Gautas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimas

2023 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba AB Šiaulių bankui suteikė leidimą vykdyti koncentraciją netiesiogiai, per naujai steigiamą bendrovę, įsigyjant AB „Invalda INVL“ mažmeninius investicinių fondų valdymo ir pensijų fondų valdymo verslus Lietuvoje, taip pat netiesiogiai, per gyvybės draudimo bendrovę UAB „SB draudimas“, įsigyjant UADB „INVL Life“ gyvybės draudimo verslą, ir tokiu būdu įgyjant vienvaldę šių verslų kontrolę, kartu įsigyjant UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ valdomą turtą, reikalingą siekiamiems įsigyti verslams vykdyti ir administruoti.



Kaip buvo skelbta pranešime , 2022 m. lapkričio 22 d. Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ pasirašė sutartį, pagal kurią sujungs dalį mažmeninių verslų. Sandorį numatoma užbaigti per vienerius metus, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ neeiliniams akcininkų susirinkimams priėmus reikiamus sprendimus ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas. Konkurencijos tarybos leidimas buvo viena iš išankstinių sandorio užbaigimo sąlygų.