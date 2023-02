Erold SA : Chiffre d'affaires 2022

Chiffre d’affaires 2022 : 5,4 M€

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre 2022 et en cumul sur l’ensemble de l’année 2022.

En M€, données combinés1, non audités T4

2022 T4

2021 Δ

22/21 12 mois

2022 12 mois

2021 Δ

22/21 Chiffre d’affaires Media 0,8 1,8 -60,0% 4,0 7,0 -42,1% dont Media programmatique 0,5 1,2 -60,6% 2,5 3,9 -35,5% dont Media direct 0,3 0,6 -58,8% 1,5 3,1 -50,5% Echanges et autres produits2 0,4 0,3 1,4 1,2 Chiffre d’affaires total 1,2 2,1 -42,8% 5,4 8,2 -34,0%

Le groupe EROLD a stabilisé son activité au 4ème trimestre ainsi que l’audience de ses sites au même niveau qu’au 3ème trimestre 2022, mettant fin à la baisse continue enregistrée depuis le début de l’exercice. Cette évolution devrait permettre de constituer un nouveau socle d’activité solide sur lequel le groupe compte désormais s’appuyer pour mener ses actions de redynamisation.

L’activité reste, néanmoins, toujours nettement inférieure à celle enregistrée en 2021 sur la même période. EROLD réalise au 4ème trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 1,2 M€, en recul de 50% par rapport au 4ème trimestre 2021, dont 0,8 M€ pour le pôle « Media » (-60%), avec une tendance similaire sur le « Media programmatique » et le « Média Direct ». Cette évolution est notamment liée la baisse sensible sur un an de l’audience des sites d’EROLD, en termes de visites3 (13,3 millions par mois vs 29 millions par mois au T4 2021) mais aussi de pages vues3 (-71% vs T4 2021).

Sur l’année, le chiffre d’affaires total d’EROLD ressort donc à 5,4 M€, en recul de -34% vs 2021, dont 4,0 M€ pour le pôle Media en baisse de -42%.

Les résultats 2022 seront mécaniquement impactés par le manque d’activité mais l’EBE devrait cependant rester légèrement positif. Le résultat net devrait ressortir en perte.

La situation de trésorerie reste tendue et le Groupe continue d’étudier actuellement les meilleures options afin de renforcer sa situation financière et faire face à ses échéances.

Perspectives

Le Groupe confirme son recentrage stratégique sur les métiers historiques d’éditeur de médias numérique, avec l’arrêt des activités servicielles et la relance des activités historiques, notamment des « newsletters » éditoriales qui permettent de générer un trafic de plus grande qualité.

Les effectifs ont été adaptés en conséquence, réduits au global de -18% par rapport au 1er janvier 2022 mais renforcés sur l’animation et la gestion des bases de données.

Les synergies avec le Groupe GMC continuent de se développer notamment autour du site leader Medisite.fr. EROLD vise ainsi à renouer progressivement avec une croissance séquentielle et à retrouver rapidement son seuil de rentabilité.

Prochaine communication : Résultats annuels 2022 le 31 Mars 2023 après bourse

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d’un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr .

CONTACTS

Contact EROLD

Stéphanie Tricot, Directrice Générale Adjointe

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr







1 Les comptes combinés non audités incluent Erold SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Source Mediamétrie/NetRatings





