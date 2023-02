Courtin Investment passe la barre des 100 investissements

Le fonds d’investissement Courtin Investment annonce avoir bouclé plus de 23 nouvelles prises de participation dans des startups et entreprises innovantes en 2022 et dépassé la barre symbolique des 100 investissements. Christophe COURTIN, son fondateur, se positionne donc comme l'un des Business Angel les plus importants à l’échelle européenne.

À travers cette structure d’investissement agile et unique sur le marché, les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un formidable levier pour développer leurs activités tout en bénéficiant au besoin de conseils dans la bonne conduite de leurs opérations.

Une année 2022 particulièrement dynamique avec en moyenne deux nouvelles participations par mois

Depuis sa création en 2015, Courtin Investment joue un rôle central dans l’accompagnement de projets à succès à l’image de NFINITE, YUKA ou encore ZENRIDE

• En 2022, des investissements allant de 25.000€ à 200.000 euros ont été effectués dans 23 sociétés comme : EXACTCURE, EVERDEYE, ALICE&BOB, ELQANO, ACTIVECORNER, INARIX, OBEY, HYPERPLAN, SEZAME…etc

• Par ailleurs, cette année, le fond a cédé ses participations de HOMEPILOT et GWABIT

Accélération des investissements en 2023

Souhaitant accompagner les entrepreneurs français dans le développement de leurs activités et à leur faire profiter de son expérience, Christophe COURTIN ambitionne d’accélérer ses prises de participation en 2023, 2024 et 2025 pour faire grandir des projets porteurs de sens et à fort potentiel. Le fonds sera doté d’un montant de 10 Millions d’euros pour conclure de nouveaux investissements ou renforcer ses positions dans des participations existantes.

Christophe COURTIN, fondateur de Courtin Investment « Je suis fier de contribuer au développement de projets de qualité portés par des entrepreneurs passionnés et compétents. Soutenir la compétitivité des entreprises françaises est une réelle fierté et s’inscrit plus globalement dans la stratégie de croissance de l’ensemble de mes activités. Je vais continuer d’investir durablement dans la montée en puissance de projets innovants et compte jouer un rôle de premier plan dans le cercle des business Angels français les plus actifs. »

En parallèle des activités de Courtin Investment, Christophe COURTIN dirige également un groupe immobilier qui réunit : une activité de promotion immobilière écoresponsable qui a réalisé 50 millions d’euros de CA sur son dernier exercice (COURTIN PROMOTION), une foncière (COURTIN GESTION) et une activité de Flex office qui compte aujourd’hui 11 centres répartis dans différentes régions (FLEX-O).