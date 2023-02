Aduro Clean Technologies präsentiert Neuigkeiten zur gemeinsamen Forschungsinitiative mit der Western University

French German

SARNIA, Ontario, Feb. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffen und zur Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, ein Update zum Fortschritt des gemeinsamen Forschungsprojekts „Tuning Supercritical Fluids for Polymer Recycling to Monomers and Chemicals“ (Abstimmung überkritischer Fluide für das Polymerrecycling zu Monomeren und Chemikalien) bekanntzugeben.



Am 27. Oktober 2022 gab das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der University of Western Ontario („Western University“) die Zuwendung von nicht rückzahlbaren Mittel in Höhe von 1,15 Mio. Dollar vom Alliance and Mitacs Accelerate Grants Program („Mitacs“) des National Sciences and Engineering Research Council („NSERC“) für das gemeinsame Forschungsprojekt bekannt. Aduro steuert weitere 382.500 Dollar bei, so dass sich das Projektbudget auf insgesamt 1,53 Mio. Dollar beläuft.

Ziel dieses gemeinsamen Forschungsprojekts ist es, die Auswirkungen von intrinsischen und extrinsischen Verunreinigungen wie Lebensmitteln, organischen Abfällen, Weichmachern und Füllstoffen, die in Kunststoffrohstoffen unter verschiedenen Bedingungen vorhanden sind, auf die Qualität, den Ertrag und die Prozessgestaltung zu bewerten. Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Vor- und Nachbearbeitungstechniken. Das kommerzielle Ziel besteht darin, effiziente Strategien zu entwickeln, die den Bedarf an kostspieligen Sortier- und Trennsystemen während der Vorverarbeitung minimieren. Das Projekt soll das Hydrochemolytic™-Verfahren für das chemische Recycling von Kunststoffen aus der Haushalts-, Gewerbe- und Industriesammlung weiter verbessern.

Das gesamte geistige Eigentum, das aus dem gemeinsamen Forschungsprojekt hervorgeht, wird Eigentum von Aduro sein. Im Rahmen des Projekts werden 18 hochqualifizierte Mitarbeiter beschäftigt, die sich dem Kommerzialisierungsprogramm von Aduro widmen. Aduro wird alle zwei Wochen mit dem Team der Western University kommunizieren, um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten.

Das dreijährige Forschungsprojekt, das von Dr. Paul A. Charpentier und Dr. Cedric L. Briens von der Western University geleitet wird, begann im Januar 2023. Bisher haben die Hauptforscher ein Team von 6 Forschungsmitgliedern eingestellt, die mit der Arbeit an den für das erste Jahr vorgesehenen Projektergebnissen beginnen werden.

Im ersten Jahr des Projekts wird das Forschungsteam die Literatur über intrinsische und extrinsische Verunreinigungen in verschiedenen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen gründlich auswerten. Die Teammitglieder werden auch ein Sichtzellenreaktorsystem entwerfen, bauen und in Betrieb nehmen, um verschiedene Arten von Kunststoffen zu untersuchen. Zusätzlich werden Experimente in einem Batch-Reaktorsystem durchgeführt, um das Verhalten von Additiven und Füllstoffen besser zu verstehen und die Löslichkeit von Ketten- und Stufenkunststoffen in verschiedenen Lösungsmitteln zu untersuchen. Ziel ist es, die Wechselwirkungen und die Produktqualität von Mischkunststoffen für das Upcycling zu bestimmen.

„Wir haben bisher große Fortschritte bei der Rekrutierung, den Vorstellungsgesprächen und der Eingliederung des ersten Projektteams gemacht“, so Dr. Paul Charpentier. „Die Beteiligung und das Engagement von Aduro bei den Rekrutierungsbemühungen waren von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung und aktive Mitwirkung unseres Industriepartners ist für die Durchführung dieses Forschungsprojekts von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir sein Potenzial zur Erzielung positiver Ergebnisse maximieren, die im Gegenzug wirksame Veränderungen in der Branche fördern können. Ich bin begeistert, Teil dieses spannenden Projekts zu sein, und freue mich auf den Weg, der vor uns liegt.“

„Es ist sehr befriedigend zu sehen, dass Dr. Charpentier und Dr. Briens die Führung übernommen haben, um das Projekt von der Planung zur Umsetzung zu bringen. Dieses Forschungsprojekt wird uns ein tiefgreifendes Verständnis für die in Kunststoffabfällen enthaltenen Verunreinigungen vermitteln, mit dem Ziel, unsere Vorverarbeitungsbedingungen zu vereinfachen und zu optimieren, um eine höhere Effizienz beim chemischen Recycling von gemischten Kunststoffabfällen zu erreichen“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro. „Wir heißen die neuen Forscher der Western University herzlich willkommen und sind dankbar für die Unterstützung durch den NSERC und Mitacs. Wir freuen uns darauf, Sie über die Fortschritte des Projekts auf dem Laufenden zu halten.“

Über die Western University

Die Western University mit Sitz in London, Ontario (Kanada), ist eine führende Universität mit dem Schwerpunkt auf Forschung, die für ihr Engagement für akademische Spitzenleistungen und den Erfolg ihrer Studierenden bekannt ist. Die 1878 gegründete Universität bietet über 400 Studiengänge in 12 Fakultäten an, darunter Kunst- und Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Sozialwissenschaften. Mit über 38.000 Studierenden in einer vielfältigen Gemeinschaft hat sich die Western University der Förderung einer dynamischen und integrativen Gemeinschaft verschrieben, die die Studierenden auf eine sinnvolle Karriere und lebenslanges Lernen vorbereitet.

Über die National Sciences and Engineering Research Council („NSERC“) Alliance

NSERC ist die wichtigste Bundesbehörde, die für die Finanzierung der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung in Kanada zuständig ist. NSERC stellt Universitätsprofessoren, Studierenden und kanadischen Unternehmen direkt Mittel für die Durchführung von Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur Verfügung.

Über Mitacs

Mitacs ist eine gemeinnützige nationale Forschungsorganisation, die in Partnerschaft mit kanadischen Hochschulen, der Privatwirtschaft und der Regierung Forschungs- und Ausbildungsprogramme in Bereichen der industriellen und sozialen Innovation durchführt.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

