Copenhagen Capital A/S – Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30, jf. §38, skal Copenhagen Capital A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse om at Bossen Gruppen ApS med nærtstående har ændret sin samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S.



Bossen Gruppen ApS med nærtstående ejer herefter 4.743.239 stk. stamaktier og 1.411.856 stk. 40% Præferenceaktier 2032 i Copenhagen Capital A/S. Den samlede besiddelse af ejerandel i Copenhagen Capital A/S er derfor under 10% af den nominelle kapital.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil