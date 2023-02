English French Dutch

Umicore signe un accord à long terme avec Terrafame pour la fourniture de nickel durable à faible teneur en carbone





Umicore a signé un accord à long terme avec Terrafame Ltd. pour la fourniture de sulfate de nickel de haute qualité, durable et à faible teneur en carbone. Après la réussite du processus de qualification, les livraisons commerciales ont déjà commencé, la montée en puissance des volumes devant intervenir au cours de l'année 2023.

Par ce partenariat, Umicore et Terrafame réaffirment leur engagement ferme à établir une chaîne de valeur durable pour les matériaux de batteries en Europe. Cette chaîne de valeur européenne sécurisera les matériaux pour batteries d'origine européenne de haute qualité qui sont entièrement alignés sur les principes environnementaux et des droits de l'homme décrits dans la politique globale d'approvisionnement durable d'Umicore , ainsi que sur les engagements de Terrafame en matière de durabilité, conformément aux principaux principes de durabilité mondiaux. De plus, la faible empreinte carbone des processus de Terrafame était une considération essentielle pour Umicore, au regard de son ambition de décarboniser la chaîne de valeur des matériaux pour batteries.

« Le partenariat d'Umicore avec Terrafame apporte une autre contribution importante aux ambitions du Green Deal de l'Union européenne et à la réalisation d'une chaîne d'approvisionnement indépendante et durable au niveau régional pour les matériaux de batteries de VE en Europe », a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore. « La contribution d'Umicore à la création d'une chaîne d'approvisionnement durable en batteries et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 de nos clients fait partie de nos convictions en matière de durabilité et de notre positionnement concurrentiel et stratégique distinctif. »

Le nickel de haute qualité est une matière première essentielle pour la production de matériaux cathodiques utilisés dans les batteries des véhicules électriques. Dans un contexte d'accélération de la transition vers l'électromobilité en Europe, cet accord portant sur le sulfate de nickel produit localement permet à l'industrie de répondre à la demande croissante de matériaux cathodiques de ses clients dans la région. Cet accord couvrira une partie substantielle des besoins futurs en nickel de l' usine de matériaux cathodiques d'Umicore en Pologne. Cette usine, dont la production a débuté mi-2022 et entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable, est la toute première gigafactory de matériaux cathodiques d'Europe.

« Les clients européens ne bénéficient pas seulement d'un accès sécurisé à des matières premières essentielles. Ils savent également que ces matières premières sont obtenues avec une empreinte carbone nettement inférieure et que nous, chez Umicore, les transformons à notre tour en utilisant de l'électricité verte pour produire des matériaux cathodiques pour les batteries de véhicules électriques », poursuit Miedreich.

« Un processus rigoureux de certification du produit a été mené en collaboration avec Umicore et nous sommes ravis d'avoir débuté les livraisons commerciales répondant aux normes élevées d'Umicore en matière de qualité et de durabilité. Le processus de production unique et économe en énergie de Terrafame permet de réduire de plus de 60 % l'empreinte carbone du nickel pour batteries par rapport à la moyenne actuelle du secteur », déclare Joni Lukkaroinen, CEO de Terrafame.

Cet accord complète les divers contrats d'approvisionnement à long terme d'Umicore pour les métaux essentiels aux batteries -- lithium, cobalt, nickel -- et suit les accords à long terme pour l'approvisionnement durable en lithium .





Profil d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 13,8 milliards) au premier semestre de 2022 et emploie 11 350 personnes.





Profil de Terrafame Ltd

Terrafame améliore la mobilité à faible émission de carbone en fournissant des produits chimiques pour batteries produits de manière responsable à l'industrie mondiale des batteries. L'une des plus grandes chaînes de production au monde de produits chimiques utilisés dans les batteries de voitures électriques se trouve sur le site industriel de Terrafame. L'usine est capable de produire du sulfate de nickel pour environ 1 million de voitures électriques par an. L'empreinte carbone du sulfate de nickel produit par Terrafame est parmi les plus faibles du secteur.

Le processus de production intégré, unique et économe en énergie de Terrafame, de la mine aux produits chimiques pour batteries, est situé sur un seul site industriel. Il offre aux clients une chaîne d'approvisionnement en produits chimiques pour batteries transparente, traçable et véritablement européenne.