Veille en vulnérabilités : SYAGE complète son offre de Cybersécurité avec le service Yuno by XMCO

SYAGE, intégrateur et spécialiste des infrastructures, fait évoluer son offre de service et renforce son expertise Cybersécurité en annonçant un partenariat avec XMCO autour de son offre Yuno.

Fort de cet accord, Syage démontre une nouvelle fois sa capacité à vous proposer des offres de qualité vous permettant de vous appuyer sur des SI et infrastructures performantes et sécurisées. Avec le service Yuno by XMCO (https://youtu.be/TCpSCxoakyI), l’offre de Syage prend une nouvelle dimension autour de la veille en vulnérabilités.

Ainsi, au travers de Yuno, vous accédez à un condensé de l’actualité cyber, ce qui vous permet de traduire la vulnérabilité en risque pour une gestion optimale. Utiliser une information contextualisée à son SI, qui prend en compte une veille technique pour organiser le suivi du patch-management et informationnel, est alors une opération simple à mettre en place.

Vous pourrez dès à présent bénéficier d’alertes quotidiennes dans votre boites mail, mais également gérer votre personnalisation de veille et patch management depuis une solution SaaS : LePortail.

Jérôme Garzulino, Président de Syage « La cybersécurité se positionne comme un enjeu stratégique pour nos clients. Nous proposons une offre cyber étendue prenant en compte les notions de postes de travail, de réseau, etc. Il nous a paru nécessaire de compléter notre dispositif en intégrant un outil de veille qui permet à nos clients d’accéder à une information à valeur ajoutée et prenant en compte leur environnement. Ce faisant, ils pourront élever leur niveau de cyber protection au travers d’une vue actualisée et quotidienne sur les nouvelles cybermenaces qui pourraient les concerner. Notre partenariat avec XMCO s’inscrit dans cette optique et va contribuer à renforcer notre avantage concurrentiel sur un marché où peu d’intégrateurs proposent une offre aussi étendue que la nôtre. »

SYAGE est donc en mesure de vous accompagner pas à pas et de manière unifiée dans vos projets de Cybersécurité.