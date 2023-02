English Dutch

Van Lanschot Kempen sluit strategische samenwerking met Robeco en neemt online beleggingsplatform over

Evi van Lanschot blijft beleggingsfondsen van Robeco aanbieden

Amsterdam/’s-Hertogenbosch en Rotterdam, 2 februari 2023

Evi van Lanschot wordt toonaangevende online beleggingsdienstverlener binnen Nederland met ongeveer € 6,0 miljard aan assets under management (AuM), met productoplossingen van Van Lanschot Kempen en Robeco

Overname biedt Van Lanschot Kempen een uitstekende uitgangspositie voor verdere groei van online beleggingspropositie

Naar verwachting zal, na een integratieperiode van twee jaar, de combinatie in 2025 break-even zijn en daarna een positieve bijdrage leveren aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen

Transactie heeft een beperkte negatieve impact van 0,4 procentpunt op kapitaalratio van Van Lanschot Kempen

Beleggingsfondsen Robeco blijven onderdeel van het aanbod op platform Evi van Lanschot, impact op AuM Robeco is daarom beperkt

Medewerkers Robeco Retail Nederland gaan over naar Van Lanschot Kempen om mee te werken aan verdere groei van online beleggingspropositie

Van Lanschot Kempen en Robeco hebben overeenstemming bereikt over de overname van het online distributieplatform voor beleggingsdienstverlening van Robeco door Van Lanschot Kempen. Dit past binnen de strategische focus van Robeco op haar kernactiviteiten op de Nederlandse en internationale wholesale en institutionele markt. Eerder stopte Robeco al met fiduciair beheer en private equity-activiteiten. Een volgende stap in dit proces is het overdragen van de Retail-activiteiten. Voor Van Lanschot Kempen biedt de overname een sterke positie voor verdere groei in lijn met haar strategische doelstellingen. Van Lanschot Kempen speelt hiermee in op de toenemende vraag naar online beleggingsoplossingen door onder andere de individualisering van de pensioenmarkt in Nederland.

Het online distributieplatform voor beleggingsdienstverlening van Robeco Retail wordt samengevoegd met Evi van Lanschot. De combinatie omvat per eind 2022 € 6,0 miljard aan AuM van ongeveer 150.000 klanten. Op het gecombineerde platform blijven de beleggingsfondsen van Robeco beschikbaar en impact op de AuM van Robeco is daarom beperkt. Klanten behouden hun bestaande beleggingen onder dezelfde voorwaarden.

Diepgewortelde kennis van twee beleggingshuizen gebundeld

Met deze transactie brengen Robeco en Van Lanschot Kempen de diepgewortelde kennis en ervaring van twee beleggingshuizen, met een lange Nederlandse geschiedenis, bij elkaar. Als onderdeel hiervan zijn beide partijen gecommitteerd om hun samenwerking te intensiveren voor private banking-klanten van Van Lanschot Kempen.

Robeco en Evi van Lanschot werken samen aan een goede overdracht van de Robeco Retail-activiteiten. Na de overdracht blijven de beleggingsfondsen van Robeco beschikbaar voor klanten onder de naam Evi van Lanschot. De medewerkers van Robeco Retail-activiteiten worden onderdeel van Van Lanschot Kempen. Samen met de collega’s van Evi van Lanschot gaan ze werken aan de verdere groei van online beleggingsdienstverlening.

Karin van Baardwijk, CEO Robeco: ‘Robeco heeft zich, sinds haar start, bijna 95 jaar geleden, ontwikkeld van een Nederlandse vermogensbeheerder tot een internationale asset manager die geld beheert voor institutionele beleggers en haar fondsen distribueert via platforms zoals banken, verzekeraars en andere tussenpersonen. Deze nieuwe samenwerking sluit aan bij onze strategische focus op het verder verstevigen van die positie, daarbij blijft de Nederlandse markt een belangrijk speerpunt. Er is uiterst zorgvuldig gezocht naar een partner die, zowel aan de klanten van ons online distributieplatform als aan de medewerkers een nieuw thuis met voldoende groei en toekomstperspectief biedt. We zien daarnaast uit naar het verder uitbouwen van onze samenwerking en het aanbieden van de gecombineerde propositie aan klanten.’



Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen: ‘Deze overname maakt dat we onze groeiambities met Evi van Lanschot kracht bij zetten. Evi van Lanschot wordt door de samenwerking het toonaangevende platform voor online beleggingsdienstverlening in Nederland. We zien dat klanten een sterke vraag hebben naar een onafhankelijke Nederlandse partij. De medewerkers van Robeco Retail heet ik van harte welkom binnen onze organisatie en ik kijk ernaar uit om de online beleggingspropositie van Evi en Robeco te combineren tot de beste persoonlijke en online beleggingsdienstverlener van Nederland voor onze klanten.’



Over Robeco en Evi van Lanschot

Momenteel wordt er ongeveer € 4,7 miljard aan AuM via Robeco belegd in Robeco One en Robeco Plus. Evi van Lanschot heeft momenteel ongeveer € 1,3 miljard in AuM en biedt online vermogensbeheer, pensioenoplossingen en Evi4Kids.

De transactie

De transactie heeft een negatieve impact op de CET 1-ratio van Van Lanschot Kempen van 0,4 procentpunt. Het integratietraject duurt ongeveer twee jaar en de eenmalige kosten hiervoor bedragen naar verwachting ongeveer € 8 miljoen - € 11 miljoen. De combinatie bereikt naar verwachting het break-even punt in 2025 om daarna een positieve bijdrage aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen te leveren. De transactie wordt naar verwachting afgerond in juni 2023 en is onder voorbehoud van eventueel vereiste goedkeuringen van toezichthouders.

Van Lanschot Kempen

Media Relations: +31 20 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: +31 20 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Robeco

Corporate Communicatie: Claudia Goossen: +31 6 218 431 82; c.goossen@robeco.nl

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Over Robeco

Robeco is een internationale pure-play vermogensbeheerder, opgericht in 1929, met momenteel 16 kantoren wereldwijd. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Robeco loopt al sinds 1995 voorop in duurzaam beleggen. Dankzij de integratie van duurzaamheidsonderzoek, in combinatie met fundamenteel en kwantitatief onderzoek, heeft het een uitgebreid aanbod actieve beleggingsstrategieën voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Deze strategieën beslaan bovendien een groot aantal beleggingscategorieën. Op 31 december 2022 had Robeco een beheerd vermogen van € 171 miljard. Robeco is een dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V.



Ga voor meer informatie naar Robeco.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen en doelstellingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering. Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage