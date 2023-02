Ilkka Lehdistötiedote 2.2.2023, klo 13.15





KAUPUNKILEHTI SEINÄJOEN SANOMIEN ILMESTYMINEN LAKKAA



Ilkka-konserniin kuuluva I-Mediat Oy on päättänyt lakkauttaa kaupunkilehti Seinäjoen Sanomat. Viimeinen painettu lehti ilmestyi 1.2.2023.



I-Mediat Oy julkaisee tällä hetkellä Seinäjoen talousalueella kahta kaupunkilehteä, joissa on päällekkäistä toimintaa ja päällekkäisiä kustannuksia. Kaupunkilehdelle on kysyntää, mutta talousalueella ei ole kannattavaa julkaista kahta samankaltaista tuotetta. Tämän vuoksi I-Mediat Oy on päättänyt lakkauttaa kaupunkilehti Seinäjoen Sanomat ja turvata yhden kaupunkilehden kehittymisen ja ilmestymisen alueella.



Tällä päätöksellä varmistamme kaupunkilehtituotteemme kehittymisen jatkossakin alueemme lukijoiden ja mainostajien tarpeiden mukaisesti, toteaa Ilkan media- ja markkinointipalvelujen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.





