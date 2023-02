Maha Energy meddelar nya ledningstillsättningar

English Swedish

Maha Energy AB (Publ) (Maha) har stärkt sitt team genom två seniora ledningstillsättningar. Barbara Bittencourt har utsetts till Chief Legal Officer (CLO) och Jakob Sintring har utsetts till ny Head of Investor Relations. Båda dessa tillsättningar kommer stärka den befintliga gruppen med väsentlig erfarenhet och bidra till transparens enligt bästa internationella praxis och möjliggöra för en nära kontakt med bolagets aktieägarbas.

Dessa nya ledningstillsättningar kommer till Maha efter att bolaget just genomfört betydande förändringar inom ledningsgruppen och styrelsen och börjat genomföra ombildningen av sina operativa tillgångar som en del i bolagets nya strategiska plan. Dessa nya rekryteringar kommer stödja Maha att (i) förbättra kommunikationen med marknaden och bolagets aktieägare, (ii) utveckla de interna policies hänförliga till compliance, regulatoriska ramverk, ESG, mm, och (iii) fullt ut följa de höga standards för bolagsstyrning av svenska börsnoterade bolag.

Barbara Bittencourt har över 15 års erfarenhet inom energi och naturresurser, med fokus på transaktioner och regulatoriska frågor inom olje- och gasindustrin. Innan hon anställdes på Maha var Barbara partner på den brasilianska advokatbyrån Demarest Advogados, där hon tjänstgjorde på avdelningen för energi och naturresurser. Barbara har tidigare varit Senior Associate på DLA Piper/Campos Mello Advogados. Hon har en magisterexamen inom Olja och Gas vid University of Aberdeen i Skottland och en jur.kand-examen vid Universidade Milton Campos i Brasilien, samt en specialisering inom Maritime Regulation and Ocean Management vid Harvard University. Barbara kommer också vara ansvarig för Compliance och ESG och hon tillträder med omedelbar verkan.

Jakob Sintring har 20 års erfarenhet av investor relations inom råvarubranschen, för närvarande som Head of IR and Communications på Kopy Goldfields AB. Han har tidigare haft ledade positioner på andra oljebolag, såsom Alliance Oil Company och Tethys Oil. Jakob har en civilekonomexamen vid Uppsala Universitet. Han kommer att ansluta till Maha under våren.

