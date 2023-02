BPCE : Nomination d’un nouveau directoire

English French

Nomination d’un nouveau directoire de BPCE

Paris, le 2 février 2023

Pour poursuivre les ambitions stratégiques du Groupe BPCE, le conseil de surveillance, réuni sous la présidence de Thierry Cahn, a approuvé ce jour, à l’unanimité, sur proposition de Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, la nomination d’un nouveau directoire pour une durée de quatre ans à compter du 3 février.

Béatrice Lafaurie, directrice générale Ressources Humaines, membre du directoire, est renouvelée dans ses fonctions.

Hélène Madar est nommée directrice générale Banque de Proximité et Assurance, membre du directoire ; elle est actuellement directrice générale de la Banque Populaire du Nord.

Jérôme Terpereau est nommé directeur général Finance, membre du directoire ; il est actuellement directeur général Banque de Proximité et Assurance, et succède ainsi à Jean François Lequoy qui fera valoir ses droits à la retraite le 1er mai prochain et reste au comité de direction générale jusqu’à cette date.

Le nouveau comité de direction générale de BPCE est désormais composé de :

Nicolas Namias , président du directoire ;





président du directoire ; Béatrice Lafaurie, directrice générale Ressources Humaines, membre du directoire ;





directrice générale Ressources Humaines, membre du directoire ; Hélène Madar , directrice générale Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ;





, directrice générale Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ; Jérôme Terpereau , directeur général Finance, membre du directoire ;





directeur général Finance, membre du directoire ; Laurent Benatar , directeur général Technologies et Operations ;





, directeur général Technologies et Operations ; Jacques Beyssade , secrétaire général du groupe ;





, secrétaire général du groupe ; François Codet , directeur général Assurances ;





, directeur général Assurances ; Jean François Lequoy , jusqu’au 1 er mai 2023 ;





jusqu’au 1 mai 2023 ; Franck Leroy, directeur général Risques groupe ;





directeur général Risques groupe ; Catherine Halberstadt , directrice générale Solutions et Expertises Financières ;





, directrice générale Solutions et Expertises Financières ; Stéphanie Paix, directeur général Global Financial Services ;





directeur général Global Financial Services ; Yves Tyrode, directeur général Digital et Payments





Thierry Cahn, président du conseil de surveillance de BPCE a déclaré : « Avec la nomination de ce nouveau directoire, nous achevons de façon exemplaire le processus de changement de gouvernance de notre groupe. C’est une démonstration de la solidité et de la maturité de notre groupe. Au nom du conseil, je tiens à féliciter Nicolas et l’ensemble du comité de direction générale et leur renouveler notre confiance ; j’en suis convaincu, cette équipe très expérimentée et diversifiée saura accompagner le développement de notre groupe et de ses marques, au service de tous leurs clients, collaborateurs et sociétaires. »

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE a déclaré : « je tiens à remercier le conseil de surveillance de la grande confiance qu’il nous fait avec ce nouveau mandat. Avec la nomination d’Hélène Madar et de Jérôme Terpereau, le groupe démontre à nouveau sa grande capacité à faire émerger et grandir de nombreux talents ; ce nouveau directoire représente la richesse des parcours au sein de toutes nos entreprises. Je tiens également à saluer Jean François Lequoy pour son immense travail au service du groupe, à commencer par la constitution du pôle assurance au service des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne et plus récemment pour son action déterminante dans le projet de simplification de notre organisation ainsi que dans l’élaboration de notre plan stratégique BPCE 2024. Avec l’ensemble des membres du comité de direction générale de BPCE, nous mettrons notre énergie et notre engagement au service du développement de nos métiers, au bénéfice de nos clients, de nos collaborateurs et de nos sociétaires. »

Biographies des nouveaux membres du directoire de BPCE :

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).

Contact presse Groupe BPCE



Christophe Gilbert : 33 (0)1 40 39 66 00 / 33 (0)6 73 76 38 98



christophe.gilbert@bpce.fr groupebpce.com

Pièce jointe