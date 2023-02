DAVIDsTEA ajuste sa structure de coûts et demeure centrée sur la voie vers la rentabilité

English French

MONTRÉAL, 02 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (Nasdaq : DTEA) (« Les Thés DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont communiqué les résultats préliminaires de leurs ventes pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2023 et ont annoncé un plan visant à ajuster leur structure de coûts dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante.



« Comme beaucoup d'autres marques de vente au détail, nous avons connu des conditions de marché difficiles au quatrième trimestre, le portefeuille des consommateurs étant affecté par la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ce qui réduit la demande », a expliqué Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque Les Thés DAVIDsTEA. « La décision de mettre en œuvre un plan de contrôle des coûts est nécessaire pour ajuster notre structure de coûts au niveau actuel des ventes afin de soutenir notre stratégie de croissance omnicanale et numérique. Nous sommes également en voie de régler certains problèmes opérationnels qui ont eu une incidence sur l'expérience globale du consommateur plus tôt dans le trimestre. Malgré ces défis, nous croyons fermement en notre plan de croissance à long terme et en notre vision. Notre objectif reste axé sur la vente de thés en vrac, d'accessoires et de cadeaux de haute qualité, ainsi que l’offre d’une expérience client supérieure, de la manière la plus efficace et la plus directe. »

« Les ventes pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2023 sont estimées entre 29,0 et 31,0 millions de dollars, le point médian de cette fourchette représentant une diminution de 25 % par rapport à l’année dernière », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « L'augmentation séquentielle prévue des ventes du quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre reflète la saisonnalité normale et est conforme à celle des années précédentes. Les revenus pour l’ensemble de l'exercice 2022 sont estimés entre 80,0 et 82,0 millions de dollars et, en utilisant le point médian de cette fourchette de ventes, ils représentent une diminution de 22 % par rapport à l'année précédente. Nos canaux de vente en gros et au détail au Canada ont bien performé, avec des augmentations des ventes par rapport à l’année précédente dans les deux canaux, mais pas suffisamment pour compenser la baisse des résultats de nos ventes en ligne. »

La Société a mis en œuvre plusieurs mesures de réduction des coûts sur sa voie vers la rentabilité, notamment la mise à pied temporaire de 15 % des effectifs du siège social et la diminution d’autres coûts de l’ordre de 6,0 à 8,0 millions de dollars. Ces réductions consistent en l’élimination des investissements dans la transformation des TI de 4,0 millions de dollars entrepris au cours de l'exercice 2022, qui seront en mode maintenance au cours de l’exercice 2023. Les frais généraux, de ventes et d’administration, sur une base pro forma, devraient être réduits de 8,0 à 10,0 millions de dollars au cours de l’exercice 2023. La Société continue de gérer sa trésorerie et son fonds de roulement avec un solde de trésorerie d'environ 22,0 millions de dollars à la fin de l’exercice, aucune dette et un solide fonds de roulement.

De plus amples détails sur le plan de maîtrise des coûts seront exposés lorsque DAVIDsTEA publiera ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2022, le 28 avril 2023.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peuvent être considérés comme existants, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être repérés par l’utilisation d’une terminologie prospective, incluant par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs comportent intrinsèquement une part de risques, d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, y compris les facteurs de risque abordés dans la partie I, « Point 1 A. Facteurs de risque » dans notre rapport annuel par le formulaire 10-K pour notre exercice financier clos le 29 janvier 2022, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2022, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

Personne-ressource pour les investisseurs

Maison Brison Communications

Pierre Boucher

514-731-0000

investors@davidstea.com