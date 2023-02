A OKX e os Jogadores do Manchester City Lançam o 'OKX Collective', uma experiência imersiva no metaverso para os torcedores

English Portuguese Spanish

MANCHESTER, Reino Unido, Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX , uma das empresas líderes mundiais de tecnologia Web3 e dona da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou hoje uma parceria com as estrelas do clube de futebol Manchester City, Jack Grealish, Rúben Dias, Ilkay Gündoğan e Alex Greenwood para lançar o OKX Collective, uma experiência imersiva no metaverso criada especificamente para os fãs.



O OKX Collective é um ambiente metaverso único onde os torcedores podem vivenciar a Web3 em primeira mão e têm acesso a conteúdos, experiências e recompensas especiais de alguns dos jogadores favoritos do Manchester City.

Os torcedores que visitarem o OKX Collective terão acesso a experiências criadas com base no estilo de jogo e interesses pessoais de cada jogador. Elas incluirão conteúdo de treinamento e músicas exclusivas e experiências digitais baseadas em NFT.

Haider Rafique, Chefe de Marketing da OKX disse: “A introdução de jogadores de futebol de elite ao nosso recém-estabelecido metaverso trata-se de compartilhar as possibilidades ilimitadas da Web3 e de convidar os torcedores a vivê-la em primeira mão. A Web3 tem o potencial de ser maior do que tudo que veio antes dela, e essa é só uma amostra das experiências incríveis que essa tecnologia pode proporcionar. E sem mais delongas, vou aproveitar essa oportunidade para dar boas-vindas a Jack, Ruben, Ilkay e Alex tanto à família OKX quanto ao incrível mundo da Web3!”

Jack Grealish disse: “O Manchester City e a OKX são dois vitoriosos. A combinação entre o futebol e o metaverso coloca os torcedores cara a cara com a ação! Eu me diverti muito dando vida ao meu perfil digital com o suporte do clube e da OKX.”

Alex Greenwood disse: “Estou entusiasmado de ter juntado forças com a OKX e me jogar no metaverso pela primeira vez. Falamos muito sobre a evolução do futebol e eu sinto que explorar esse espaço é o próximo passo. Algumas coisas emocionantes virão com essa parceria... especialmente se você gosta dos seus tênis e de colecionáveis digitais!”

Rúben Dias disse: “Estou encantado por me juntar à OKX. Ao mostrar como me preparo em um dia de jogo, espero poder demonstrar o poder do metaverso e continuar aprendendo nesse espaço de ritmo acelerado. Mal posso esperar pelo que vem a seguir!”

A OKX também é o parceiro de uniforme de treino oficial do MCFC para as temporadas 2022/23.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder na construção do futuro da Web3. Conhecida como a plataforma de trading cripto mais rápida e confiável para investidores e traders profissionais de todo o mundo, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior do mundo em volume de negociação.

As soluções de auto-custódia líder de mercado da empresa incluem a OKX Wallet compatível com a Web3, que proveem aos usuários maior controle de seus ativos enquanto expandem o acesso às DEXs, mercado de NFTs, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX firmou parcerias com algumas das maiores marcas e atletas do mundo, incluindo: os campeões do Manchester City F.C., a equipe McLaren de Formula 1, o Festival Tribeca, o golfista Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

Como parte de seu firme compromisso para com a transparência e segurança, a OKC publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou visite: https://www.okx.com/okx.com

Aviso Legal

ESTE ANÚNCIO TEM FINS ESTRITAMENTE INFORMATIVOS. ISSO NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO, TRIBUTÁRIO OU LEGAL, E NÃO DEVE SER CONSIDERADO QUALQUER OFERTA DE COMPRA, VENDA OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS. OS ATIVOS DIGITAIS, INCLUINDO AS STABLECOINS, ENVOLVEM UM ALTO GRAU DE RISCO, PODEM OSCILAR DRASTICAMENTE, E PODEM ATÉ MESMO PERDER SEU VALOR COMPLETAMENTE. CONSIDERE CUIDADOSAMENTE SE A NEGOCIAÇÃO OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADA PARA VOCÊ DE ACORDO COM SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. POR FAVOR, CONSULTE UM PROFISSIONAL JURÍDICO, FISCAL OU DE INVESTIMENTOS PARA SANAR QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.