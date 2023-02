Communiqué de presse : Forte performance des ventes, croissance à deux chiffres du BNPA et objectif de rentabilité atteint en 2022.

English French

Forte performance des ventes, croissance à deux chiffres du BNPA et objectif de rentabilité atteint en 2022.

Paris, le 3 février 2023

T4 2022 : Augmentation des ventes de 2,6% et du BNPA des activités(1) de 17,4% à TCC

La Médecine de Spécialités progresse de 18,1% portée par Dupixent ® (+42,1%, à 2 402 millions d’euros) et le lancement des nouveaux produits

(+42,1%, à 2 402 millions d’euros) et le lancement des nouveaux produits Les ventes de Vaccins sont en recul de 16,3% principalement en raison de la séquence des ventes des vaccins grippe et PPH (ventes vaccins grippe: +32,4% au T3) ainsi que de la progression des ventes non-consolidées de Vaxelis ®

Les produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 8,0%, les ventes totales de la Médecine Générale (-3,7%) reflètent principalement la baisse des ventes de Lantus ® et la déconsolidation d’EUROAPI

et la déconsolidation d’EUROAPI Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 6,6% soutenue par la progression à deux chiffres des catégories Santé Digestive, Toux & Rhume et Allergie

2022 : Progression des ventes de 7,0% et du BNPA des activités(1) de 17,1% à TCC

Le chiffre d’affaires a progressé à €42 997 millions, soutenu par Dupixent ® (+43,8% à €8 293 millions), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d’euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l’exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%)

(+43,8% à €8 293 millions), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d’euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l’exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%) Les objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d’économie de coûts de €2,5 milliards ont été atteints

Le BNPA des activités est de €8,26 en hausse de 25,9% à données publiées et de 17,1% à TCC

Le BNPA IFRS est de €5,37, (en hausse de 8,0%)

Le Conseil d’administration du 2 février a proposé un dividende de €3,56, soit une hausse de 6,9%





Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Résultats de phase 2/3 positifs pour Acoziborole, qui pourrait transformer le traitement de la maladie du sommeil

Avancée de 5 ans de l’ambition zéro émission nette, à 2045

Avancées en R&D et réglementaires au T4

Autorisation de Dupixent ® en Europe pour le traitement du prurigo nodulaire et recommandation positive du CHMP pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles

en Europe pour le traitement du prurigo nodulaire et recommandation positive du CHMP pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles Beyfortus ® (nirsevimab) autorisé en Europe pour la prévention des infections par le VRS chez le nourrisson

(nirsevimab) autorisé en Europe pour la prévention des infections par le VRS chez le nourrisson VidPrevtyn ® Beta autorisé en Europe pour la vaccination de rappel contre la COVID-19 chez l’adulte

Beta autorisé en Europe pour la vaccination de rappel contre la COVID-19 chez l’adulte Enjaymo® (sutimlimab) autorisé en Europe pour le traitement de la maladie des agglutinines froides (MAF)

Perspectives de BNPA des activités 2023(1)

Sanofi anticipe un croissance du BNPA des activités(1) 2023 “low single digit” (dans le bas de la fourchette à un chiffre(2)) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2023.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“Nous bouclons avec succès le premier chapitre de notre stratégie Play to Win planifiée sur six ans. En 2022, la Médecine de Spécialités devient la première entité de Sanofi en termes de ventes. Dupixent® et les Vaccins restent nos principaux moteurs de croissance. Nous sommes particulièrement fiers des progrès réalisés dans la transformation de la R&D au cours de cette période avec plusieurs autorisations de traitements et des nouveaux lancements en Médecine de Spécialités capables de transformer la vie des patients. Parallèlement, nous continuons à améliorer notre performance financière soulignée par l’atteinte de l’objectif de 30% de marge opérationnelle. Nous démarrons le nouveau chapitre de notre stratégie avec les lancements prévus d’Altuviiio® et de Beyfortus®, ainsi que la publication de résultats essentiels d’essais pivots, notamment Dupixent® dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Conscients de la concurrence des génériques d’Aubagio® attendue ces prochains mois, nous sommes confiants dans nos capacités commerciales exceptionnelles, notamment dans notre ambition d’atteindre 10 milliards d’euros de ventes de Dupixent® en 2023 et notre capacité à délivrer une croissance du BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023”.

T4 2022 Variation Variation à TCC 2022 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 725 m€ +7,3% +2,6% 42 997 m€ +13,9% +7,0% Résultat net IFRS publié 1 460 m€ +29,1% — 6 720 m€ +8,0% — BNPA IFRS publié 1,16 € +28,9% — 5,37 € +8,0% — Cash flow libre(3) 2 546m€ +0,2% — 8 483m€ +4,8% — Résultat opérationnel des activités 2 724 m€ +20,7% +15,0% 13 040 m€ +21,7% +13,3% Résultat net des activités(1) 2 141 m€ +23,8% +17,6% 10 341 m€ +25,9% +17,0% BNPA des activités(1) 1,71 € +23,9% +17,4% 8,26 € +25,9% +17,1%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Le compte de résultats consolidés du T4 2022 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2022 s’élève à €8,26; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe 9).

