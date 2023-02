Tarkett - Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 janvier 2023

English French

PARIS, le 2 février 2023 — Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 janvier 2023

(Articles L233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Au 31 janvier 2023



65 550 281



Nombre de droits de vote théoriques :



65 811 241 Nombre de droits de vote exerçables :

65 701 931*

* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.

Contact Relations Investisseurs

investors@tarkett.com

Contacts Media

Tarkett - communication@tarkett.com

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2021. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

