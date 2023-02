French English

Addiction au tabac : NFL Biosciences collabore avec le CEA en lui confiant une étude du mécanisme d’action de son candidat médicament NFL-101

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce la mise en œuvre d’une étude, avec le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), sur le mécanisme d’action de son candidat médicament NFL-101.

NFL-Biosciences va utiliser les moyens du CEA en imagerie moléculaire pour mieux comprendre le mécanisme d’action de NFL 101. NFL-101 dérive d’un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé par l’Institut Pasteur contre les allergies au tabac chez les travailleurs des manufactures de tabac. Utilisé hors prescription par un médecin français sur plus de 10 000 fumeurs, l’extrait de l’Institut Pasteur repositionné avait montré des résultats prometteurs qui furent étayés par une étude rétrospective. NFL-101 en est une version standardisée pour usage pharmaceutique.

L’étude sera conduite par au sein de l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique du CEA. Elle consistera à suivre, par imagerie tomographique par émission de positons (TEP), les modifications de la fonction cérébrale associées au développement de la dépendance au tabac chez la souris afin de mettre en évidence les effets centraux du traitement par le NFL-101 dans ce contexte. La durée prévue de cette étude est de 9 mois.

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Ces travaux de recherche sont destinés à mieux comprendre comment NFL-101 peut agir sur la dépendance tabagique alors qu’il n’est en pratique clinique administré qu’une à deux fois et que les traitements actuels doivent l’être quotidiennement pendant 3 mois, avec même dans le cas de la varénicline (Champix®, Chantix®) trois puis deux prises par jour ».

Pour Nicolas Tournier, pharmacologue, radiopharmacien et responsable de l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique au CEA : « Ce projet tire pleinement parti du potentiel de l’imagerie moléculaire pour mettre en évidence les effets de médicaments sur le cerveau, notamment dans le cadre de la prise en charge de l’addiction au tabac. Le caractère non-invasif et translationnel des techniques d’imagerie mises en œuvre pourrait permettre de mettre en évidence une activité basée sur une communication entre le système immunitaire et le système nerveux central, différente des modes d’actions des médicaments de sevrage tabagique actuels qui ciblent les récepteurs nicotiniques. »

Les résultats qui pourront faire l’objet d’une publication scientifique commune, complèteront les études cliniques CESTO II et PRECESTO en vue d’augmenter l’attractivité globale de NFL-101 auprès de laboratoires pharmaceutiques qui pourraient être intéressés par des prises de licence.

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée. Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme. Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

