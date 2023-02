Invitation til aktionærmøde i Blue Vision A/S

Bestyrelsen i Blue Vision A/S inviterer hermed til aktionærmøde i Blue Vision fredag den 10. februar 2023 fra kl. 15.00-16.00. Mødet afholdes i forlængelse af generalforsamlingen, og det vil være muligt at deltage fysisk eller digitalt via Teams – se oplysninger vedr. tilmelding og link til mødet nedenfor.

På mødet vil bestyrelsen repræsenteret ved Peter Mørch Eriksen sammen med Thomas Kaas Selsø fra Reponex Pharmaceuticals, give en update på transaktionen vedrørende Reponex Pharmaceuticals A/S, herunder:

Hvorfor er transaktionen en god ide for Blue Visions aktionærer?

Hvad består transaktionen af? Reponex Pharmaceuticals nuværende aktiviteter – hvad beskæftiger de sig med? Bytteforhold pr. Blue Vision aktie Udstedte bonusaktier til nuværende Blue Vision aktionærer Emission

Tidsplan og next steps Timing og aktiviteter fremadrettet

Spørgsmål?

Mødet afholdes hos Accura, Tuborg Blvd. 1, 2900 Hellerup. Fysisk deltagelse kun muligt ved tilmelding til: Gry Larsen ghl@pharmaequitygroup.com

Digital deltagelse via link i vedlagte pdf.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Vedhæftet fil