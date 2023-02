Coloplast lancerer nyt kateter til mænd udviklet til at mindske risikoen for urinvejsinfektioner

English Danish

Det nye intermitterende kateter, Luja™, adresserer betydelige risikofaktorer for urinvejsinfektioner, som er en byrde for mennesker, der bruger intermitterende katetre samt sundhedssystemer verden over.

Urinvejsinfektioner er en stor udfordring for mennesker, der bruger intermitterende katetre til at tømme deres blære. Det gælder eksempelvis mennesker med rygmarvsskade, multipel sklerose, eller rygmarvsbrok. Mennesker der bruger intermitterende katetetre har i gennemsnit 2-3 urinvejsinfektioner om året1-3, hvilket kan føre til alvorlige problemer med helbredet4, have stor indvirkning på livskvaliteten2, og resultere i hospitalsindlæggelse5-9, som derved lægger pres på det lokale sundhedsvæsen.



Fuldstændig tømning af blæren i ét frit flow

Coloplast lancerer nu Luja, det første og eneste intermitterende kateter til mænd med mere end 80 mikro-huller, som adresserer de væsentlige risikofaktorer1 for urinvejsinfektioner, der er forbundet med brug af intermitterende katetre i dag.

”Et kateters primære funktion er at tømme blæren. Alligevel oplever kateterbrugere, at der er problemer med uringennemstrømningen med de konventionelle katetre, som er på markedet i dag, og at kateterøjnene blokeres ved tømning af blæren10,” siger innovationsdirektør og direktionsmedlem i Coloplast, Nicolai Buhl.

Når kateterøjnene blokeres og uringennemstrømningen afbrydes i forbindelse med tømning, øges risikoen for resturin i blæren. Resturin øger risikoen for bakterievækst og er en velkendt risikofaktor for urinvejsinfektioner1.

”Med Luja og dets Micro-hole Zone Technology sætter vi en ny standard for intermitterende katetre på markedet og garanterer fuldstændig tømning af blæren i ét frit flow*. Lanceringen repræsenterer et paradigmeskifte inden for kontinensområdet, og jeg glæder mig over, at Luja nu kommer til at gøre en forskel for kateterbrugere og sundhedssystemer verden over,” slutter Nicolai Buhl.

Lanceringen af Luja begynder i denne måned, februar, i Danmark og Finland, og produktet forventes at være tilgængeligt på tværs af Coloplasts nøglemarkeder over de kommende 12 måneder. Coloplast udfører i øjeblikket to kliniske studier for at dokumentere og demonstrere fordelene ved Luja. Resultaterne forventes at være offentligt tilgængelige inden for de næste få måneder.



En vækstdriver inden for kontinensområdet

I 2021/22 var det globale kontinensmarked estimeret til at være omkring 15-16 milliarder danske kroner med en underliggende årlig vækst på 5-6%. Coloplast er global markedsleder inden for kontinensområdet, hvor selskabet fortsætter med at vokse mere end markedet og tage markedsandele. Lanceringen af Luja forventes at bidrage til Coloplasts vækstrejse og herigennem styrke selskabets markedsledende position.

* Luja har tæt på ingen afbrydelser i uringennemstrømningen i forbindelse med tømning. Fuldstændig tømning af blæren er defineret som <10 mL (CP353, NCT05485922).

KONTAKTER



Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager, Corporate Communications

+45 4911 2623

dkpete@coloplast.com



Aleksandra Dimovska

Director, Investor Relations

+45 4911 2458

Dkadim@coloplast.com





