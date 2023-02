Rackspace Technology Government Solutions erhält Genehmigung für den Betrieb auf AWS durch US-Bundesbehörden

SAN ANTONIO, Texas (USA), Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es seine FedRAMP-Autorisierung um Amazon Web Services (AWS) innerhalb von Rackspace Government Solutions (RGS), einer verwalteten Sicherheits- und Compliance-Plattform, erweitert hat. Die Erweiterung ermöglicht es Rackspace Technology, modernste private, öffentliche und hybride Architekturlösungen für das Regierungsnetzwerk anzubieten.



Rackspace Government Solutions ist eine Plattform, die speziell für die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen von Regierungsbehörden entwickelt wurde. Durch die Aufnahme von AWS in die Liste der autorisierten Technologien bietet Rackspace Technology den US-Bundesbehörden Zugang zu einer Reihe von AWS-Diensten, einschließlich Datenverarbeitung, Speicherung und Netzwerken. Diese Erweiterung ist ein bedeutender Meilenstein für Rackspace Technology und seine Kunden aus dem Umfeld der US-Bundesbehörden. Sie ermöglicht es ihnen, die Leistung und Flexibilität von AWS zu nutzen und gleichzeitig die hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, die für die Arbeit der Behörden erforderlich sind.

„Angesichts der kürzlich von Präsident Biden unterzeichneten Gesetzgebung, die FedRAMP zu einem bevorzugten Akkreditierungsprogramm für den Cloud-Zugriff in zivilen Behörden macht, sind wir weiterhin ein Premier Tier Services Partner im AWS-Partnernetzwerk“, so Rick Rosenburg, Vice President und General Manager, Rackspace Government Solutions. „Wir freuen uns, unsere Arbeit als Beratungspartner mit der Betriebserlaubnis in Bezug auf AWS für FedRAMP-Dienste fortzusetzen.“

Rackspace Government Solutions hat 23 FedRAMP-Autorisierungen und mehrere Regierungsverträge erhalten, über die US-Bundesbehörden die Dienste und Lösungen von Rackspace Technology erwerben können. Mit mehr als 3.800 AWS-Akkreditierungen, 15 AWS-Kompetenzen und 15 AWS-Dienstvalidierungen bietet Rackspace Technology seinen Kunden ein umfassendes Fachwissen über AWS-Funktionen.

„Unser Team hat sein tiefes technisches Wissen über AWS unter Beweis gestellt, das uns in Verbindung mit unserem Fachwissen über Sicherheit und Compliance dabei geholfen hat, in Monaten zu erreichen, was normalerweise Jahre dauert“, so Rick Rosenburg von Rackspace Technology. „Als Ergebnis unseres rechtzeitigen Handelns deckt RGS Government Cloud 80 % der FedRAMP-Anforderungen ab, was uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Managed-Service-Anbietern verschafft.“

Weitere Informationen über die Betriebserlaubnis von Rackspace Government Solutions auf AWS finden Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Kontakt:

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com