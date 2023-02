Kymanox fait l'acquisition d'anteris medical et anteris helvetia en Europe

French German

MORRISVILLE, Caroline du Nord et HOLZKIRCHEN, Allemagne et KÜSSNACHT A.R., Suisse, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymanox Corporation (« Kymanox »), une société de services professionnels desservant exclusivement le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'anteris medical GmbH et anteris helvetia AG (ensemble, « anteris »). anteris se spécialise dans le soutien au développement et à la commercialisation de produits combinés, de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic in-vitro. Cette acquisition aide les deux entreprises à atteindre leur objectif institutionnel partagé d'expansion géographique, tout en renforçant aussi leurs capacités de service par l'offre d'une plus vaste gamme de services hautement spécialisés à la clientèle. La force que représentent les offres de services et présences géographiques des entreprises combinées constituera un avantage prodigieux pour leurs clients qui apportent des produits biologiques importants, y compris des biosimilaires, des thérapies cellulaires et géniques (C>), des produits pharmaceutiques et des produits combinés médicament/dispositif, ainsi que des appareils médicaux, aux marchés du monde entier. En associant l'expertise réglementaire des deux entreprises, les clients seront en mesure de réellement bénéficier de cette synergie afin d'assurer la conformité et une excellence dans leurs soumissions à la FDA, l'EMA et aux Organismes notifiés.



Basée à Holzkirchen, en Allemagne, près de Munich, et Küssnacht a.R., en Suisse, près de Zurich, anteris fournit des solutions innovantes et efficaces dans leur utilisation des ressources pour l'offre d'une documentation technique et d'un développement de bout en bout au secteur des sciences de la vie. Les membres de l'équipe technique, qualité et réglementaire d'anteris possèdent des décennies d'expérience collective concernant les produits combinés et le développement de dispositifs, et plus particulièrement les solutions d'administration de biosimilaires, le MDR de l'UE, le marquage CE, les soumissions 510(k) et les règlementations sur les systèmes de qualité sur tous les principaux marchés.

Stephen M. Perry, fondateur et PDG de Kymanox, a remarqué : « Nous nous réjouissons de fusionner nos capacités à celles d'anteris, une entreprise agile possédant une réputation incroyable pour son engagement dans les programmes de ses clients avec une focalisation sur les résultats, permettant l'octroi de traitements cruciaux aux patients dans le besoin. Par ailleurs, la présence physique d'anteris en Allemagne et en Suisse, ainsi que sa force et son expérience en biosimilaires, répondent à deux besoins stratégiques importants pour Kymanox. L'équipe d'anteris partage nos valeurs fondamentales, Quality + Integrity + Gratitude = Reputation (Qualité + Intégrité + Gratitude = Réputation), et apporte une proposition de valeur unique à la place de marché en combinaison avec les capacités de Kymanox. Ensemble, nous soutiendrons le développement de médecines modernes vitales permettant de vivre mieux et plus longtemps et d'en faire plus. »

Dirk Kreder, fondateur et président d'anteris, a déclaré : « Associer les capacités d'anteris et de Kymanox élèvera les offres de services des deux entreprises, et très certainement la nôtre, à un niveau supérieur. Notre équipe a travaillé dur et soutenu des dizaines de projets clients avec succès, et il est extrêmement gratifiant de voir nos efforts être reconnus par une entreprise bien plus mature, comme Kymanox. Je suis fier de chacun des membres de notre équipe qui nous ont permis d'arriver au stade où, aux côtés de Kymanox, nous pourrons offrir une gamme encore plus complète de services et de capacités à nos clients actuels et futurs dans le monde entier. »

« Les offres complètes de service de bout en bout de Kymanox s'axent sur des solutions qui fonctionnent dès la première fois, et son expérience de la soumission de produits combinés médicament/dispositif à la fois aux États-Unis et en Europe constitue le complément idéal pour notre entreprise », a commenté Michael Gschwandtner, co-fondateur et directeur technologique d'anteris.

Thierry Jomini, directeur général d'anteris helvetia, a ajouté : « Nous sommes réellement ravis de faire équipe avec Kymanox. Faire partie d'une organisation plus grande et très professionnelle nous donnera accès à de nouvelles ressources afin de mieux servir nos clients et de poursuivre la croissance prodigieuse que nous avons observée au cours des quelques dernières années. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Kymanox :

Kymanox est une entreprise de services professionnels dans le domaine des sciences de la vie qui propose une assistance dans les domaines technique, scientifique, de la gestion de projets, de la qualité, des facteurs humains, des tests / du contrôle qualité, de la CQV et réglementaire aux sociétés opérant exclusivement dans les secteurs de la biotechnologie, des dispositifs médicaux, des produits combinés et pharmaceutique. Avec son équipe diversifiée d'experts, Kymanox aide les clients à surmonter les défis de la commercialisation qui surviennent tout au long du cycle de vie d'un produit, des premières phrases de développement à la post-commercialisation, avec une sécurité, une qualité, une efficacité et une accessibilité optimisées. Kymanox a été fondée en 2004 et son siège est situé à Morrisville, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Kymanox est soutenue par WestView Capital Partners, un cabinet de capital-investissement de croissance basé à Boston. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kymanox.com.

À propos d'anteris :

Fondée en 2014 (anteris medical) et 2018 (anteris helvetia), l'équipe conjointe d'anteris soutient les secteurs de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et pharmaceutique dans le monde entier en gérant le développement, la qualité et l'enregistrement des produits combinés (médicament/dispositif et produit biologique/dispositif), des dispositifs médicaux et des produits de diagnostic in-vitro. Les voies d'enregistrement de produits pour l'UE prises en charge par anteris comprennent l'autorisation en vertu de la procédure centralisée, les Opinions d'Organismes notifiés, le marquage CE (toutes classes), et pour les États-Unis, les soumissions 505(j), 505(b)(2), ou 351(k). Anteris soutient les consommateurs de plus de dix pays en Europe et au-delà.

Pour en savoir plus sur anteris, veuillez consulter le site https://www.anteris-medical.com/

