurs pratiques quotidiennes et à faire évoluer les process professionnels spécifiques, puis à partager ces évolutions avec les clients.

La OnceForAllCoalition privilégiant les media en faveur de groupes de populations sous-représentées aux Etats-Unis accueille désormais plus de 30 clients qui ont accru de 65% leurs investissements auprès de medias représentant la diversité la plus large.

Les questions d’éthique des affaires sont partie intégrante des métiers du Groupe et intégrés à l’objectif de maintenir des standards élevés dans des domaines-clés comme la lutte contre la corruption, la protection des données et la sécurité des systèmes d’information. 85% des équipes IT (Groupe Security Office) ont été certifiées ISO 27001 ; le Groupe a été évalué 945/1000 par Cybervadis, conservant le statut « mature », illustrant une coopération avec les équipes GDPO (Groupe Data Protection Office).

Lutte contre le dérèglement climatique

En matière de lutte contre le dérèglement climatique, les objectifs du Groupe validés par SBTi (Science Based Targets Initiative) dessinent une trajectoire de réduction des émissions carbone de 50% d’ici 2030 (Near-Term Target – Scopes 1+2+3) et de 90% d’ici 2040 (Long-Term Target – Scopes 1+2+3) par rapport aux émissions de 2019. Le Groupe reste aligné avec l’Accord de Paris et le scenario à 1,5°. En matière d’énergies renouvelables, le Groupe progresse vers son objectif de 100% en source directe, avec le pallier de +14% atteint en 2022.

Notre outil propriétaire d’évaluation des impacts des campagnes et projets clients A.L.I.C.E (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) a fait l’objet de revues par des tiers indépendants afin de renforcer la robustesse des calculs et a noué des partenariats techniques pour le calcul de l’empreinte des media. En parallèle, le Groupe participe aux travaux sectoriels conduits par Ad Net Zero, visant à homogénéiser les méthodologies de calcul de l’empreinte carbone de nos métiers, notamment la partie media.

Les membres du Comité ESG et les membres du Conseil de surveillance qui l’ont souhaité ont reçu une formation sur les enjeux climatiques afin de mieux appréhender les défis en la matière. Dans le prolongement des travaux conduits en matière d’analyse des risques Climats, une Climate Task Force interne est désormais en place avec pour objet d’anticiper les différentes problématiques en s’alignant sur les scenarii du GIEC et leur évolution.

Viva la Différence

Pour la troisième année, le séminaire interne Viva la Difference a rassemblé virtuellement tous les collaborateurs du Groupe en décembre 2022 afin de faire le point sur cette année singulière et de se projeter sur 2023. Les salariés se sont connectés sur Marcel pour suivre cet évènement de 3 jours sous un format digital, avec des sessions en direct depuis New-York et des intervenants issus du monde entier. Ce séminaire a permis de détailler les ambitions stratégiques du Groupe en matière de Creative Commerce et de sa déclinaison à travers les différents métiers et practices du Groupe, en abordant les nouvelles offres proposées aux clients. Le Créatif est resté à l’honneur avec la remise des CannesDoAwards pour récompenser les meilleures campagnes sélectionnées par un vote des salariés. Le séminaire a été suivi d’une journée de table-rondes internes dans chaque région afin de permettre au Top Management de répondre plus longuement à toutes les questions des salariés.

NEW BUSINESS

EUROPE

Primark (Data), abrdn (Media), Heineken (Content), Biffa PLC (Commerce), HomeExchange (Digital Media Planning & Buying), Wild (Creative), LVMH (Media), Air Liquide (Digital), Churchilll Insurance (Creative), Neue Zürcher Zeitung AG (Creative), Valoria Capital (Creative), Aroma-Zone (Creative), Metro (Creative), Mundicenter (Creative), Sky Italia (Creative), Sberbank (Content), Mapfre (Media), The Ministry of Education and Science of Bulgaria (Influence), Landkreditt Bank (Media), United Parcel Service (Data), Ferrero (Creative), Expo Serbia (Creative), Campari (Influence), BNP Paribas (Creative), Avon Products (Media), Barclaycard (Creative), Betclic (Creative), Santé Publique France (Production & Digital), Piaggio (Media), South Western Railway (DBT), Hammerson (Creative), Assurpeople.com (Creative), Softbank (Creative), Open (Creative), Castel Afrique (Creative), My Money Bank (Creative), D&G (Creative), Promod (Creative), Royal Canin (Creative), Atlantic Grupa (Content), TotalEnergies (Content), Storytel (Creative), Shopee (Media), Société Générale (Content), Wolters Kluwer Health (Media), Finderella (DBT), BSH Home Appliances (Content), Volvo Cars (Media), Ferrero (DBT), Battersea Dogs & Cats Home (DBT), Covea (Creative), AXA (CRM), Commerzbank (Creative), Enel (Creative), Alcon (DBT), Marriott International (Creative), LG (Creative), Adevinta (CRM), Matmut (Commerce, Creative, Production), Orangina (Creative), MEGGLE Group (Media), Showroomprive.com (Media), Moderna Therapeutics (Media), Enterprise Rent-A-Car (Media), Dream Games (Media), Pierre Fabre (Content, Creative, Production), Clarins Fragrance Group (Media), Lindt & Sprüngli (Media), Morrisons (Creative), Nomad Foods (Media), La Poste (Media), Alvarium Tiedemann (Creative), Subway (Creative)

AMERIQUE DU NORD

McDonald’s (Media), Walmart (Media), Toyota Motor Corporation (Media, DBT, Influence), KFC (Media), Boar's Head (DBT), Auto Club Group (Integrated), CVS Health (Creative), Kruger Inc (Influence), Properly (Influence), Liquor Control Board Of Ontario (Influence), Dos Equis (Digital), Colgate (Digital), Off-Lease Only Auto (Digital), Unilever (Shopper), Nestlé (Digital), Inspire Brands (Digital & CRM), The Kraft Heinz Company (Digital), Zespri (Digital), Trident (Creative), The Scotts Miracle-Gro Company (DBT), Xero (Influence), Amazon (Data), Loblaw (Influence), Regal Entertainment Group (Production), Pacaso (Creative), Nestlé (Data), Intel (Shopper), Cherry Lane Canada (Influence), Heineken (Commerce), Suntory Group (Commerce), HP (Commerce), Dalio Philanthropies (DBT), Nearmap (Influence), Metrolinx (Content), Pernod Ricard (Commerce), MTY Food Group (Influence), Takeda Pharmaceuticals (Media), Texas Capital Bank (Creative), CME Group Inc. (CRM), France Canada Chamber of Commerce (Influence), Ontario Hockey Federation (Influence), IBM (CRM), Reliant Energy (Creative), Laboratory Corporation of America Holdings (Creative), World Vision International (Influence), Sporting Life (Influence), Stellantis (Creative), Regal Entertainment Group (Production), Molson Coors Brewing Company (Influence), Frontier Communications (Media), Central Garden & Pet (Media), Pernod Ricard (Media), Kellogg Company (Media), TEMU (Creative & Production), Barclays (Creative), IBM (Creative), Dunkin' (Creative)

ASIE PACIFIQUE / MOYEN-ORIENT/ AFRIQUE

ByteDance (Media), L'Oréal (Media/Content/Production), Volkswagen Group (Influence), Vivo Communication Technology Co (Content), Nestlé (Media & Influence), McDonald's (Creative), Wellington Management Company (DBT), PlayerzPot Media Pvt. Ltd. (Creative), SmarTone Telecommunications Holdings Limited (Media), Abbott Laboratories (Commerce), Singapore Telecommunications (Content), Geely Auto Group (Content), Deliveroo (Media), PlayerzPot Media Pvt. Ltd. (Media), Jardine Restaurant Group (Media), Clarins Group (Media), Cool Inc (Media), Humsafar Trust (Creative), Zoomcar (Media), XYXX Apparels (Media), BMW Malaysia (Creative & Digital), PepsiCo (Media & Creative), e& - Etisalat (Creative), Krungthai Bank (Content), Infinix Mobility (Content), Citigroup (Content), Easy Crypto NZ (Media), Meta (Creative), Singapore Ministry of Communications and Information (Media), Westpac Banking Corporation (CRM), Cashrewards (Media), City of Melbourne (Media), Shandong Hongchang cultural and Creative Industrial Park (DBT), New Balance (Production), Amica Financial Technologies (Media), Body Cupid (Commerce), Bank of China (Media), Samsung (DBT), Essity Hygiene & Health (Media), GlaxoSmithKline (DBT & Production), Neom (Media), Shandong Culture & Travel Media Group (DBT), SAIC Volkswagen (Creative), Eureka Forbes (Media), Chunghwa Telecom (Creative), Sephora (Creative), Procter & Gamble (Creative), Lexus (Creative), Ekaterra - Lipton Tea, Pukka Herbs (Media), Edrington (Media), Mix & Match Travel (Media), Crino Biotechnology (DBT), Bose (Creative), Bank of Queensland (Media), FrieslandCampina (Media), Cross River Rail (Media), Trident (Creative), Uniqlo (Media), Genesis Motor (Production), Superloop (Creative), Cue Learn (Media), Hyatt Hotels (Media), Charlotte Tilbury Beauty (Production), Alibaba (Creative), New Balance (Creative), Marriott International (Creative), Victorian Plumbing (Creative), Niva Bupa (Creative), BingoPlus (Creative), LG Electronics (Media), Mitsubishi Electric Corporation (Creative), Lindt & Sprüngli (Media), Amway (Creative), Danone (Creative), Athletic Greens (Creative), Toyota Motor Corporation (Creative), UNIQLO (Media), Subway (Creative)

AMERIQUE LATINE

AB InBev (Creative), MeatMe (Media & Content), Autoridad del Canal de Panama (Media), Scotiabank Inc (Creative), Compania Nacional de Chocolates de Peru (Content), SodaStream (Media), Alfred Kärcher SE & Co. KG (Media), Celebrity Cruises (Media), Alpina (Creative), Citigroup (Creative), Walmart (Media & Content), VeriTran (Creative), Nestlé (Content & CRM), Logitech (Media), Unimed Seguros Saúde (Creative & Media), The Hershey Company (Influence), Chep do Brasil (Content), Mondelez International (Media & Creative), Scotiabank (Media)

GLOBAL

AB InBev (Media), Siemens (Creative), Aldi (Media), Norwegian Cruise Line (Media), Singapore Tourism Board (Media & Creative), Mondelez International (Media), Standard Chartered (Creative), Stellantis (CRM), Crocs (Creative & Media), Jim Beam (Creative), Spar International (Retail Media), Binance (Creative), Swarovski (Media), Verizon (Media)

* *

*

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risques susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com).

About Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] is a global leader in communication. The Groupe is positioned at every step of the value chain, from consulting to execution, combining marketing transformation and digital business transformation. Publicis Groupe is a privileged partner in its clients’ transformation to enhance personalization at scale. The Groupe relies on ten expertise concentrated within four main activities: Communication, Media, Data and Technology. Through a unified and fluid organization, its clients have a facilitated access to all its expertise in every market. Present in over 100 countries, Publicis Groupe employs around 97,000 professionals.

www.publicisgroupe.com | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Retrouvez le communiqué de presse ici :

Communiqué de presse





Contacts

Publicis Groupe Amy Hadfield

Alessandra Girolami Corporate Communications

Investor Relations + 33 (0)1 44 43 70 75

+ 33 (0)1 44 43 77 88 amy.hadfield@publicisgroupe.com

alessandra.girolami@publicisgroupe.com Lionel Benchimol

Lorène Fleury Investor Relations

Investor Relations + 33 (0)1 44 43 70 27

+ 33 (0)1 44 43 57 24 lionel.benchimol@publicisgroupe.com

lorene.fleury@publicisgroupe.com

Annexes

Revenu net : calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 12 mois Impact des taux de change au 31 décembre 2022

(en millions d’euros) Revenu net 2021 2 392 2 539 2 621 2 935 10 487 GBP (2) 7 Impact des taux de change (2) 125 229 295 215 864 USD (2) 745 Revenu net 2021au taux de change 2022 (a) 2 517 2 768 2 916 3 150 11 351 Autres 112 Revenu net 2022 avant acquisitions (1) (b) 2 781 3 052 3 215 3 447 12 495 Total 864 Revenu net des acquisitions (1) 19 21 22 15 77 Revenu net 2022 2 800 3 073 3 237 3 462 12 572 Croissance organique (b/a) +10,5% +10,3% +10,3% +9,4% +10,1%

(1) Acquisitions (CitrusAd, Tremend, Profitero, Boomerang, Balance Internet, BBK, Wiredcraft, Retargetly, Cheat, Changi, Taylor Herring, Octopus UK, Means Advertising, Like-A-Rainbow, VivNetworks), nettes de cessions (Russia, DPZ&T, Nexus et Makers Lab)

(2) EUR = 1.054 USD en moyenne en 2022 vs. USD 1.181 en moyenne en 2021

EUR = 0.853 GBP en moyenne en 2022 vs. GBP 0.859 en moyenne en 2021

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des earn-out.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash-flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, hors obligations locatives depuis le 1er janvier 2018.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out (ou taux de distribution) : Dividende unitaire / BNPA Courant dilué.

Croissance organique 2019 : calculée selon la formule

([1 + croissance organique(n-2)]*[1 + croissance organique(n-1)]*[1 + croissance organique(n)]) – 1

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 2022 2021 Revenu net1

12 572 10 487 Revenu des coûts refacturables

1 624 1 251 Revenu 14 196 11 738 Charges de personnel

Autres charges opérationnelles (8 211)

(3 184) (6 639)

(2 782) Marge opérationnelle avant amortissements 2 801 2 317 Dotation aux amortissements

(hors incorporels liés aux acquisitions) (535) (477) Marge opérationnelle 2 266 1 840 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (287) (256) Perte de valeur (109) (122) Autres produits et charges non courants (103) (28) Résultat opérationnel 1 767 1 434 Charges financières

Produits financiers

Coût de l'endettement financier net

Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions

Autres charges et produits financiers (118)

101

(17)

(2)

(100) (115)

30

(85)

27

(33) Résultat avant impôt des entreprises consolidées 1 648 1 343



Impôt sur le résultat



(431) (307) Résultat net des entreprises consolidées 1 217 1 036



Quote-part dans les résultats des mises en équivalence



5 - Résultat net 1 222 1 036 Dont :

- Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - 9 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 1 222 1 027



Données par action (en euros) - Résultat net attribuable

aux propriétaires de la société mère du Groupe



Nombre d’actions 250 972 110 248 620 158 Bénéfice net par action 4,87 4,13 Nombre d’actions dilué 253 605 167 251 695 105 Bénéfice net par action – dilué 4,82 4,08

___________________________



1 Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur, revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.



Etat de résultat global consolidé



(en millions d’euros) 2022 2021 Résultat net de la période (a) 1 222 1 036





Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat





- Gains (et pertes) actuariels sur régime à prestations définies 42 48 - Impôts différés relatifs aux éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat (10) (8)



Eléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat





- Réévaluation des instruments de couverture (21) 29 - Ecarts de conversion de consolidation 311 590 Total des autres éléments du résultat global (b) 322 659

Résultat global de la période (a) + (b) 1 544 1 695



Dont : - Résultat global de la période attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle



0 9 - Résultat global de la période attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe



1 544 1 686

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Actif Écarts d'acquisition nets 12 546 11 760 Immobilisations incorporelles nettes 1 247 1 379 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 753 1 489 Immobilisations corporelles nettes 610 615 Impôts différés actifs 186 175 Titres mis en équivalence 55 25 Autres actifs financiers 394 276 Actifs non courants 16 791 15 719 Stocks et en-cours de production 327 277 Clients et comptes rattachés 12 089 11 315 Actifs sur contrats 1 149 979 Autres créances et actifs courants 926 897 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 616 3 659 Actifs courants 19 107 17 127 Total de l'actif 35 898 32 846





Passif Capital 102 101 Réserves consolidées, part du Groupe 9 533 8 487 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe) 9 635 8 588 Participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) (35) (33) Total capitaux propres 9 600 8 555 Dettes financières à plus d’un an 2 989 3 446 Obligations locatives à plus d’un an 2 197 1 801 Impôts différés passifs 219 274 Provisions à long terme 504 543 Passifs non courants 5 909 6 064 Fournisseurs et comptes rattachés 15 660 14 479 Passifs sur contrats 549 470 Dettes financières à moins d’un an 627 184 Obligations locatives à moins d’un an 360 288 Dettes d'impôts sur les sociétés 486 328 Provisions à court terme 291 274 Autres dettes et passifs courants 2 416 2 204 Passifs courants 20 389 18 227 Total du passif 35 898 32 846

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros)



2022



2021 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 1 222 1 036 Neutralisation des produits et charges calculés : Impôt sur le résultat 431 307 Coût de l'endettement financier net 17 85 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) 103 28 Dotation aux amortissements et pertes de valeur 931 855 Rémunérations fondées sur des actions 64 52 Autres produits et charges calculés 86 5 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (5) - Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3 2 Impôt payé (430) (362) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) (5) (216) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) 2 417 1 792 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (198) (139) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 4 3 Acquisitions nettes d'immobilisations financières 11 4 Acquisitions de filiales (523) (276) Cessions de filiales (43) 3 Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (749) (405) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (603) (227) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (4) (9) Encaissements provenant de nouveaux emprunts - 9 Remboursement des emprunts (10) (862) Remboursement des obligations locatives (317) (295) Intérêts payés sur obligations locatives (87) (70) Intérêts financiers payés (101) (106) Intérêts financiers encaissés 84 26 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (3) (14) (Achats)/Ventes nets d'actions propres et exercice de BSA 41 (127) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) (1 000) (1 675) Incidence des variations de taux de change (IV) 300 238

Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) 968 (50) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 3 659 3700 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (12) (3) Trésorerie à l'ouverture (V) 3 647 3 697 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 616 3 659 Soldes créditeurs de banques à la clôture (1) (12) Trésorerie à la clôture (VI) 4 615 3 647 Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) 968 (50) (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité Variation des stocks et en-cours de production (46) (23) Variation des créances clients et autres créances (710) (1 218) Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 751 1 025 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (5) (216)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve de juste valeur Capitaux propres attribuables aux proprié-taires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres 249 600 509 31 décembre 2021 101 4 581 4 056 (226) 76 8 588 (33) 8 555 Résultat net 1 222 1 222 0 1 222 Autres éléments du résultat global nets d’impôts 311 11 322 0 322 Total des produits et charges de la période - - 1 222 311 11 1 544 0 1 544 - Dividendes (559) (44) (603) (4) (607) 246 225 Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 66 66 66 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle (1) (1) 2 1 603 226 Exercices de Bons de Souscription d’Actions 1 15 16 16 1 542 105 (Achats)/Ventes d’actions propres 25 25 25 251 992 065 31 décembre 2022 102 4 037 5 324 85 87 9 635 (35) 9 600





Nombre d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve de juste valeur Capitaux propres attribuables aux proprié-taires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres 245 577 779 31 décembre 2020 99 4 307 3 585 (816) 7 7 182 (22) 7 160 Résultat net 1 027 1 027 9 1 036 Autres éléments du résultat global nets d’impôts 590 69 659 659 Total des produits et charges de la période 1 027 590 69 1 686 9 1 695 5 018 232 Dividendes 2 264 (493) (227) (9) (236) 296 350 Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 61 61 61 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle 13 13 (11) 2 378 789 Exercices de Bons de Souscription d’Actions 10 10 10 (1 670 641) (Achats)/Ventes d’actions propres (137) (137) (137) 249 600 509 31 décembre 2021 101 4 581 4 056 (226) 76 8 588 (33) 8 555

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 2022 2021



Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe A 1 222 1 027 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments

de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net part du Groupe – dilué B 1 222 1 027



Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 253 462 409 247 769 038 Actions créées sur l’exercice 393 965 2 929 864 Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (2 884 264) (2 078 744) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 972 110 248 620 158 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs (1) 2 633 057 2 784 437 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) (1) - 290 510 Nombre d’actions – dilué D 253 605 167 251 695 105 (en euros) Bénéfice net par action A/C 4,87 4,13 Bénéfice net par action – dilué B/D 4,82 4,08

(1) Seuls les stock-options et BSA ayant un effet dilutif, c’est-à-dire dont le prix d’exercice est inférieur au cours moyen de l’exercice, sont pris en considération. Au 31 décembre 2022, les stock-options non encore exercés n’ont pas été pris en compte du fait de leur effet relutif sur le bénéfice net par action.





Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 2022 2021



Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net part du Groupe 1 222 1 027 Eléments exclus : Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 215 191 Perte de valeur (2), nette d’impôt 80 91 Principales plus ou moins values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impôt 92 (18) Réévaluation des compléments de prix d’acquisition 2 (27) Résultat net courant part du Groupe E 1 611 1 264 Impact des instruments dilutifs : Economies de frais financiers liés à la conversion des

instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant part du Groupe – dilué F 1 611 1 264 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 253 462 409 247 769 038 Actions créées sur l’exercice 393 965 2 929 864 Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (2 884 264) (2 078 744) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 972 110 248 620 158 Impact des instruments dilutifs : Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 633 057 2 784 437 Bons de Souscription d'Actions (BSA) - 290 510 Nombre d’actions – dilué D 253 605 167 251 695 105 (en euros) Bénéfice net courant par action (1) E/C 6,42 5,08 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 6,35 5,02

(1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)- values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des compléments de prix.

(2) Ce montant inclut les pertes de valeur sur les écarts d’acquisition pour 19 millions d’euros et sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location pour 61 millions d’euros en 2022. En 2021, les pertes de valeur correspondaient à 91 millions d’euros relatifs aux contrats de location.