RENAULT GROUP : Renault Group, Nissan & Mitsubishi Motors tiendront une conférence commune le 6 février à Londres

Renault Group, Nissan & Mitsubishi Motors tiendront une conférence commune le 6 février à Londres

Paris, Tokyo, Yokohama – 2 février 2023

À la suite de leur déclaration du 30 janvier, Renault Group, Nissan Motor Co., Ltd et Mitsubishi Motors Corporation annoncent qu'ils prévoient de tenir une conférence commune à Londres le lundi 6 février 2023 à 8h30 (heure de Londres).

La conférence sera retransmise en direct.

Les membres de l'Alliance présenteront, lors de cette conférence, les accords définissant les nouvelles bases de leur partenariat (sous réserve de l'approbation préalable de leurs conseils d'administration respectifs).

