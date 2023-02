Rackspace Technology ernennt führenden Technologieexperten Anthony Roberts zum Mitglied des Verwaltungsrats

SAN ANTONIO, Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ernennung von Anthony Roberts als Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung vom 30. Januar 2023 bekanntgegeben. Herr Roberts übernimmt den Sitz im Verwaltungsrat, der kürzlich von Tim Campos geräumt wurde, der aufgrund seiner zunehmenden zeitlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner neuen Rolle als Chief Information Officer bei Apple zurückgetreten ist.



„Ich freue mich sehr, Herrn Roberts in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung als leitender Technologieexperte und Verwaltungsratsmitglied wird eine enorme Bereicherung sein, während wir unsere Marktposition als führendes Pureplay-Unternehmen für Multicloud-Lösungen weiter festigen“, so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. „Herr Roberts wird uns dabei helfen, unsere Multicloud-Lösungen und unsere Technologie-Roadmap zu steuern, einschließlich unseres verstärkten Fokus auf vertikale Branchen wie das Gesundheitswesen, und uns auch bei unserer internationalen Expansion unterstützen.“

Herr Roberts verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Change Management und Unternehmertum und ist derzeit als Investor, Geschäfts- und Technologieberater tätig. Vor seiner jetzigen Tätigkeit arbeitete Herr Roberts mehr als 15 Jahre lang für den Gesundheits-, Einzelhandels- und Apothekenkonzern Walgreens Boots Alliance, zuletzt sieben Jahre lang als Global Chief Information Officer mit Sitz in Chicago. Er leitete die Umstellung auf ein digitales und plattformbasiertes Betriebsmodell und die Migration zu cloudbasierten Systemen. Davor arbeitete Herr Roberts in Europa und den USA für die Multinationalen Streitkräfte und Beobachter, eine Nichtregierungsorganisation, für PepsiCo Europe, United Parcel Service und die M&G Reinsurance Company in den Bereichen Technologie und Lieferkette.

Herr Roberts ist derzeit in nicht-geschäftsführenden und beratenden Funktionen für technologieorientierte globale Unternehmen tätig, darunter Kearney, Photon Interactive und Connection Capital im Vereinigten Königreich. Herr Roberts hat einen Bachelor of Arts der Universität Keele (Vereinigtes Königreich) in Deutsch und Französisch und einen Postgraduiertenabschluss in Pädagogik.

„Ich freue mich darauf, dem Verwaltungsrat von Rackspace Technology beizutreten und mit dem leitenden Managementteam und den innovativen Führungskräften zusammenzuarbeiten, die mit branchenführenden Multicloud-Lösungen die Zukunft für Unternehmen gestalten, indem sie ihren Kunden ein fanatisches Erlebnis bieten“, so Roberts.

