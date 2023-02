Feintool und SITEC stärken Zusammenarbeit in Europa

German English

Nach einer erfolgreich gestarteten Kooperation in Asien haben die beiden Technologieunternehmen eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Herstellung metallischer Bipolarplatten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure in Europa unterzeichnet.

Der Markt für Brennstoffzellen- und Elektrolyseuranwendungen in Europa entwickelt sich äußerst dynamisch und bietet viel Potenzial. Um metallische Bipolarplatten – das Herzstück einer Brennstoffzelle – wirtschaftlich und in industriellem Maßstab herzustellen, muss der Umform- und Fügeprozess höchsten Anforderungen hinsichtlich Dichtheit, Präzision und Wiederholbarkeit genügen. Mit dem von Feintool entwickelten Umformungsverfahren FEINforming und SITECs effizientem Laserschweißprozess FLEX Welding wollen die Unternehmen auch in Europa durchstarten. Gemeinsam werden auf entsprechenden Anlagen und mit Hilfe eines integrierten Verfahrens aus FEINforming, FLEX Welding und FLEX Inspection hochpräzise Einzelplatten zu Bipolarplatten gefügt.

Dank der Partnerschaft sind beide Unternehmen in der Lage, Kunden Bipolarplatten höchster Qualität und Wettbewerbsfähigkeit in Großserie zu liefern. Dabei reicht die Kooperation vom Engineering über das Marketing und den Vertrieb, bis hin zu Beschaffung, Prototyping und Qualitätsmanagement. Im Zuge der Zusammenarbeit werden die beiden Firmen zudem die Fertigungsverfahren permanent weiterentwickeln und weitere komplementäre Prozesse, wie zum Beispiel das Beschichten, hinzufügen.

Dr. Winfried Blümel, Leiter Feintool System Parts Europa Fineblanking & Forming, sieht in der Kooperation wichtige Vorteile: «Zwei starke Partner bündeln ihre Fachkompetenzen und wollen in Europa metallische Bipolarplatten in hohen Volumen herstellen. Jedes mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeug benötigt bis zu 400 Bipolarplatten, respektive 800 Einzelplatten. Der hohe Bedarf bietet ein großes Potenzial, das wir erschließen wollen.»

Dr. Jörg Lässig, Geschäftsführer der SITEC Industrietechnologie GmbH ergänzt: «Wir bringen unsere langjährigen Erfahrungen als Produzent von Präzisionsteilen in Großserie und weltweiter Systemlieferant leistungsstarker Laserbearbeitungsanlagen sowie Automatisierungslösungen in diese Kooperation ein. Mit der gemeinsamen Expertise sind wir in der Lage, unsere Kunden bei der Realisierung ihrer Wasserstoffprojekte noch umfassender zu unterstützen.»

FEINforming: Vorsprung durch Präzision

Die Feintool-Technologie FEINforming ist ein Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Brennstoffzellen (Erzeugung elektrischer Energie aus Wasserstoff) und Elektrolyseuren (Erzeugung von Wasserstoff aus elektrischer Energie). Die präzise Verarbeitung dünnster Materialstärken führt zu einer Gewichts- und Volumenreduktion und damit zu einer kompakteren Anordnung der Brennstoffzellen im Stack. Eine höhere Leistungsdichte im Zellstapel macht den Weg frei für leistungsstarke und kompakte Fahrzeugantriebe oder Wasserstofferzeugungsanlagen. Durch ihre Erfahrung im Anlagenbau für hochkomplexe Produkte und durch die hohe Geschwindigkeit bei deren Herstellung bietet Feintool einen optimierten Prozess für die Herstellung von Bipolarplatten in Form einer kundengerechten Komplettlösung aus einer Hand: auf die Bipolarplatten-Produktion spezialisierte Pressen, FEM-optimierte Werkzeugkonstruktion, umfassende Engineering-Services sowie Prototypen-, Vorserien- und Serienproduktion.

FLEX Welding: Laserschweißen höchster Effizienz, Prozesssicherheit und Qualität

Der effiziente Einsatz des Lasers in der industriellen Fertigung und die technologische Entwicklung prozesssicherer Lösungen gehört zu den Kernkompetenzen der SITEC. Der Laser arbeitet äußerst schnell, erzeugt exzellente Schweißnähte und nahezu verzugsfreie Bauteile. SITEC integriert Laser, Schweißoptiken und intelligente Überwachungssysteme in automatisierte Fertigungsanlagen. Zur Herstellung metallischer Bipolarplatten setzt das Unternehmen auf das eigens entwickelte FlexCell-Produktionssystem zur bedarfsoptimierten Fertigung.

Die Medienkontakte

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz



Mediensprecherin



Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

www.feintool.com SITEC Industrietechnologie GmbH

Bornaer Straße 192

09114 Chemnitz

Deutschland



Mediensprecherin



Sabine Rabenhold

Telefon +49 371 4708 273

sabine.rabenhold@sitec-technology.de

www.sitec-technology.de

Über SITEC



SITEC ist ein international geschätzter Partner und Systemlieferant für automatisierte High-tech-Produktionsanlagen sowie der Serienfertigung von Präzisionsteilen und Baugruppen.



Basierend auf höchsten Qualitäts- und Umweltstandards bietet SITEC effiziente Fertigungstechnologien sowie schlüsselfertige Komplettlösungen.



Für seine weltweiten Kunden der Automobilindustrie, Medizintechnik und alternativen Energietechnik entwickelt SITEC serienreife Lösungen zur automatisierten Montage, Lasermaterialbearbeitung und elektrochemischen Metallbearbeitung. Das gelingt dem Unternehmen mit rund 300 hoch qualifizierten Mitarbeitenden und einem optimalen Teamwork.



SITEC wächst dabei mit den Herausforderungen seiner Kunden und des Marktes, wie beispielsweise der Entwicklung neuer Produkte im Bereich der E-Mobilität oder autarker Speichertechnologien auf Basis von Brennstoffzellen. Vollautomatisierte Laserbearbeitungsanlagen zum Laserschweißen, insbesondere von Kupfer für Bauteile im E-Antrieb, Batteriesystemen und der Leistungselektronik, gehören heute zum Portfolio.



Darüber hinaus produziert das Unternehmen seit 2012 innerhalb der Serienfertigung lasergeschweißte Bipolarplatten verschiedener Designs im Kundenauftrag.



Das 1991 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland bedient asiatische Märkte direkt vor Ort über die SITEC Laser Technology (Shanghai) und betreibt in den USA (Pittsburgh) einen Showroom.

Über Feintool



Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.



Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und Industrieanwendungen sowie erneuerbare Energien. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Megatrends der Gewinnung, Speicherung und Anwendung grüner Energie.



Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.

